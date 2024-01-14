Главные экскурсионные места в Кемерово

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Кемерово, цены от 22 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругосветка по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кругосветка по Алтаю
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
54 900 за человека
Долина Актру и Чуйский тракт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Долина Актру и Чуйский тракт
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г...
25 июля в 10:00
15 авг в 10:00
35 900 за человека
Алтайский Марс и цветение маральника
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайский Марс и цветение маральника
Начало: г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Кемерово
от 22 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Кемерово
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кругосветка по Алтаю
  2. Долина Актру и Чуйский тракт
  3. Алтайский Марс и цветение маральника
Сколько стоит тур в Кемерово в июне 2024
Сейчас в Кемерово в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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