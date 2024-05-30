Индивидуальные экскурсии в Кимрах с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кимрах, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Кимрский деревянный модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
56 отзывов
Кимрский деревянный модерн
Проследить развитие стиля от купеческих особняков начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Театр драмы и комедии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 700 за всё до 5 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Кимрский деревянный модерн
    Спасибо за терпение, умение поддержать разговор на любую тему, обширные знания и понимание!
  • Н
    Наталия
    14 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
    Спасибо экскурсоводу Елене! Время, отведенное на экскурсию, пролетело слишком быстро… история, архитектура, знаменитые кимряки… обо всем с интересными деталями… тонко, с юмором и, главное, с большой любовью к родному городу!
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Кимрский деревянный модерн
    Здравствуйте! Была в Кимрах первый раз, приехала специально чтобы увидеть модерн в дереве. Очень рада побывать на экскурсии у Никиты. Чувствуется,
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    что Никита профессионал своего дела. Прежде всего сам заинтересован в том, о чем рассказывает. И это ощущение передается слушателям. Я люблю модерн, но после общения с Никитой вдохновилась этим стилем еще больше. После путешествия рекомендую поездку в Кимры и экскурсию у Никиты всем друзьям. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Кимрский деревянный модерн
    Никита прекрасно погрузил в атмосферу города с детальным описание архитектурных элементов. Очень вдохновленный рассказчик, получили удовольствие от посещения Кимр.
  • Э
    Эмина
    21 марта 2024
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Получили много интересной информации, сложилось полное представление об истории города, о его жителях. Экскурсия прошла интересно даже для подростков. Кимры - чудесный город.
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
    Замечательная экскурсия, насыщенная, экскурсовод Наталия прекрасная рассказчица.

Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам в категории «Индивидуальные»

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  3. Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Сколько стоит экскурсия по Кимрам в июне 2024
Сейчас в Кимрах в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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