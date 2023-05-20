В бывшем уездном городе Калязин изучим не только колокольню Никольской церкви, но и другую уцелевшую после затопления застройку 18-19 вв: жилые дома, общественные здания, церкви. А отдельное удовольствие принесет само путешествие между двумя городами на Волге.
Описание экскурсии
Экскурсию можно начать в Кимрах или Калязине (обе программы равнозначны и отличаются только последовательностью осмотра городов). Поездку из Калязин вы можете заказать по ссылке
Что вас ожидает
Кимрский модерн
На прогулке по историческому центру я познакомлю вас с образцами стиля, который после моды на него продолжил играть в городе яркими красками деревянной резьбы и дореволюционными купеческими мотивами. Мы исследуем сооружения в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. Задержимся у яркого домика-теремка Лужина. А в районе Заречья вы увидите старейшее кимрское здание — Вознесенскую церковь, деревянные строения в стиле модерна 20-х гг. и дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.
Калязин и историческая застройка 18-19 вв.
Мы изучим шедевр классицизма — чудом сохранившуюся колокольню Никольской приходской церкви. И рассмотрим уцелевшую (после затопления большей части города) архитектуру уездного дореволюционного Калязина. В нашей программе:
- ансамбль улицы Карла Маркса и купеческая каменная застройка 19 — начала 20 вв.
- Вознесенская церковь с неоготическими мотивами
- краснокирпичная архитектура корпусов Механико-технического училища, здания городской управы и ещё несколько зданий похожей стилистики
- Введенская и Богоявленская церкви (в последней расположен Калязинский краеведческий музей — по желанию можем зайти)
- интересная застройка 18-20 вв. в других частях города
Два варианта поездки Кимры-Калязин
🚂 На поезде
Поедем от станции Савёлово (Кимры) по Октябрьской ж/д до Калязина. По времени в одну сторону ~1:20. Два уютных плацкартных вагончика, которые везёт тепловоз. Прекрасные виды на Волгу, проедем несколько небольших мостов. Очень ламповый маршрут (особенно осенью и зимой). Будем проезжать глухие леса, сосновые боры — можно увидеть диких животных: лисиц, волков, кабанов, лосей.
🚗 На вашей машине
Время в пути практически то же. Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов. Датировка 17-20 вв. Расскажу о каждом, а также познакомлю с историей сёл, в которых они построены.
Организационные детали
- Если поедем на поезде, дополнительно оплачивается билет — 148 руб.
- Добраться до Кимр из Москвы можно 2 способами:
1. Электричкой от Савёловского вокзала. Или от любой станции МЦД-1 (после Белорусского вокзала). Конечная остановка — станция Савёлово. Находится в городе Кимры, на правобережной стороне города. Стоимость до 373 руб. (в зависимости от станции, на которой вы сядете в электропоезд).
2. На личном автотранспорте
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Участвует в местных волонтерских активностях, поэтому может рассказать не только как все прекрасно было, но и как сейчас энтузиасты это стараются сохранить.