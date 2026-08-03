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Экскурсии в Кимрах

Найдено 7 экскурсий в Кимрах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Погулять по городу, осмотреть здания и памятники и узнать историю сапожной столицы
Начало: На Театральной площади Кимр
13 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Начало: Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Кимрский деревянный модерн
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кимрский деревянный модерн
Погрузиться в историю богатого торгового села и увидеть архитектурные жемчужины русской провинции
Начало: На улице Набережная Фадеева
15 авг в 08:00
16 авг в 12:00
от 7500 ₽ за всё до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Пешая
5.5 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура города Кимры
Проследить развитие стилей от особняков крестьян начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Начало: Набережная Фадеева 1/1 Возле входа в "Чайку", "Мод...
11 авг в 14:30
13 авг в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 5 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
26 авг в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Начало: Театральная площадь
11 авг в 13:00
12 авг в 13:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Маршрут тщательно продуман, экскурсия автопешеходная. Виктор встретил на вокзале. Посетили все основные достопримечательности города, получили ясное представление о топонимике, архитектурных
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памятниках, исторических личностях, значимых для городской идентичности, и сегодняшнем дне Кимр. Рассказ увлекательный, заинтересованный, с запоминающимися деталями. Увидели два храма - Преображенский собор и церковь Вознесения Господня, они находятся в небольшом отделении от центра, открыты непосредственно до и во время богослужений (днем закрыты). Успели после экскурсии (по наводке нашего гида) посетить городской музей, около которого закончили наш поход, настоятельно советуем.
День был насыщенным, очень рады были провести его с нашим замечательным гидом. Узнали много нового, получили яркие впечатления. Кимры надолго запомнятся. Спасибо, Виктор Иванович!

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В
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Очень интересная эскурсия, прекрасный эскурсовод, настоящий историк. Без спешки и беготни обошли все интересные места города, узнали его историю
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В
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Прежде всего, хочу отметить профессионализм и увлечённость гида Натальи. Ее рассказ был настолько увлекательным и насыщенным, что 2.5 часа пролетело
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незаметно. Наталья делала акцент на самых интересных и значимых моментах, которых мы просто не замечали, проходя мимо них много раз.
Всё было организовано чётко и без задержек, что позволило максимально насладиться временем.
Экскурсия оставила массу положительных эмоций и новых знаний. Я узнала много интересного и получила массу впечатлений.
Спасибо организаторам и гиду за эту замечательную экскурсию!

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Е
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Очень понравилась экскурсия. Виктор очень интересно рассказывает. Затронул все важные темы и про историю города, и про людей, которые в нем жили. Интересно было как мне, так и моей внучке. Спасибо большое.
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Юлия
Кимрский деревянный модерн
Мы очень вдохновлены экскурсией.
Мы очень вдохновлены экскурсией.
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О
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Это моя вторая экскурсия с Виктором. Первая в Дмитрове. Виктор интересный рассказчик, прекрасно владеет материалом. Я получила ответы на все вопросы. Рекомендую!
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А
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Татьяна Алексеевна провела для нас классическую информационно наполненную экскурсию с фото материалами. Экскурсия продлилась даже дольше запланированного времени, потому что Татьяна Алексеевна хотела нам показать все интересные дома в городе, сверх программы.
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А
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
Очень понравился гид Татьяна Алексеевна.
Провела экскурсию с большой любовью к городу Кимры, с глубокими знаниями истории города и ее жителей. Я и мои подруги остались очень довольны.
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Pavel
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Никакой скучной лекционной информации. Рассказ изобиловал уникальными и малоизвестными
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историческими фактами, которые держали наше внимание от первой до последней минуты.
Виктор показывал нам старые фотографии города, и было интересно сравнивать исторические снимки с тем, как эти же места выглядят сейчас. Это помогло буквально совершить путешествие во времени!
Искренне рекомендую именно этого гида.

Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Виктору за удивительную прогулку по Кимрам!
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Евгения
Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн
Огромное спасибо Виктору Ивановичу за чудесную прогулку по городу, за интересный рассказ истории, за адаптированную подачу материала, так чтобы всем было интересно. Хочется вернуться. И очень хочется увидеть отреставрированные Кимры в которых кипит жизнь занятых свои дедом людей ❤️
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Всего 179 отзывов в Кимрах

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Ответы на вопросы от путешественников по Кимрам

Самые популярные экскурсии в Кимрах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Кимры: сапожное царство и архитектурный модерн;
  2. Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам;
  3. Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства;
  4. Кимрский деревянный модерн;
  5. Архитектура города Кимры.
Сколько стоит экскурсия по Кимрам в августе 2026
Сейчас в Кимрах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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