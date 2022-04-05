Кимрский деревянный модерн

Проследить развитие стиля от купеческих особняков начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом

5
1 отзыв
Индивидуальная
От Москвы до старинного города в Тверской области — всего 130 км, но уже здесь вы окажетесь в мире настоящей провинциальной России.

Мир этот полон приятных сюрпризов, и модерн в Кимрах — один из них.

На прогулке я познакомлю вас с образцами стиля, который после моды на него продолжил играть в городе яркими красками деревянной резьбы и дореволюционными купеческими мотивами.
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
Кимрский деревянный модерн
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Что вас ожидает

Архитектурное наследие исторического центра

Гуляя по улице Фадеева, набережной Волги и Театральной площади, вы услышите небольшой рассказ об истории села Кимры и зарождении обувного промысла в одной из «сапожных столиц» России. Разберетесь в устройстве улиц и плане города, рассмотрите старинные фотографии. А на улицах Урицкого, Кирова и Вагжанова исследуете историческую застройку с особняками и домами в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. И непременно задержитесь у яркого домика-теремка Лужина.

Заречье: памятники Вознесенской стороны

Совершив небольшой круговой маршрут по центру, отправимся к мосту через реку Кимрку, приток Волги. Вы увидите символическую встречу старого дореволюционного модерна (дом купца Теплова) и нового советского (дом врача Жардецкого). На другом берегу погуляете по улице Орджоникидзе, где я покажу старейшее здание города, Вознесенскую церковь, и познакомлю с деревянной застройкой в стиле модерна 20-х гг. А на параллельной улице, Московской, особенно богатой памятниками старины, вы осмотрите дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит как в пешеходном, так и в автомобильном формате — на вашей или моей машине (но у меня нет детского кресла)
  • По предварительной договоренности я также могу провести для вас экскурсии по близлежащим городам — Дмитрову, Дубне, Калязину, Кашину и Угличу
  • Добраться до Кимр из Москвы можно 2 способами:
    1. Электричкой от Савёловского вокзала. Или от любой станции МЦД-1 (после Белорусского вокзала). Конечная остановка — станция Савёлово. Находится в городе Кимры, на правобережной стороне города. Стоимость до 373 рублей (в зависимости от станции, на которой вы сядете в электропоезд).
    2. На личном автотранспорте.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
5 апр 2022
Ехала в Кимры с большим ожиданием от одного таинственного названия! Впечатление от внешнего вида глубоко провинциального города спас замечательный экскурсовод Никита, показал все самые интересные здания стиля модерн, рассказал историю села купцов, сапожных дел мастеров.
Спасибо большое Никите, я нигде не видела таких оригинальных архитектурных решений, как в Кимрах, и как здорово, что есть добровольцы, которые не жалеют сил и времени на реставрацию и сохранение памятников отечественной истории.

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