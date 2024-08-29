Познавательные туры на природе в Кемерово

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Кемерово, цены от 36 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
«11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада»
3 янв в 10:00
от 47 900 за человека
Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г...
«Это время, когда можно насладиться красотой природы и отдохнуть душой от городской суеты»
10 авг в 10:00
18 сен в 10:00
36 900 за человека
Кругосветка по Алтаю
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Кругосветка по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
«Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи»
19 июн в 10:00
17 июл в 10:00
56 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    29 августа 2024
    Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
    Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
    Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
    Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
    Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
    Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моимНаша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим
  • С
    Светлана
    26 июля 2024
    Кругосветка по Алтаю
    Тур очень понравился!!! Всё было клёво, очень грамотная гид Ольга Шахова!!! Было интересно, познавательно и прикольно!!! Очень, очень понравилось! Советую гида Ольгу Шахову и Компанию туристическую Большая страна!!!
  • А
    Анастасия
    28 июня 2024
    Кругосветка по Алтаю
    Достойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетить новые места! Питание, проживание в домиках организовано хорошо, все понравилось, буду обращаться еще в вашу организацию!
    Достойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетитьДостойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетить
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Кругосветка по Алтаю
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Кругосветка по Алтаю
Сколько стоит тур в Кемерово в октябре 2024
Сейчас в Кемерово в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 36 900 до 56 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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