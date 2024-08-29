5 дней
Зимний микс Алтая: Катунь и Телецкое озеро
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Н...
«11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада»
3 янв в 10:00
от 47 900₽ за человека
7 дней
Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Барнаул / г...
«Это время, когда можно насладиться красотой природы и отдохнуть душой от городской суеты»
10 авг в 10:00
18 сен в 10:00
36 900₽ за человека
6 дней
Кругосветка по Алтаю
Начало: Г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
«Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи»
19 июн в 10:00
17 июл в 10:00
56 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра29 августа 2024Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08
- ООльга21 августа 2024Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)
- ЕЕкатерина15 августа 2024Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.
- ССветлана26 июля 2024Тур очень понравился!!! Всё было клёво, очень грамотная гид Ольга Шахова!!! Было интересно, познавательно и прикольно!!! Очень, очень понравилось! Советую гида Ольгу Шахову и Компанию туристическую Большая страна!!!
- ААнастасия28 июня 2024Достойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетить новые места! Питание, проживание в домиках организовано хорошо, все понравилось, буду обращаться еще в вашу организацию!
- ВВладислав19 августа 2023Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Природа и пейзажи»
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