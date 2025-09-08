Кинешма, город на Волге, стал источником вдохновения для А.Н. Островского. Экскурсия проведет через ключевые места, связанные с его жизнью и произведениями.
Участники посетят Дворянское собрание, Успенско-Троицкий собор, Городскую управу и другие знаковые места. Завершение маршрута у театра имени Островского станет кульминацией путешествия. Узнайте, как Кинешма повлияла на творчество драматурга и оставила след в его пьесах
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в мир Островского
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🌟 Уникальная культурная программа
- 📚 Узнайте больше о драматурге
- 🎨 Вдохновение от живописных видов
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Мы осмотрим:
А также:
- Вы увидите фонтаны, беседки и другие места, которые вдохновляли Островского и нашли отражение в его произведениях
- Узнаете, как Кинешма стала важной частью творческого пути драматурга-москвича
- Поймете, как почитатели увековечили память об Островском
Завершим экскурсию около единственного в России театра, который носит имя Островского с первого дня своего существования. Прекрасным продолжением экскурсии может стать спектакль по пьесам писателя.
Организационные детали
- Экскурсия не включает посещение театра, но при необходимости мы можем помочь с покупкой билетов (билет оплачивается дополнительно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Кинешме
Провели экскурсии для 224 туристов
Родилась в Кинешме. По образованию историк. Экскурсии провожу со студенческих лет. Имею аккредитацию гида - экскурсовода по Ивановской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
8 сен 2025
Спасибо Галине за интересную, содержательную и очень приятную прогулку по г. Кинешма. В её рассказе было много фактических примеров из пьес А. Н. Островского. Город хранит память о драматурге, который любил этот край.
Юлия
25 авг 2025
Это было интересно, элегантно, фактурно и очень познавательно побывать на экскурсии у специалиста, который всю жизнь посвятил изучению творчества А. Н. Островского. МнОгАя и блАгАя лЕта нашему экскурсоводу!
Ольга
19 июн 2025
Экскурсию по Кинешма проводила экскурсовод Марина, она очень увлекательно рассказала про историю города и по нашей просьбе, особое внимание уделила деталям пребывания Островского в этих краях. Маршрут был очень интересным, а рассказ содержательным.
