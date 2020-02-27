6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Обзорная экскурсия по городу

Анна
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Анна – ваш гид
Что вы знаете о городе Кемерово? Как правило, люди бывают здесь проездом, и для многих он так и остается обычным сибирским городком, где есть уголь и развита химическая промышленность.

Однако Кемерово представляет собой живой памятник несбывшимся советским надеждам и мечтам, и стоит хотя бы раз прогуляться по нему внимательно и вдумчиво, чтобы разглядеть судьбу города в его архитектуре и планировке.
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от площади Советов
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Что вас ожидает

  • Мы пройдемся по историческому центру города и по набережной реки, вы увидите, как он выглядит сейчас и узнаете о том, как он мог бы выглядеть. Вы услышите историю города, который так и не превратился в город-сад, как в Кемерово не построили метро и как в одночасье он лишился дюжины башен.
  • Отдельное внимание уделим архитектуре. Вы узнаете, чем отличается архитектура Кемерово от других сибирских городов – как одинаковый стиль построек по-разному отразился на внешнем виде зданий, и какие задачи при этом преследовались. Поговорим и о том, как город связан с Венецией и Парижем, и какими узами соединен с Венгрией и Голландией.
  • Я расскажу вам, как и почему в Кемерово была создана единственная в Советском Союзе Индустриальная колония с привлечением иностранцев, и что значило слово “кузбассить” в США в начале прошлого века. А также вы узнаете, для кого строили дома с комнатами для прислуги, и как распределялись элитные квартиры.

В программу также можем включить посещение реликтового леса – прекрасного соснового бора, который находится в черте города. Многообразие растений в этом лесу потрясающее, и каждый раз там можно обнаружить редкое и удивительное растение.

P.S. У нас бывают внезапные сильные морозы, файл мы называем «мультифорой», а по соседству с нами живет коренной малочисленный народ с интересной культурой – телеуты – их осталось всего 2500 человек.

Приезжайте к нам в гости!

Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от площади Советов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я родилась и выросла в городе Кемерово и довольно долго думала что этот город простой и скучный. Я интересовалась историей архитектуры, посещала города и страны в разных частях света, но не знала ничего о своем родном городе; меня увлекала жизнь людей во времена коммунистического энтузиазма, но я не знала о том, что мой город построен на этом энтузиазме. Что ж, я изучила историю родного города и узнала о том, почему он уникален. Сейчас я создаю экскурсии для кемеровчан и гостей из других городов, моей целью является рассказать другим людям о том, чем замечателен и примечателен город Кемерово.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Анна прекрасно знает своё дело, это чувствуется во всем: и в информации, которую она рассказывает, и в знаниях об истории города. Анна прекрасный человек, с ней приятно было провести это время! Самое важное для меня было, что информация интересная, не "сухая". И я была поражена тем, что казалось бы, что смотреть в Кемерово - обычный шахтерский город (наше представление о Кемерово, когда мы туда ехали), а в результате дня, проведенного в этом городе оказалось недостаточно и мы уехали с чувством какой-то недосказанности, с чувством, что еще столько всего надо посмотреть... И это от того, что мы многое узнали от Анны. Кроме её экскурсии мы были еще в музее красная горка. В общем, хотим как-нибудь приехать еще, хотим посетить историко-краеведческий проспект "Кузбасс - взгляд в историю", съездить в лесную поляну, там очень большой ботанический сад, и еще в Таёжную заимку (там есть хаски-лэнд, можно покататься). А еще в Кемерово есть место силы, о нем вы узнаете на экскурсии у Анны! В общем, Анне большое спасибо! Мы узнали город с другой стороны, его историю, было очень интересно, обязательно приедем еще (закончить программу :-)). И кстати, с нами были дети 8 и 10 лет и периодически им хотелось бегать и играть, что они и делали, и я рада, что Анна на это отлично реагировала, и не злилась, как некоторые гиды, что они её иногда перебивали или были громче, чем она! Это прекрасно! Рекомендуем)))
Наталья
7 ноября 2019
Замечательная экскурсия! Будучи сама гидом, оценила уровень профессионального мастерства Анны. Рассказ интересный, учитывая, что Кемерово скромен в плане глубокой истории в смысле столетий, но, как оказалось, та недолгая история, что у города есть, была весьма насыщенной.
Перед экскурсией Анны я успела побывать в музее шахтерского дела Красная Горка, Анна уточнила у меня, что именно я уже видела в Кемерово и составила свой рассказ таким образом, что он удачно дополнял, но не повторял то, что я уже услышала. Чувствовалась хорошая проработка исторического материала. С чистым сердцем порекомендую экскурсию Анны будущим гостям города!
18 июня 2019
Экскурсия прошла замечательно, интересно. Нам очень понравилось, с удовольствием рекомендую! Анне большое спасибо!
21 октября 2018
Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию и профессионализм! Не смотря на дождливую и прохладную погоду все прошло на одном дыхании и в комфортных для нас условиях. Увезем с собой не только новые знания о Сибири, но и послевкусие от общения с невероятно приятным и позитивным человеком.
19 августа 2018
Желательно лучше адаптировать материал к любознательной детской аудитории возраста начальных классов. Видимо, больше задавать детям вопросов и получать от них ответы, которые могут быть продолжением какого-то информационного посыла экскурсовода. Для взрослого материал подаётся познавательно и интересно. Рекомендую экскурсовода тем, кто ценит общение с приятным человеком, имеющим широкий кругозор. Спасибо за экскурсию!
13 мая 2018
Хорошая экскурсия, стоит своих денег! Рекомендую!

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