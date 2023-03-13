Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов

Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На экскурсии по исторически крупному селу, ныне городу Кимры, главный акцент мы сделаем на модерне, как дореволюционном, так и НЭПмановском.

В бывшем уездном городе Калязин изучим не только колокольню Никольской церкви, но и другую уцелевшую после затопления застройку 18-19 вв: жилые дома, общественные здания, церкви. А отдельное удовольствие принесет само путешествие между двумя городами на Волге.
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Кимры - Калязин: архитектура двух волжских городов
Ближайшие даты:
18
мар
25
мар
1
апр
8
апр
15
апр
22
апр
29
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсию можно начать в Кимрах или Калязине (обе программы равнозначны и отличаются только последовательностью осмотра городов). Поездку из Калязин вы можете заказать по ссылке

Что вас ожидает

Кимрский модерн

На прогулке по историческому центру я познакомлю вас с образцами стиля, который после моды на него продолжил играть в городе яркими красками деревянной резьбы и дореволюционными купеческими мотивами. Мы исследуем сооружения в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. Задержимся у яркого домика-теремка Лужина. А в районе Заречья вы увидите старейшее кимрское здание — Вознесенскую церковь, деревянные строения в стиле модерна 20-х гг. и дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.

Калязин и историческая застройка 18-19 вв.

Мы изучим шедевр классицизма — чудом сохранившуюся колокольню Никольской приходской церкви. И рассмотрим уцелевшую (после затопления большей части города) архитектуру уездного дореволюционного Калязина. В нашей программе:

  • ансамбль улицы Карла Маркса и купеческая каменная застройка 19 — начала 20 вв.
  • Вознесенская церковь с неоготическими мотивами
  • краснокирпичная архитектура корпусов Механико-технического училища, здания городской управы и ещё несколько зданий похожей стилистики
  • Введенская и Богоявленская церкви (в последней расположен Калязинский краеведческий музей — по желанию можем зайти)
  • интересная застройка 18-20 вв. в других частях города

Два варианта поездки Кимры-Калязин

🚂 На поезде
Поедем от станции Савёлово (Кимры) по Октябрьской ж/д до Калязина. По времени в одну сторону ~1:20. Два уютных плацкартных вагончика, которые везёт тепловоз. Прекрасные виды на Волгу, проедем несколько небольших мостов. Очень ламповый маршрут (особенно осенью и зимой). Будем проезжать глухие леса, сосновые боры — можно увидеть диких животных: лисиц, волков, кабанов, лосей.

🚗 На вашей машине
Время в пути практически то же. Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов. Датировка 17-20 вв. Расскажу о каждом, а также познакомлю с историей сёл, в которых они построены.

Организационные детали

  • Если поедем на поезде, дополнительно оплачивается билет — 148 руб.
  • Добраться до Кимр из Москвы можно 2 способами:
    1. Электричкой от Савёловского вокзала. Или от любой станции МЦД-1 (после Белорусского вокзала). Конечная остановка — станция Савёлово. Находится в городе Кимры, на правобережной стороне города. Стоимость до 373 руб. (в зависимости от станции, на которой вы сядете в электропоезд).
    2. На личном автотранспорте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Кимр

Кимрский деревянный модерн
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
28 отзывов
Кимрский деревянный модерн
Проследить развитие стиля от купеческих особняков начала 20 в. до домов эпохи НЭПа с искусствоведом
Театр драмы и комедии
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
4 300 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия по Кимрам
по согласованию с гидом
от 4 000 за всё до 5 чел.
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
2 отзыва
Кимры - город провинциального модерна и столица сапожного царства
Кимры, Набережная Фадеева, дом 1. У Обелиска
3 500 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Кимрах
Все экскурсии в Кимрах
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ