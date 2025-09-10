Теплоходное путешествие по Волге от Кинешмы до Плёса подарит незабываемые впечатления. В Плёсе откроется вид на деревянную церковь на горе Левитана, где можно узнать её тайны. Соборная гора удивит своей

историей, а набережная Плёса - красотой. Вечерняя Кинешма порадует купеческими особняками и архитектурой. Узнайте, как город связан с «Бесприданницей» и какими тайнами полны его улицы. Это путешествие - возможность почувствовать дух прошлого и насладиться живописными видами

Мы отправимся в путешествие по Волге от Кинешмы до Плёса. Полюбуемся волжскими просторами и сфотографируемся на борту.

После прогулки по Плёсу снова сядем на теплоход, чтобы вернуться в Кинешму. В дороге отдохнём, посмотрим на берега и поговорим без суеты.

Плёс

Вы узнаете тайну самой узнаваемой достопримечательности — деревянной церкви на горе Левитана. Я расскажу, как молчаливая героиня попала на пейзаж с видом Тверской губернии.

Любуясь изумрудными склонами, берёзовыми рощами и золочёными луковицами, вы поймёте, почему эта волжская благодать стала мастерской под открытым небом для художников 19 века.

Мы поднимемся на Соборную гору — духовный и исторический центр города. И как именитые дачники прошлого пройдём по парадной набережной — я расскажу, почему некоторые дома на ней буквально вросли в землю.

Кинешма

На вечерней экскурсии я познакомлю вас с купеческими особняками 19–20 веков, расскажу об их архитектуре и тайнах. Мы пройдём мимо одного из старейших театров России, носящего имя А. Н. Островского, и бывшего первого кинотеатра города.

На Волжской набережной поговорим о том, как Кинешма попала в кино: куда делся фонтан из финальной сцены «Бесприданницы» и как два городских бульвара стали одним.

Кинешма покорит своей неброской красотой и купеческим уютом. Я расскажу:

что здесь делал Борис Кустодиев

зачем приезжал Александр Островский

как с герба исчезла галера

и что такое «суп наизнанку»

Примерный тайминг

9:00 — посадка на теплоход в Кинешме

9:15 — прогулка по Волге до Плёса

12:10 — экскурсия по Плёсу

14:00 — свободное время

15:10 — посадка на теплоход, прогулка по Волге до Кинешмы

18:00–20:00 — экскурсия по Кинешме

Организационные детали