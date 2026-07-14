Выбирайте и другие экскурсии в Кириллове

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться природой национального парка Русский Север и добраться до Спасо-Каменного монастыря на катере.

В поездке к знаковым монастырям Вологодчины вы узнаете о символах края: вологодском масле, деревянных ложках, кружевах и гармошках. Откроете биоразнообразие национального парка Русский Север и истории известных личностей. Изучите последние фрески Дионисия, продолжившего дело Рублева, и услышите о нелегкой судьбе кирилловских обителей. Осмотрите памятники самостоятельно, но по пути получите много интересной информации

Описание экскурсии

Богатства Вологодчины

По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья. На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях. Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера; местных деревянных ложках, которые моментально раскупались на ярмарках Руси; волокославинских гармошках и, конечно, секретах рецептуры знаменитого масла. Кроме того, вы минуете родные места авиаконструктора Ильюшина и «короля московских репортеров» Гиляровского. И увидите памятник гидротехнического искусства начала 19 века — Кишемский канал Северо-Двинской речной системы.

Музей фресок Дионисия и Кирилло-Белозерский монастырь

Оба памятника вы осмотрите самостоятельно, так как на территории комплексов экскурсии проводят только местные сотрудники. Но по пути вы обязательно услышите о достойном продолжателе иконописных традиций Андрея Рублева, любимом иконописце Ивана III — Дионисии. А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв. Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края.

Монастырь посреди озера

Кроме того, проезжая вдоль берега Кубенского озера, вы увидите с берега Спасо-Каменный монастырь — а я расскажу об удивительном памятнике, построенном на крошечном острове посреди озера, прошедшем немало испытаний и возродившемся из небытия.

Организационные детали