Застройка города каменными и деревянными домами в стиле модерн
Преображенский собор
памятник Туполеву
Волга
Кимрский драматический театр
Краеведческий музей
Вознесенская церковь
памятник сапожнику
Кимры привлекают туристов своей необычной архитектурой в стиле модерн. На рубеже 19-20 веков, когда модерн стал популярен, Кимры еще были селом, поэтому не стоит от нашей архитектуры ожидать столичных размахов, но то, что вы увидите, не оставит вас равнодушными.
+Что входит
Работа экскурсовода
–Что не входит
транспорт
Начало
🚩 Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
Место завершения
🏁 по согласованию
Экскурсия проводится По согласованию с заказчиком, в любой день.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.