Дружеская познавательная прогулка по центральной части города в компании творческих людей к. XIX - н. XX века, связанных с Кинешмой.



Давайте погуляем, послушаем их произведения, почитаем вместе, поиграем как тогда.



Увидим самые интересные места города, насладимся красивыми панорамами, но кроме этого будем искать красоту случайную и по этому настоящую.