Кимры привлекают туристов своей необычной архитектурой в стиле модерн. На рубеже 19-20 веков, когда модерн стал популярен, Кимры еще были селом, поэтому не стоит от нашей архитектуры ожидать столичных размахов, но то, что вы увидите, не оставит вас равнодушными.