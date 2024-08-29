А Александра Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро Спасибо огромное гиду Наталье за её профессионализм, организацию нашего отдыха, и просто за создание офигенной атмосферы😎, водителям Станиславу и Кару, организаторам тура за насыщенные маршруты, уютные тур. базы. Алтайское чудо света. Каменные грибы. 21.08- 25.08

О Ольга Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро Ирина и Станислав, спасибо большое за ваши рассказы, общение и хорошее отношение)

Е Екатерина Осенний Алтай: Нижняя Катунь, Чуйский тракт и Телецкое озеро Наша гид Ольга Шахова просто огонь, водитель Станислав супер, сняла одну звезду за трансфер. С моим ростом 175 см., автобус был не комфортным, хотя заявлено было о комфортабельном автобусе.

С Светлана Кругосветка по Алтаю Тур очень понравился!!! Всё было клёво, очень грамотная гид Ольга Шахова!!! Было интересно, познавательно и прикольно!!! Очень, очень понравилось! Советую гида Ольгу Шахову и Компанию туристическую Большая страна!!!

А Анастасия Кругосветка по Алтаю Достойная организация тура! Все понравилось, узнала много нового о Горном Алтае, хочется вернуться снова, и посетить новые места! Питание, проживание в домиках организовано хорошо, все понравилось, буду обращаться еще в вашу организацию!