6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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было провести это время! Самое важное для меня было, что информация интересная, не "сухая". И я была поражена тем, что казалось бы, что смотреть в Кемерово - обычный шахтерский город (наше представление о Кемерово, когда мы туда ехали), а в результате дня, проведенного в этом городе оказалось недостаточно и мы уехали с чувством какой-то недосказанности, с чувством, что еще столько всего надо посмотреть… И это от того, что мы многое узнали от Анны. Кроме её экскурсии мы были еще в музее красная горка. В общем, хотим как-нибудь приехать еще, хотим посетить историко-краеведческий проспект "Кузбасс - взгляд в историю", съездить в лесную поляну, там очень большой ботанический сад, и еще в Таёжную заимку (там есть хаски-лэнд, можно покататься). А еще в Кемерово есть место силы, о нем вы узнаете на экскурсии у Анны! В общем, Анне большое спасибо! Мы узнали город с другой стороны, его историю, было очень интересно, обязательно приедем еще (закончить программу:-)). И кстати, с нами были дети 8 и 10 лет и периодически им хотелось бегать и играть, что они и делали, и я рада, что Анна на это отлично реагировала, и не злилась, как некоторые гиды, что они её иногда перебивали или были громче, чем она! Это прекрасно! Рекомендуем)))