Площадь Революции и памятник воеводе Федору Боборыкину
Волжский бульвар
Ансамбль Успенского и Троицкого соборов
Кинешемский Кремль, или Церковь Вознесения Господня
Что вас ждет:
Дружеская познавательная прогулка по центральной части города в компании творческих людей к. XIX - н. XX века, связанных с Кинешмой.
Давайте погуляем, послушаем их произведения, почитаем вместе, поиграем как тогда. Увидим самые интересные места города, насладимся красивыми панорамами, но кроме этого будем искать красоту случайную и по этому настоящую.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Чай
Что не входит
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кинешма, ул. Ленина, 18
Завершение: Кинешма, площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кинешме
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