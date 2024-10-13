Программа тура по дням
Нижняя Катунь
07:00 п. Сроски – родина В. Шукшина и визитная карточка Алтая, ранний завтрак (оплачивается самостоятельно, средний чек 500 руб.), бронзовый монумент – памятник Шукшину.
09:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.
12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (не входит в стоимость)
15:00 Заезд в магазин и заселение в отель у Катуни "Кедровый остров".
Отдых, прогулки.
19:00 BBQ или ужин в ресторане, вечер знакомств, баня по желанию (не входит в стоимость).
Чуйский тракт
08:00 Завтрак в отеле и выезд на экскурсию на весь день.
Экскурсии по Чуйскому тракту: перевал Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ининьский мост.
Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость)
Гейзерное озеро, это одно из самых красивых озер в Горном Алтае, имеющее бирюзовый цвет и глиняное дно, рисунок которого постоянно меняется из-за бьющих родников.
Озеро не имеет аналогов на нашем полушарии, но парк таких озер есть в Северной Америке.
Виды на Северо-Чуйский хребет в панораме и его ледниковые шапки.
23:00 Возвращение в отель.
Круиз по Телецкому по желанию или свободный день
09:00 Завтрак, выезд с вещами на Телецкое озеро.
13:00 Обед.
Размещение в отеле "Алтын Кель".
15:00 Круиз на катере по озеру Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 4 000 руб. /чел.) или отдых в отеле.
19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию (не входит в стоимость).
Гора Кокуя
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Треккинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной эко-тропе.
11:00 Экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360м, обед в кафе с потрясающим видом (не входит в стоимость).
Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).
15:00 Выезд домой.
Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын-Кель” и на базе отдыха “Кедровый остров”.
Размещение по 2-3 человека в номере.
- при размещении взрослый + ребенок – 3%
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кель»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
База отдыха «Кедровый остров»
Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.
Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе 17-19 мест
- Проживание, указанное в программе
- Питание: завтраки (кроме дня приезда)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Гид-сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Завтрак в день приезда - средний чек 500 руб
- Круиз по водопадам Телецкого - 4 000 руб
- Экскурсионный подъем на подъемнике - 700 руб
- Обеды, ужины - средний чек 700 руб
- Туристическая страховка - 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре? Как лучше упаковать багаж?
- тип транспорта микроавтобус Ford Transit, Toyota Hiace или Mercedes Sprinter, количество посадочных мест в микроавтобусе 19, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20 л.) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
- по озеру катер 8-11 мест.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал в 21:00 (накануне тура 18 сентября);
- г. Новосибирск ЖД вокзал в 01:00 (в дату начала тура);
- г. Барнаул (кафе "Облепиха") в 04:00 (в дату начала тура);
- г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);
Завершение тура, ориентировочно:
- Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Барнаул в 23:00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Кемерово в 05:00 (зависит от дороги);
Есть ли скидки в туре?
В тур допускаются дети от 5 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 5-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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