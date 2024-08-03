6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кемерово - это не просто сибирский город, а живой памятник несбывшимся советским мечтам.
Прогулка по историческому центру и набережной откроет перед вами историю города, который не стал городом-садом. Архитектура, напоминающая о
Прогулка по историческому центру и набережной откроет перед вами историю города, который не стал городом-садом. Архитектура, напоминающая о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Исторический центр города
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌿 Реликтовый лес
- 🌍 Связь с Венецией и Парижем
- 🏠 История элитных квартир
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Кемерово - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют городу особого очарования. Май и сентябрь также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, несмотря на морозы, можно насладиться атмосферой заснеженного города, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Набережная реки
Описание экскурсии
- Мы пройдемся по историческому центру города и по набережной реки, вы увидите, как он выглядит сейчас и узнаете о том, как он мог бы выглядеть. Вы услышите историю города, который так и не превратился в город-сад, как в Кемерово не построили метро и как в одночасье он лишился дюжины башен.
- Отдельное внимание уделим архитектуре. Вы узнаете, чем отличается архитектура Кемерово от других сибирских городов — как одинаковый стиль построек по-разному отразился на внешнем виде зданий, и какие задачи при этом преследовались. Поговорим и о том, как город связан с Венецией и Парижем, и какими узами соединен с Венгрией и Голландией.
- Я расскажу вам, как и почему в Кемерово была создана единственная в Советском Союзе Индустриальная колония с привлечением иностранцев, и что значило слово «кузбассить» в США в начале прошлого века. А также вы узнаете, для кого строили дома с комнатами для прислуги, и как распределялись элитные квартиры.
В программу также можем включить посещение реликтового леса — прекрасного соснового бора, который находится в черте города. Многообразие растений в этом лесу потрясающее, и каждый раз там можно обнаружить редкое и удивительное растение.
P.S. У нас бывают внезапные сильные морозы, файл мы называем «мультифорой», а по соседству с нами живет коренной малочисленный народ с интересной культурой — телеуты — их осталось всего 2500 человек.
Приезжайте к нам в гости!
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Кемерово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 131 туриста
Я родилась и выросла в городе Кемерово и довольно долго думала, что этот город простой и скучный. Я интересовалась историей архитектуры, посещала города и страны в разных частях света, но
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия, одна из лучших. Проходило знакомство с городом в виде беседы, интересных рассказов. Анна, замечательный гид, интересный рассказчик и патриот своего города. Обязательно приедем снова.
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Очень понравилась экскурсия, хотя и не повезло с погодой. Был не первый опыт прогулки по нашему городу с гидом, но акценты по информации совсем иные, что расширило кругозор и только
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Очень понравилась экскурсия! Анна прекрасно знает своё дело, это чувствуется во всем: и в информации, которую она рассказывает, и в знаниях об истории города. Анна прекрасный человек, с ней приятно
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Замечательная экскурсия! Будучи сама гидом, оценила уровень профессионального мастерства Анны. Рассказ интересный, учитывая, что Кемерово скромен в плане глубокой истории в смысле столетий, но, как оказалось, та недолгая история, что
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Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам нашей Родины. Абсолютно всем нам было интересно пройтись по знакомым
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Анна - большая молодец и патриот своего города, пообщавшись с ней, начинаешь любить Кемерово!
Мне была интересна вся экскурсия без исключения. Как мне кажется, у Анны идеальный микс - история города
Мне была интересна вся экскурсия без исключения. Как мне кажется, у Анны идеальный микс - история города
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