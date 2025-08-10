Из Кемерово - в «Томскую Писаницу» + экспресс-обзорная по городу
Увлекательная поездка из Кемерово в музей-заповедник «Томская Писаница» с обзорной экскурсией по городу. Откройте для себя историю и культуру региона
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить музей-заповедник «Томская Писаница», где можно увидеть древние наскальные рисунки и погрузиться в культуру Сибири.
Путешествие начинается с остановки на смотровой площадке Кемерово, где открывается вид на город и памятник шахтёрам.
После посещения музея предусмотрена обзорная экскурсия по Кемерово с остановками у ключевых достопримечательностей. Это идеальный выбор для тех, кто хочет узнать больше о регионе и его истории
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальный музей-заповедник
🗿 Древние наскальные рисунки
🏙️ Обзорная экскурсия по Кемерово
📸 Живописные виды со смотровой площадки
🚗 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
Музей-заповедник «Томская Писаница»
Смотровая площадка Кемерово
Мемориал Воину-освободителю
Описание экскурсии
Смотровая площадка Кемерово у монумента «Память шахтёрам Кузбасса» работы Эрнста Неизвестного. Здесь я познакомлю вас с историей города, а по ходу движения в музей расскажу интересные факты и истории.
Музей-заповедник «Томская Писаница» — первый в России музеефицированный памятник наскального искусства, крупнейший музей под открытым небом за Уралом. На 156 га соснового бора — скала с петроглифами, археологические и этнографические комплексы, экспозиции, посвящённые природе, фольклору и мифологии Сибири.
Обзорная экскурсия по Кемерово (по желанию) — короткая поездка по основным улицам города с рассказом о ключевых точках. Мы сделаем две остановки: на смотровой и у Мемориала Воину-освободителю. В завершение я подскажу, куда можно сходить в Кемерово самостоятельно.
Примерный тайминг:
трансфер Кемерово — «Томская Писаница»: в пути ~45 мин.
экскурсия по музею: 2–3 ч.
обратный путь в Кемерово: ~45 мин.
обзорная экскурсия по городу: 1–1,5 ч. (по желанию)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lada Granta (летом с кондиционером, зимой с печкой)
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослый — 600 ₽, детский — 500 ₽
Экскурсию внутри могут проводить только сотрудники музея: по желанию, 2000 ₽ с группы
Обед в музее-заповеднике (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Кемерово
Провёл экскурсии для 127 туристов
Меня зовут Сергей, я лицензированный гид в Кемерово. Провожу обзорные экскурсии для гостей города. С радостью покажу вам все знаковые места, раскрою их историю и поделюсь практическими рекомендациями местного жителя.
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
10 авг 2025
Все понравилось, спасибо!
Надежда
26 июл 2025
Сергей хорошо знает и любит свой город. У него большой объем знаний по теме экскурсии. Продолжительность экскурсии была большая, чем заявлено. Гид нас не торопил, ждал. Были с детьми (дошкольница читать дальше
и подросток), Сергей учитывал и их интересы тоже. В автомобиле чисто и комфортно, гид аккуратно управлял транспортным средством. Вместо 2-х часов в Томской писанице провели три. Сразу скажу, что 2-х часов мало. Берите экскурсию. В Томской писанице очень повезло с экскурсоводом - Александра просто чудо! Если будет возможность выбора, просите, чтобы вам назначили её. Обязательно в писаницу берите с собой репелленты и питьевую воду. Очень много мошки, которая болезненно кусается.