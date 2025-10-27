И Ирина Интересно, содержательно, профессионально. Спасибо!

О Ольга Замечательная экскурсия, содержательная, интересная. Галина - прекрасный экскурсовод, с любовью и интересом познакомила нас с уютным купеческим городком. Однозначно будем рекомендовать знакомым.

А Анна Интересно. Насыщенно. Познавательно. Доброжелательно. Было интересно узнать историю Кинешмы.

Юлия

Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.

Поведала исторические факты, которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые читать дальше не отступали от трудностей и могли признавать свои ошибки, доказывая это своей доблестью и делами! В наше время они герои и примеры для нас.

Это была познавательная и вдохновляющая история города на Волге!

Отдельно отмечу чувство юмора Галины, которое придало полноту нашей встрече и знакомству с новым местом! Благодарю Галину за такую любовь и преданность своему родному городу!Она показала нам красоту, духовное наследие и очарование Кинешмы.Поведала исторические факты, которые безусловно вызывают гордость людьми и их поступками. Люди, которые

А Анна Отличная обзорная экскурсия по городу. Экскурсовод осветил все важные моменты развития Кинешмы, рекомендуем!

С Сергей Гид увлеченный человек, любящий свой город и очень много знающий о его истории и культуре. Прекрасно знаком с историей города и событий с ним связанных. Давно не слышали такого прекрасного русского языка очень доступного и образного. Рекомендую!

А Анна Отличная экскурсия и экскурсовод, приятная содержательная и интересная прогулка! Рекомендуем!!!

Ольга Спасибо,узнали много нового. Экскурсовод знает,любит и гордится своим городом.

Л Лейда Кинешма - уютный волжский город. Были приятно удивлены длинной красивой набережной, историей города, обилием исторических фактов и большим для маленького города театром имени А. Островского. Галина с упоением рассказывала даже больше отведенного времени. Галина с любовью рассказывает о городе. приятно провели время, с удовольствием вернемся

Виктор Благодарим Галину за отличную прогулку по старинной Кинешме. Было очень познавательно и интересно. Туристический кластер Кинешмы продолжает расширяться, и мы надеемся в будущем посетить этот приволжский город еще раз, чтобы полюбоваться открывшимися видами и послушать новые истории.

Ю Юрий Хочу отметить высокий профессионализм гида.

А Анна Хочу поблагодарить Галину за прекрасную экскурсию по Кинешме, за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента. Однозначно рекомендую для путешественников.

Алла Большое спасибо Алексею! Любовь к родному городу. Грамотная речь. Разносторонние знания! Готовность ответить на любой вопрос. Полтора часа пролетели незаметно. Он влюбил нас в свой город!

Т Татьяна Галина отлично провела экскурсию! Вместо заявленных 1.5 часов рассказывала нам про этот замечательный город аж целых 2 часа с любовью и восхищением.