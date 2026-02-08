читать дальше

со знающим этот город человеком. Спутник выручал не раз и в дальних странах и в поездках по России. Все просто - зашла на сайт, увидела,что Кимры есть. Заказала экскурсию. Нас встретила замечательная Наталья, экскурсовод. Спасибо ей большое за глубокие знания истории города, за любовь и очень неформальное отношение к своему делу. Самостоятельно посмотрели экспозицию краеведческого музея. Небольшой, но очень интересный. Городу Кимры хотелось бы пожелать восстановить руины торговых рядов в самом центре. Выглядят устрашающе и сильно портят впечатление от этого милого и уютного города. Том Соер фест продолжать их благородное дело по сохранению и восстановлению деревянных домов. Большие молодцы!

И больше точек питания,простых и доступных,с туалетами и быстрой едой. По Кимрам можно ходить долго и это туристам необходимо.