Что вас ожидает

Архитектурное наследие исторического центра

Гуляя по улице Фадеева, набережной Волги и Театральной площади, вы услышите небольшой рассказ об истории села Кимры и зарождении обувного промысла в одной из «сапожных столиц» России. Разберетесь в устройстве улиц и плане города, рассмотрите старинные фотографии. А на улицах Урицкого, Кирова и Вагжанова исследуете историческую застройку с особняками и домами в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. И непременно задержитесь у яркого домика-теремка Лужина.

Заречье: памятники Вознесенской стороны

Совершив небольшой круговой маршрут по центру, отправимся к мосту через реку Кимрку, приток Волги. Вы увидите символическую встречу старого дореволюционного модерна (дом купца Теплова) и нового советского (дом врача Жардецкого). На другом берегу погуляете по улице Орджоникидзе, где я покажу старейшее здание города, Вознесенскую церковь, и познакомлю с деревянной застройкой в стиле модерна 20-х гг. А на параллельной улице, Московской, особенно богатой памятниками старины, вы осмотрите дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.

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