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памятниках, исторических личностях, значимых для городской идентичности, и сегодняшнем дне Кимр. Рассказ увлекательный, заинтересованный, с запоминающимися деталями. Увидели два храма - Преображенский собор и церковь Вознесения Господня, они находятся в небольшом отделении от центра, открыты непосредственно до и во время богослужений (днем закрыты). Успели после экскурсии (по наводке нашего гида) посетить городской музей, около которого закончили наш поход, настоятельно советуем.

День был насыщенным, очень рады были провести его с нашим замечательным гидом. Узнали много нового, получили яркие впечатления. Кимры надолго запомнятся. Спасибо, Виктор Иванович!