Индивидуальная
2 часа
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Начало: Филармония Кузбасса
«На Арочной улице познакомитесь с архитектурой Эрнста Мая — градостроителя Франкфурта, на площади Пушкина узнаете о проходивших здесь городских событиях, а гуляя по набережной, полюбуетесь видом реликтового леса на территории города»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Начало: недалеко от площади Советов
16 июня в 10:00
17 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Кемерово на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с историей и буднями Кузбасса Чтобы познакомиться с настоящим шахтерским Кузбассом, мы проедем в музей-заповедник «Красная Горка»»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 мая 2024Обязательно пройдитесь по городу с Ольгой! Мы остались в восторге!
- ВВалерия18 мая 2024Оля, спасибо вам большое за экскурсию, приятное общение, возможность не только увидеть, но и почувствовать город, понять его.
- ККонстантин9 мая 2024Спасибо Ольге за приятные впечатления. Ольга умница, рассказ увлекательный и позновательный. Никто из группы не пожалел.
- ППавел26 июня 2023Анна прекрасный гид! Очень красиво и вкусно рассказала о городе, об истории его развития, об архитектуре и планировке. На все заданные
- ТТатьяна1 мая 2023Мария прекрасный ГИД. Остались очень приятные впечатления о прогулке. И с погодой тоже повнзло. Обязательно рекомендую друзьям. Спасибо за мероприятие!
- ММария21 марта 2023Отличная экскурсия. Первый раз были в городе, впечатления замечательные. Гид учла всё: и в мороз заходили в помещения согреться, и
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Обзорные»
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