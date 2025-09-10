Погрузитесь в атмосферу волжских городов: теплоход, Соборная гора и купеческие истории. Прекрасный день на Волге с историей и живописью
Теплоходное путешествие по Волге от Кинешмы до Плёса подарит незабываемые впечатления. В Плёсе откроется вид на деревянную церковь на горе Левитана, где можно узнать её тайны. Соборная гора удивит своей читать дальше
историей, а набережная Плёса - красотой. Вечерняя Кинешма порадует купеческими особняками и архитектурой. Узнайте, как город связан с «Бесприданницей» и какими тайнами полны его улицы. Это путешествие - возможность почувствовать дух прошлого и насладиться живописными видами
Описание водной прогулки
Мы отправимся в путешествие по Волге от Кинешмы до Плёса. Полюбуемся волжскими просторами и сфотографируемся на борту.
После прогулки по Плёсу снова сядем на теплоход, чтобы вернуться в Кинешму. В дороге отдохнём, посмотрим на берега и поговорим без суеты.
Плёс
Вы узнаете тайну самой узнаваемой достопримечательности — деревянной церкви на горе Левитана. Я расскажу, как молчаливая героиня попала на пейзаж с видом Тверской губернии.
Любуясь изумрудными склонами, берёзовыми рощами и золочёными луковицами, вы поймёте, почему эта волжская благодать стала мастерской под открытым небом для художников 19 века.
Мы поднимемся на Соборную гору — духовный и исторический центр города. И как именитые дачники прошлого пройдём по парадной набережной — я расскажу, почему некоторые дома на ней буквально вросли в землю.
Кинешма
На вечерней экскурсии я познакомлю вас с купеческими особняками 19–20 веков, расскажу об их архитектуре и тайнах. Мы пройдём мимо одного из старейших театров России, носящего имя А. Н. Островского, и бывшего первого кинотеатра города.
На Волжской набережной поговорим о том, как Кинешма попала в кино: куда делся фонтан из финальной сцены «Бесприданницы» и как два городских бульвара стали одним.
Кинешма покорит своей неброской красотой и купеческим уютом. Я расскажу:
что здесь делал Борис Кустодиев
зачем приезжал Александр Островский
как с герба исчезла галера
и что такое «суп наизнанку»
Примерный тайминг
9:00 — посадка на теплоход в Кинешме 9:15 — прогулка по Волге до Плёса 12:10 — экскурсия по Плёсу 14:00 — свободное время 15:10 — посадка на теплоход, прогулка по Волге до Кинешмы 18:00–20:00 — экскурсия по Кинешме
Организационные детали
Билеты на теплоход оплачиваются отдельно: 1500 ₽ за чел.
Обед на теплоходе не предусмотрен, возьмите с собой воду и перекус
Выбирайте удобную обувь, в городах придётся ходить по брусчатке и иногда подниматься в гору
Светлана — ваш гид в Кинешме
Мне повезло жить и работать в Кинешме. Каждый дом, каждый переулок здесь хранит свою историю, и я обожаю делиться ими.
На пути становления я перепробовала много разных занятий. И всегда гуманитарный читать дальше
склад ума тянул меня к истории, культуре и искусству. Сейчас я занимаюсь «свободным творчеством» — принимаю гостей, как могу и вижу это я. Не просто рассказываю факты о Кинешме и других городах нашего края, а погружаю в атмосферу прошлого.
Не секрет, что у многих гидов есть свои байки, легенды, юморные истории. Есть ли они в моём арсенале? Конечно! Поэтому во время экскурсии вы не только проведёте время с интеллектуальной пользой, но и зарядитесь положительными эмоциями.
Артем
10 сен 2025
Ездили в Кинешму и Плёс двумя семьями (папа, мама и дети 7 лет). От поездки остались только хорошие впечатления! Организатор Светлана - настоящая умница: экскурсия прошла легко и интересно, материал она читать дальше
подаёт живо и с увлечением. Очень приятно, что Светлана учитывала наши пожелания и возраст детей, подстраивалась под темп группы. Отдельный плюс - её помощь за пределами экскурсии: если возникали вопросы по отелю, трансферу, где перекусить или что ещё посмотреть, Светлана всегда была на связи и давала дельные советы. Кинешма и Плёс оказались невероятно красивыми, нам там очень понравилось. Поездка оставила теплые воспоминания!