Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства

Турфирма П.
Турфирма П. – Гид из Кимр
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
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Экскурсия

3 500 ₽ за экскурсию

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Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства

Что вы увидите

  • Застройка города каменными и деревянными домами в стиле модерн
  • Преображенский собор
  • памятник Туполеву
  • Волга
  • Кимрский драматический театр
  • Краеведческий музей
  • Вознесенская церковь
  • памятник сапожнику
Кимры привлекают туристов своей необычной архитектурой в стиле модерн. На рубеже 19-20 веков, когда модерн стал популярен, Кимры еще были селом, поэтому не стоит от нашей архитектуры ожидать столичных размахов, но то, что вы увидите, не оставит вас равнодушными.
+Что входит
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • транспорт
Начало
🚩 Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
Место завершения
🏁 по согласованию
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства

Экскурсия проводится По согласованию с заказчиком, в любой день.

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма П.
Турфирма П.
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