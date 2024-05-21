читать дальше на вопросы есть все ответы, и за 2 часа не устали. Информация подаётся очень логично, структурировано. Узнали много нового. Огромное спасибо!

Отличная экскурсия. Первый раз были в городе, впечатления замечательные. Гид учла всё: и в мороз заходили в помещения согреться, и