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что Никита профессионал своего дела. Прежде всего сам заинтересован в том, о чем рассказывает. И это ощущение передается слушателям. Я люблю модерн, но после общения с Никитой вдохновилась этим стилем еще больше. После путешествия рекомендую поездку в Кимры и экскурсию у Никиты всем друзьям. Спасибо!