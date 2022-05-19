Кинешма: забавы и удовольствия в городке

Дружеская познавательная прогулка по центральной части города

Дружеская познавательная прогулка по центральной части города в компании творческих людей к. XIX - н. XX века, связанных с Кинешмой.

Давайте погуляем, послушаем их произведения, почитаем вместе, поиграем как тогда.

Увидим самые интересные места города, насладимся красивыми панорамами, но кроме этого будем искать красоту случайную и по этому настоящую.
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Кинешма: забавы и удовольствия в городке
Кинешма: забавы и удовольствия в городке

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Революции и памятник воеводе Федору Боборыкину
  • Волжский бульвар
  • Ансамбль Успенского и Троицкого соборов
  • Кинешемский Кремль, или Церковь Вознесения Господня

Что вас ждет:

  • Дружеская познавательная прогулка по центральной части города в компании творческих людей к. XIX - н. XX века, связанных с Кинешмой.
  • Давайте погуляем, послушаем их произведения, почитаем вместе, поиграем как тогда. Увидим самые интересные места города, насладимся красивыми панорамами, но кроме этого будем искать красоту случайную и по этому настоящую.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чай
Что не входит
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кинешма, ул. Ленина, 18
Завершение: Кинешма, площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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