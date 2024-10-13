Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро

Всего за четыре дня совершим незабываемое путешествие по осеннему Горному Алтаю. Горные вершины, покрытые снегом, создают красивый контраст с яркими осенними цветами. Прозрачный воздух и тишина, царящая в горах, создают ощущение уединения и спокойствия. Это время, когда можно насладиться красотой природы и отдохнуть душой от городской суеты.
5
3 отзыва
Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

07:00 п. Сроски – родина В. Шукшина и визитная карточка Алтая, ранний завтрак (оплачивается самостоятельно, средний чек 500 руб.), бронзовый монумент – памятник Шукшину.

09:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (не входит в стоимость)

15:00 Заезд в магазин и заселение в отель у Катуни "Кедровый остров".

Отдых, прогулки.

19:00 BBQ или ужин в ресторане, вечер знакомств, баня по желанию (не входит в стоимость).

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт

08:00 Завтрак в отеле и выезд на экскурсию на весь день.

Экскурсии по Чуйскому тракту: перевал Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ининьский мост.

Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость)

Гейзерное озеро, это одно из самых красивых озер в Горном Алтае, имеющее бирюзовый цвет и глиняное дно, рисунок которого постоянно меняется из-за бьющих родников.

Озеро не имеет аналогов на нашем полушарии, но парк таких озер есть в Северной Америке.

Виды на Северо-Чуйский хребет в панораме и его ледниковые шапки.

23:00 Возвращение в отель.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
3 день

Круиз по Телецкому по желанию или свободный день

09:00 Завтрак, выезд с вещами на Телецкое озеро.

13:00 Обед.

Размещение в отеле "Алтын Кель".

15:00 Круиз на катере по озеру Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 4 000 руб. /чел.) или отдых в отеле.

19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию (не входит в стоимость).

Круиз по Телецкому по желанию или свободный деньКруиз по Телецкому по желанию или свободный деньКруиз по Телецкому по желанию или свободный деньКруиз по Телецкому по желанию или свободный деньКруиз по Телецкому по желанию или свободный день
4 день

Гора Кокуя

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Треккинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной эко-тропе.

11:00 Экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360м, обед в кафе с потрясающим видом (не входит в стоимость).

Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).

15:00 Выезд домой.

Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).

Гора КокуяГора КокуяГора КокуяГора Кокуя

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын-Кель” и на базе отдыха “Кедровый остров”.

Размещение по 2-3 человека в номере.

Предоставляется скидка на детей 5-12 лет:
  • при размещении взрослый + ребенок – 3%
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кель»

1 ночь

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»

База отдыха «Кедровый остров»

2 ночи

Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.

Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе 17-19 мест
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: завтраки (кроме дня приезда)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Гид-сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
  • Круиз по водопадам Телецкого - 4 000 руб
  • Экскурсионный подъем на подъемнике - 700 руб
  • Обеды, ужины - средний чек 700 руб
  • Туристическая страховка - 400 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
  • тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter, количество посадочных мест в микроавтобусе 19, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

  • по озеру катер 8-11 мест.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал в 21:00 (накануне тура 18 сентября);
  • г. Новосибирск ЖД вокзал в 01:00 (в дату начала тура);
  • г. Барнаул (кафе "Облепиха") в 04:00 (в дату начала тура);
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);

Завершение тура, ориентировочно:

  • Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Барнаул в 23:00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Кемерово в 05:00 (зависит от дороги);
Есть ли скидки в туре?

В тур допускаются дети от 5 лет в сопровождении законных представителей.

Скидка на детей 5-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
13 окт 2024
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою вся группа подружилась, что за такой короткий срок стало приятным бонусом. Хочется поехать еще!
Большое спасибо гиду Ольге, которая не просто рассказывала, а давала прочувствовать «силу Алтая». Благодаря ее настрою
А
29 авг 2024
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы.
Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎,
О
21 авг 2024
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

Похожие туры из Кемерово

Алтайские каникулы
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Алтайские каникулы
Начало: Г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/ г. Новосибирск/г. Кем...
3 янв в 10:00
от 21 900 за человека
Лед Алтая на рождество
3 отзыва
3 дня
Лед Алтая на рождество
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г...
5 янв в 10:00
23 900 за человека
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
3 янв в 10:00
от 47 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кемерово
Все туры из Кемерово
ХорошоТам