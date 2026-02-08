Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
Завтра в 15:00
7 мар в 14:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
8 мар в 12:00
9 мар в 08:00
5800 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 февраля 2026Прекрасная экскурсия от фантастического гида!!! Огромный объем информации в доступной фоме, профессионально, легко, изящно, с юмором, с перерывами на чай. О такой экскурсии мечтает каждый путешественник!!! Никита, спасибо Вам за этот чудесный день!!!
- ООксана13 января 2026Нам очень понравилась экскурсия с гидом Натальей. Она просто чудесная: очень грамотная и образная речь, обширные знания, деликатное и уважительное
- ААнастасия8 января 2026Если бы можно было поставить 10 или даже 100 или тысячу - поставила бы с удовольствием! Это потрясающая, длинная, интереснейшая
- ЕЕкатерина30 ноября 2025Очень рекомендую экскурсию с Никитой! Нас было 6 человек, мы в восторге!
- ННелли19 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Наталья - очень знающий экскурсовод и увлекательный рассказчик. Мы просто влюбились в Кимры! Деревянный модерн поразил. Всем рекомендую ехать и смотреть.
- ННадежда16 ноября 2025Очень понравилась экскурсия по городу Кимры. Никита интересный, грамотный рассказчик, влюбленный в свой город, реально переживающий за сохранение исторических памятников архитектуры. Всем желающим узнать историю города, посмотреть все его достопримечательности, рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Никиту!
- ЛЛюдмила9 ноября 2025Решение поехать в Кимры и посмотреть русский деревянный модерн возникло спонтанно. Хотелось не просто побродить по городу,а окунуться в историю
- ЕЕлена5 ноября 2025Замечательный экскурсовод Никита - знаток своего дела, влюбленный в родной город и радеющий за его развитие. Всем рекомендуем!
- ТТатьяна4 ноября 2025Понравилось всё. Экскурсовод рассказывала не только об архитектуре, но и об истории Кимр, про каждый особнячок было интересно и послушать.
- ЕЕлена12 октября 2025Замечательная экскурсия!!!
Экскурсовод Наталья очень интересно с увлечением рассказывала нам о самых необыкновенных домах города.
Два часа пролетели незаметно!
Хочется вернуться в этот старинный город еще и погулять по его улочкам.
За один день невозможно все охватить!!
Так что, до новых встреч, Кимры!
