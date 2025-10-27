Кинешма - это не только город на Волге, но и кинематографическая жемчужина. Более 50 фильмов, включая «Бесприданницу», были сняты здесь.
На экскурсии вы увидите исторические места, такие как Торговая площадь и
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Более 50 фильмов снято здесь
- 🏛 Уникальная купеческая архитектура
- 🖼 Известные картины Кустодиева
- ⛪ Успенско-Троицкий собор
- 🎭 Драматический театр Островского
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Красные торговые ряды
- Дом купцов Поленовых-Тихомировых
- Успенско-Троицкий кафедральный собор
- Волжский бульвар
- Драматический театр
Описание экскурсии
- Торговая площадь, которая раньше называлась Базарной, а в 1917 году стала площадью Революции. Вы узнаете о ярмарках, которые проходили здесь два раза в год
- Красные торговые ряды — мы расскажем, как в начале 20 века кинешемские купцы построили их по образцу нижегородских
- Дом купцов Поленовых-Тихомировых — полюбуемся первым трёхэтажным зданием и поговорим о его владельцах
- Успенско-Троицкий кафедральный собор — вы увидите редкие иконы и настенную роспись
- Волжский бульвар — пройдём по мостовой, по которой имели обыкновение прогуливаться астроном Ф. А. Бредихин, адмирал Г. И. Невельский и драматург А. Н. Островский
- Драматический театр — один из старейших театров России
Вы узнаете:
- Как здесь снимали фильм «Бесприданница» 1936 года
- Почему кинешемскому театру присвоили имя А. Н. Островского
- И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Кинешме
Провели экскурсии для 224 туристов
Родилась в Кинешме. По образованию историк. Экскурсии провожу со студенческих лет. Имею аккредитацию гида - экскурсовода по Ивановской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
27 окт 2025
Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!
О
Ольга
13 окт 2025
Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.
А
Анна
7 окт 2025
Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.
Юлия
25 авг 2025
Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!
Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.
Поведала исторические факты, которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые
А
Анна
7 авг 2025
Отличная обзорная экскурсия по городу. Экскурсовод осветил все важные моменты развития Кинешмы, рекомендуем!
С
Сергей
5 авг 2025
Гид увлеченный человек, любящий свой город и очень много знающий о его истории и культуре. Прекрасно знаком с историей города и событий с ним связанных. Давно не слышали такого прекрасного русского языка очень доступного и образного. Рекомендую!
А
Анна
28 июл 2025
Отличная экскурсия и экскурсовод, приятная содержательная и интересная прогулка! Рекомендуем!!!
Ольга
22 июл 2025
Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.
Л
Лейда
19 июл 2025
Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького города театром имени А. Островского. Галина с упоением рассказывала даже больше отведенного времени. Галина с любовью рассказывает о городе. приятно провели время, с удовольствием вернемся
Виктор
9 июл 2025
Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.
Ю
Юрий
3 июл 2025
Хочу отметить высокий профессионализм гида.
А
Анна
2 июл 2025
Хочу поблагодарить Галину за прекрасную экскурсию по Кинешме, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Однозначно рекомендую для путешественников.
Алла
24 июн 2025
Большое спасибо Алексею! Любовь к родному городу. Грамотная речь. Разносторонние знания! Готовность ответить на любой вопрос. Полтора часа пролетели незаметно. Он влюбил нас в свой город!
Т
Татьяна
17 июн 2025
Галина отлично провела экскурсию! Вместо заявленных 1.5 часов рассказывала нам про этот замечательный город аж целых 2 часа с любовью и восхищением.
С
Сергей
13 июн 2025
Первый раз посетили Кинешму. Экскурсия превзошла все ожидания, город поразил богатством архитектуры. Экскурсовод поделилась местными байками и легендами
