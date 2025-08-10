Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить музей-заповедник «Томская Писаница», где можно увидеть древние наскальные рисунки и погрузиться в культуру Сибири. Путешествие начинается с остановки на смотровой площадке Кемерово, где открывается вид на город и памятник шахтёрам. После посещения музея предусмотрена обзорная экскурсия по Кемерово с остановками у ключевых достопримечательностей. Это идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о регионе и его истории

Смотровая площадка Кемерово у монумента «Память шахтёрам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. Здесь я познакомлю вас с историей города, а по ходу движения в музей расскажу интересные факты и истории.

Музей-заповедник «Томская Писаница» — первый в России музеефицированный памятник наскального искусства, крупнейший музей под открытым небом за Уралом. На 156 га соснового бора — скала с петроглифами, археологические и этнографические комплексы, экспозиции, посвящённые природе, фольклору и мифологии Сибири.

Обзорная экскурсия по Кемерово (по желанию) — короткая поездка по основным улицам города с рассказом о ключевых точках. Мы сделаем две остановки: на смотровой и у Мемориала Воину-освободителю. В завершение я подскажу, куда можно сходить в Кемерово самостоятельно.

Примерный тайминг:

трансфер Кемерово — «Томская Писаница»: в пути ~45 мин.

экскурсия по музею: 2–3 ч.

обратный путь в Кемерово: ~45 мин.

обзорная экскурсия по городу: 1–1,5 ч. (по желанию)

Организационные детали