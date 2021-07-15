Где лучше провести банкет на природе, какие заведения наиболее комфортные, с качественной кухней и отлично подойдут для больших компаний

Провести банкет на природе – это всегда необычно и интересно. Гостям понравится такой формат торжества, но к нему нужно основательно подготовиться. Первое, о чем стоит подумать – место для банкета. Идеальным вариантом может стать загородная гостиница, расположенная недалеко от Москвы.

Так, в Тульской области есть уникальное место – Усадьба «Александрово», созданная в настоящих русских традициях. Банкет в столь живописном месте будет по-настоящему запоминающимся событием, а сотрудники Усадьбы с радостью помогут вам с организацией праздника.

Банкет с традиционным русским колоритом

Усадьба находится в Кимовском районе Тульской области. Красивая природа, чистый воздух и русский дворянский быт – вот слагаемые хорошего праздника.

Банкетный зал

Банкетный зал

Великолепное убранство зала на 100 персон, аппаратура и музыка на любой вкус – все необходимое для праздника есть на месте. Чтобы провести банкет на высшем уровне, нужен квалифицированный персонал – именно такие сотрудники работают в зале. Вы всегда сможете положиться на грамотных и тактичных официантов.

Кухня

Русский ресторан

Угощения для застолья приготовят повара настоящего русского Ресторана. Да-да, именно в таких заведениях в свое время обедали русские классики, дворяне и зажиточные горожане царской России.

Для банкета предусмотрено индивидуальное меню. Повара приготовят традиционные русские блюда с учетом вкусовых предпочтений гостей праздника. Авторская подача и прекрасная сервировка – стол будет выглядеть как настоящее произведение искусства: он станет еще одним украшением банкета. Гостям на торжестве с такими угощениями будет не только весело, но и вкусно!

Блюда в Александрово Блюда в Александрово

Отдых и развлечения

Деревянный дом внутри

Гостей размещают в деревянных домах – Имениях. В каждом – мебель из дерева ручной работы местных мастеров. Ценители всего необычного найдут в Усадьбе индивидуальные парные и открытый банный чан.

Деревянный дом – Имение

Проведение банкета – не единственное развлечение: гости могут покататься в конном экипаже, пожарить шашлык на территории Имений, поиграть в настольные игры, бильярд, а дети, наверняка, по достоинству оценят игровую комнату.