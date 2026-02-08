Мои заказы

Экскурсии с набережной Кимр

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Кимрах, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Архитектура города Кимры
Пешая
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 15:00
7 мар в 14:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Кимрский деревянный модерн
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
8 мар в 12:00
9 мар в 08:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2026
    Архитектура города Кимры
    Прекрасная экскурсия от фантастического гида!!! Огромный объем информации в доступной фоме, профессионально, легко, изящно, с юмором, с перерывами на чай. О такой экскурсии мечтает каждый путешественник!!! Никита, спасибо Вам за этот чудесный день!!!
  • О
    Оксана
    13 января 2026
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Нам очень понравилась экскурсия с гидом Натальей. Она просто чудесная: очень грамотная и образная речь, обширные знания, деликатное и уважительное
    читать дальше

    общение с аудиторией. Она не отвлекалась на всякие туристические аттракционы, типа "удачный вид для фото" или "как говорит древняя легенда" - просто большой респект за это! Нам очень понравился город Кимры - самобытный, имеющий своё лицо и точки интереса, рассыпанные по городу. Нам ещё повезло: было очень красиво из-за укрывшего город снега - просто чудесная сказка!

  • А
    Анастасия
    8 января 2026
    Архитектура города Кимры
    Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием! Это потрясающая, длинная, интереснейшая
    читать дальше

    экскурсия, на которой незаметно пролетает время. Никита отлично рассказывает, планирует время, поскольку зима, заходили греться в разные интересные места. Мои бабушка и дедушка родом из этих мест, мама родилась недалеко от Кимр, но после Великой Отечественной войны все переехали в Москву и связь с малой Родиной к сожалению утратилась. Было очень волнительно вернуться на землю предков и понять, какая архитектурная жемчужина скрывается в Кимрах!!! Обязательно вернусь еще!

    Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием!
  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!
  • Н
    Нелли
    19 ноября 2025
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Прекрасная экскурсия! Наталья - очень знающий экскурсовод и увлекательный рассказчик. Мы просто влюбились в Кимры! Деревянный модерн поразил. Всем рекомендую ехать и смотреть.
  • Н
    Надежда
    16 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!
    Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающийОчень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий
  • Л
    Людмила
    9 ноября 2025
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Решение поехать в Кимры и посмотреть русский деревянный модерн возникло спонтанно. Хотелось не просто побродить по городу,а окунуться в историю
    читать дальше

    со знающим этот город человеком. Спутник выручал не раз и в дальних странах и в поездках по России. Все просто - зашла на сайт, увидела,что Кимры есть. Заказала экскурсию. Нас встретила замечательная Наталья, экскурсовод. Спасибо ей большое за глубокие знания истории города, за любовь и очень неформальное отношение к своему делу. Самостоятельно посмотрели экспозицию краеведческого музея. Небольшой, но очень интересный. Городу Кимры хотелось бы пожелать восстановить руины торговых рядов в самом центре. Выглядят устрашающе и сильно портят впечатление от этого милого и уютного города. Том Соер фест продолжать их благородное дело по сохранению и восстановлению деревянных домов. Большие молодцы!
    И больше точек питания,простых и доступных,с туалетами и быстрой едой. По Кимрам можно ходить долго и это туристам необходимо.

  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Архитектура города Кимры
    Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Понравилось всё. Экскурсовод рассказывала не только об архитектуре, но и об истории Кимр, про каждый особнячок было интересно и послушать.
    читать дальше

    2.5 часа пролетели незаметно. По ее совету сходили в Краеведческий музей. Понравился. А в выставочном зале открыли для себя новое имя- художник Зайцев. Его картины прекрасны! Воплощённая любовь к родному краю.
    Спасибо.

  • Е
    Елена
    12 октября 2025
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Замечательная экскурсия!!!
    Экскурсовод Наталья очень интересно с увлечением рассказывала нам о самых необыкновенных домах города.
    Два часа пролетели незаметно!
    Хочется вернуться в этот старинный город еще и погулять по его улочкам.
    За один день невозможно все охватить!!
    Так что, до новых встреч, Кимры!

Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кимрах
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Архитектура города Кимры;
  2. Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства;
  3. Кимрский деревянный модерн.
Какие места ещё посмотреть в Кимрах
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Кимрам в марте 2026
Сейчас в Кимрах в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кимрах на 2026 год по теме «С набережной», 136 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май