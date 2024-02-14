Экскурсия по Кириллову: Индивидуальное путешествие к монастырям Северной Фиваиды
За монастырями в заповедных землях Севера зачастую стоят удивительные судьбы отшельников, ставших их основателями, получивших огромный духовный авторитет и повлиявших на развитие культуры во всем регионе.
К истокам этого феномена вы прикоснетесь в одном из крупнейших монастырей страны, комплексе из списка ЮНЕСКО (таких объектов в России всего 30!) и таинственной «обители женских слез».
К истокам этого феномена вы прикоснетесь в одном из крупнейших монастырей страны, комплексе из списка ЮНЕСКО (таких объектов в России всего 30!) и таинственной «обители женских слез».
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Загадочные Судьбы Отшельников За стенами этих монастырей скрываются удивительные судьбы отшельников, ставших их основателями. Вы узнаете о невероятном духовном авторитете, который они приобрели, и о том, как они повлияли на развитие культуры в этом регионе. Путешествие во Времени Вы прикоснетесь к истокам этого феномена, пройдя через врата одного из крупнейших монастырей страны. Этот монастырь также включен в список ЮНЕСКО — таких объектов в России всего 30. Вам предстоит настоящее путешествие во времени. Тайны «Обители Женских Слез» Ваш маршрут затронет историческую тайну «обители женских слез». Это уникальное место скрывает за собой глубокие духовные значения и легенды, которые до сих пор волнуют сердца верующих и интересуют исследователей. Сквозь века Путешествие к монастыри Северной Фиваиды — это не просто осмотр исторических мест. Это взгляд сквозь века на души людей, оставивших свой след в духовной истории России, и на их творения, переплетенные с величием природы северных земель. Важная информация: В монастыре есть действующие храмы. При желании, после экскурсии, вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные услуги
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- В монастыре есть действующие храмы. При желании
- После экскурсии
- Вы сможете посетить и их. Учитывайте это при подборе гардероба
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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