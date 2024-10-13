1 день

Нижняя Катунь

07:00 п. Сроски – родина В. Шукшина и визитная карточка Алтая, ранний завтрак (оплачивается самостоятельно, средний чек 500 руб.), бронзовый монумент – памятник Шукшину.

09:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (не входит в стоимость)

15:00 Заезд в магазин и заселение в отель у Катуни "Кедровый остров".

Отдых, прогулки.

19:00 BBQ или ужин в ресторане, вечер знакомств, баня по желанию (не входит в стоимость).