Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу

Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить музей-заповедник «Томская Писаница», где можно увидеть древние наскальные рисунки и погрузиться в культуру Сибири.

Путешествие начинается с остановки на смотровой площадке Кемерово, где открывается вид на город и памятник шахтёрам.

После посещения музея предусмотрена обзорная экскурсия по Кемерово с остановками у ключевых достопримечательностей. Это идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о регионе и его истории
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный музей-заповедник
  • 🗿 Древние наскальные рисунки
  • 🏙️ Обзорная экскурсия по Кемерово
  • 📸 Живописные виды со смотровой площадки
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу© Сергей
Что можно увидеть

  • Музей-заповедник «Томская Писаница»
  • Смотровая площадка Кемерово
  • Мемориал Воину-освободителю

Описание экскурсии

Смотровая площадка Кемерово у монумента «Память шахтёрам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. Здесь я познакомлю вас с историей города, а по ходу движения в музей расскажу интересные факты и истории.

Музей-заповедник «Томская Писаница» — первый в России музеефицированный памятник наскального искусства, крупнейший музей под открытым небом за Уралом. На 156 га соснового бора — скала с петроглифами, археологические и этнографические комплексы, экспозиции, посвящённые природе, фольклору и мифологии Сибири.

Обзорная экскурсия по Кемерово (по желанию) — короткая поездка по основным улицам города с рассказом о ключевых точках. Мы сделаем две остановки: на смотровой и у Мемориала Воину-освободителю. В завершение я подскажу, куда можно сходить в Кемерово самостоятельно.

Примерный тайминг:

  • трансфер Кемерово — «Томская Писаница»: в пути ~45 мин.
  • экскурсия по музею: 2–3 ч.
  • обратный путь в Кемерово: ~45 мин.
  • обзорная экскурсия по городу: 1–1,5 ч. (по желанию)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lada Granta (летом с кондиционером, зимой с печкой)
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослый — 600 ₽, детский — 500 ₽
  • Экскурсию внутри могут проводить только сотрудники музея: по желанию, 2000 ₽ с группы
  • Обед в музее-заповеднике (по желанию)

Ответы на вопросы

Сергей
Сергей — ваш гид в Кемерово
Провёл экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Сергей, я лицензированный гид в Кемерово. Провожу обзорные экскурсии для гостей города. С радостью покажу вам все знаковые места, раскрою их историю и поделюсь практическими рекомендациями местного жителя.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Е
Елена
10 авг 2025
Все понравилось, спасибо!
Надежда
Надежда
26 июл 2025
Сергей хорошо знает и любит свой город. У него большой объем знаний по теме экскурсии. Продолжительность экскурсии была большая, чем заявлено. Гид нас не торопил, ждал. Были с детьми (дошкольница
и подросток), Сергей учитывал и их интересы тоже.
В автомобиле чисто и комфортно, гид аккуратно управлял транспортным средством.
Вместо 2-х часов в Томской писанице провели три. Сразу скажу, что 2-х часов мало. Берите экскурсию. В Томской писанице очень повезло с экскурсоводом - Александра просто чудо! Если будет возможность выбора, просите, чтобы вам назначили её.
Обязательно в писаницу берите с собой репелленты и питьевую воду. Очень много мошки, которая болезненно кусается.

