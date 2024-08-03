6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Кемерово - это не просто сибирский город, а живой памятник несбывшимся советским мечтам.

Прогулка по историческому центру и набережной откроет перед вами историю города, который не стал городом-садом. Архитектура, напоминающая о
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связи с Венецией и Парижем, расскажет о задачах и мечтах прошлого. Узнайте о единственной в СССР Индустриальной колонии и значении слова «кузбассить» в США. Посетите реликтовый лес с его удивительным разнообразием растений

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Исторический центр города
  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌿 Реликтовый лес
  • 🌍 Связь с Венецией и Парижем
  • 🏠 История элитных квартир

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Кемерово - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют городу особого очарования. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, несмотря на морозы, можно насладиться атмосферой заснеженного города, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Набережная реки

Описание экскурсии

  • Мы пройдемся по историческому центру города и по набережной реки, вы увидите, как он выглядит сейчас и узнаете о том, как он мог бы выглядеть. Вы услышите историю города, который так и не превратился в город-сад, как в Кемерово не построили метро и как в одночасье он лишился дюжины башен.
  • Отдельное внимание уделим архитектуре. Вы узнаете, чем отличается архитектура Кемерово от других сибирских городов — как одинаковый стиль построек по-разному отразился на внешнем виде зданий, и какие задачи при этом преследовались. Поговорим и о том, как город связан с Венецией и Парижем, и какими узами соединен с Венгрией и Голландией.
  • Я расскажу вам, как и почему в Кемерово была создана единственная в Советском Союзе Индустриальная колония с привлечением иностранцев, и что значило слово «кузбассить» в США в начале прошлого века. А также вы узнаете, для кого строили дома с комнатами для прислуги, и как распределялись элитные квартиры.

В программу также можем включить посещение реликтового леса — прекрасного соснового бора, который находится в черте города. Многообразие растений в этом лесу потрясающее, и каждый раз там можно обнаружить редкое и удивительное растение.

P.S. У нас бывают внезапные сильные морозы, файл мы называем «мультифорой», а по соседству с нами живет коренной малочисленный народ с интересной культурой — телеуты — их осталось всего 2500 человек.

Приезжайте к нам в гости!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Кемерово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 131 туриста
Я родилась и выросла в городе Кемерово и довольно долго думала, что этот город простой и скучный. Я интересовалась историей архитектуры, посещала города и страны в разных частях света, но
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не знала ничего о своем родном городе; меня увлекала жизнь людей во времена коммунистического энтузиазма, но я не знала о том, что мой город построен на этом энтузиазме. Что ж, я изучила историю родного города и узнала о том, почему он уникален. Сейчас я создаю экскурсии для кемеровчан и гостей из других городов, моя цель — рассказать другим людям о том, чем замечателен и примечателен город Кемерово.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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2
1
Елена
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна, замечательный гид, интересный рассказчик и патриот своего города. Обязательно приедем снова.
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна,
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна,
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна,
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна,
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна,
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Ольга
Очень понравилась экскурсия, хотя и не повезло с погодой. Был не первый опыт прогулки по нашему городу с гидом, но акценты по информации совсем иные, что расширило кругозор и только
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дополнило уже имеющиеся знания. Формат экскурсии тоже необычный. Не просто выдача фактов, а обсуждение их в диалоге, что даёт намного больше шансов для ассоциации и запоминания. Насыщение объектами считаю оптимальным. Это была действительно приятная прогулка, да еще и со знающим попутчиком. Большое спасибо Анне за организацию и эмоциональные впечатления. Обязательно посетим и другую её экскурсию!

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Попантонопуло
Очень понравилась экскурсия! Анна прекрасно знает своё дело, это чувствуется во всем: и в информации, которую она рассказывает, и в знаниях об истории города. Анна прекрасный человек, с ней приятно
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было провести это время! Самое важное для меня было, что информация интересная, не "сухая". И я была поражена тем, что казалось бы, что смотреть в Кемерово - обычный шахтерский город (наше представление о Кемерово, когда мы туда ехали), а в результате дня, проведенного в этом городе оказалось недостаточно и мы уехали с чувством какой-то недосказанности, с чувством, что еще столько всего надо посмотреть… И это от того, что мы многое узнали от Анны. Кроме её экскурсии мы были еще в музее красная горка. В общем, хотим как-нибудь приехать еще, хотим посетить историко-краеведческий проспект "Кузбасс - взгляд в историю", съездить в лесную поляну, там очень большой ботанический сад, и еще в Таёжную заимку (там есть хаски-лэнд, можно покататься). А еще в Кемерово есть место силы, о нем вы узнаете на экскурсии у Анны! В общем, Анне большое спасибо! Мы узнали город с другой стороны, его историю, было очень интересно, обязательно приедем еще (закончить программу:-)). И кстати, с нами были дети 8 и 10 лет и периодически им хотелось бегать и играть, что они и делали, и я рада, что Анна на это отлично реагировала, и не злилась, как некоторые гиды, что они её иногда перебивали или были громче, чем она! Это прекрасно! Рекомендуем)))

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Наталья
Замечательная экскурсия! Будучи сама гидом, оценила уровень профессионального мастерства Анны. Рассказ интересный, учитывая, что Кемерово скромен в плане глубокой истории в смысле столетий, но, как оказалось, та недолгая история, что
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у города есть, была весьма насыщенной.
Перед экскурсией Анны я успела побывать в музее шахтерского дела Красная Горка, Анна уточнила у меня, что именно я уже видела в Кемерово и составила свой рассказ таким образом, что он удачно дополнял, но не повторял то, что я уже услышала. Чувствовалась хорошая проработка исторического материала. С чистым сердцем порекомендую экскурсию Анны будущим гостям города!

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Наталья
Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам нашей Родины. Абсолютно всем нам было интересно пройтись по знакомым
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улицам малой родины, глядя на дома, скверы новым взглядом после рассказов о них экскурсоводом Анной. Каждый из нас узнал какие то новые исторические факты о родном городе! И еще все это было под Новый год - прям волшебно! Спасибо за экскурсию! Рекомендую жителям города Кемерово посетить экскурсию и узнать свой город поближе)

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Мария
Анна - большая молодец и патриот своего города, пообщавшись с ней, начинаешь любить Кемерово!

Мне была интересна вся экскурсия без исключения. Как мне кажется, у Анны идеальный микс - история города
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(и разные её версии), слухи и городские легенды, и очень интересно и со знанием дела она рассказала об архитектуре, планировании и застройке города.

С удовольствием всем рекомендую, но скорее как тур для взрослых - он познавательный, они получат от него максимальную пользу и удовольствие.

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