Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Погулять по городу, осмотреть здания и памятники и узнать историю сапожной столицы
Начало: На Театральной площади Кимр
13 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОбзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
15 авг в 08:00
16 авг в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
11 авг в 14:30
13 авг в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
26 авг в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Начало: Театральная площадь
11 авг в 13:00
12 авг в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Маршрут тщательно продуман, экскурсия автопешеходная. Виктор встретил на вокзале. Посетили все основные достопримечательности города, получили ясное представление о топонимике, архитектурных
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В
Очень интересная эскурсия, прекрасный эскурсовод, настоящий историк. Без спешки и беготни обошли все интересные места города, узнали его историю
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В
Прежде всего, хочу отметить профессионализм и увлечённость гида Натальи. Ее рассказ был настолько увлекательным и насыщенным, что 2.5 часа пролетело
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Е
Очень понравилась экскурсия. Виктор очень интересно рассказывает. Затронул все важные темы и про историю города, и про людей, которые в нем жили. Интересно было как мне, так и моей внучке. Спасибо большое.
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Мы очень вдохновлены экскурсией.
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О
Это моя вторая экскурсия с Виктором. Первая в Дмитрове. Виктор интересный рассказчик, прекрасно владеет материалом. Я получила ответы на все вопросы. Рекомендую!
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А
Татьяна Алексеевна провела для нас классическую информационно наполненную экскурсию с фото материалами. Экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени, потому что Татьяна Алексеевна хотела нам показать все интересные дома в городе, сверх программы.
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А
Очень понравился гид Татьяна Алексеевна.
Провела экскурсию с большой любовью к городу Кимры, с глубокими знаниями истории города и ее жителей. Я и мои подруги остались очень довольны.
Провела экскурсию с большой любовью к городу Кимры, с глубокими знаниями истории города и ее жителей. Я и мои подруги остались очень довольны.
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Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Никакой скучной лекционной информации. Рассказ изобиловал уникальными и малоизвестными
Никакой скучной лекционной информации. Рассказ изобиловал уникальными и малоизвестными
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Огромное спасибо Виктору Ивановичу за чудесную прогулку по городу, за интересный рассказ истории, за адаптированную подачу материала, так чтобы всем было интересно. Хочется вернуться. И очень хочется увидеть отреставрированные Кимры в которых кипит жизнь занятых свои дедом людей ❤️
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Всего 179 отзывов в Кимрах
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Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам
Самые популярные экскурсии в Кимрах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Кимрам в августе 2026
Сейчас в Кимрах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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