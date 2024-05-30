Индивидуальная
4 часа
Кимрский деревянный модерн
Проследить развитие стиля от купеческих особняков начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Театр драмы и комедии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Спасибо за терпение, умение поддержать разговор на любую тему, обширные знания и понимание!
- ННаталия14 мая 2024Спасибо экскурсоводу Елене! Время, отведенное на экскурсию, пролетело слишком быстро… история, архитектура, знаменитые кимряки… обо всем с интересными деталями… тонко, с юмором и, главное, с большой любовью к родному городу!
- ММария6 мая 2024Здравствуйте! Была в Кимрах первый раз, приехала специально чтобы увидеть модерн в дереве. Очень рада побывать на экскурсии у Никиты. Чувствуется,
- ННаталья10 апреля 2024Никита прекрасно погрузил в атмосферу города с детальным описание архитектурных элементов. Очень вдохновленный рассказчик, получили удовольствие от посещения Кимр.
- ЭЭмина21 марта 2024Получили много интересной информации, сложилось полное представление об истории города, о его жителях. Экскурсия прошла интересно даже для подростков. Кимры - чудесный город.
- ААнастасия11 марта 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, экскурсовод Наталия прекрасная рассказчица.
Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Кимрах в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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