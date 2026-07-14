Выбирайте и другие экскурсии в Кириллове

Путешествие из Вологды в Ферапонтово и Кириллов откроет вам богатства Вологодчины. Узнайте о промыслах, истории и культуре края
В поездке к знаковым монастырям Вологодчины вы узнаете о символах края: вологодском масле, деревянных ложках, кружевах и гармошках. Откроете биоразнообразие национального парка Русский Север и истории известных личностей.
Изучите последние фрески Дионисия, продолжившего дело Рублева, и услышите о нелегкой судьбе кирилловских обителей. Осмотрите памятники самостоятельно, но по пути получите много интересной информации
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться природой национального парка Русский Север и добраться до Спасо-Каменного монастыря на катере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирилло-Белозерский монастырь
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Спасо-Каменный монастырь
Кишемский канал
Описание экскурсии
Богатства Вологодчины
По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья. На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях. Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера; местных деревянных ложках, которые моментально раскупались на ярмарках Руси; волокославинских гармошках и, конечно, секретах рецептуры знаменитого масла. Кроме того, вы минуете родные места авиаконструктора Ильюшина и «короля московских репортеров» Гиляровского. И увидите памятник гидротехнического искусства начала 19 века — Кишемский канал Северо-Двинской речной системы.
Музей фресок Дионисия и Кирилло-Белозерский монастырь
Оба памятника вы осмотрите самостоятельно, так как на территории комплексов экскурсии проводят только местные сотрудники. Но по пути вы обязательно услышите о достойном продолжателе иконописных традиций Андрея Рублева, любимом иконописце Ивана III — Дионисии. А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв. Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края.
Монастырь посреди озера
Кроме того, проезжая вдоль берега Кубенского озера, вы увидите с берега Спасо-Каменный монастырь — а я расскажу об удивительном памятнике, построенном на крошечном острове посреди озера, прошедшем немало испытаний и возродившемся из небытия.
Организационные детали
Я встречу вас в любой точке Вологды и после экскурсии отвезу обратно
Продолжительность поездки — 8-10 часов
Осмотр музеев-монастырей осуществляется путешественниками самостоятельно за дополнительную плату. Возможен заказ экскурсий на месте или посещение интересующих экспозиций после оплаты входных билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кириллове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2253 туристов
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным читать дальшеуменьшить
экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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ольга
спасибо Ольге. заранее обсудили все возможные экскурсии в Кириллове и Ферапонтово. она заказала нам экскурсии. отличный маршрут с учетом всех пожеланий. интересный рассказ по дороге. отдельное спасибо гиду в Кириллове
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А
Алексей
Все прошло очень хорошо. Рекомендую! Ольга превосходный гид.
Ольга
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за отзыв и верю, что наши яркие "жемчужинки" - Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри ещё долгое время будут жить в Ваших воспоминаниях, а сделанные в этих местах фотографии возвращать в состояние благоденствия, спокойствия и гармонии!
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Д
Дмитрий
Большое спасибо Ольге. Мы были на двух экскурсиях с Ольгой: Сначала на обзорной по Вологде, и на следующий день ездили с Ольгой из Вологды в Ферапонтово и Кириллов. На обзорной мы прошли по читать дальшеуменьшить
всему центру города, Ольга подробно рассказала о истории города, его развитии, о людях, которые были связаны с городом. Было морозно, и остаётся только восхищаться профессионализмом нашего экскурсовода, который на улице вёл экскурсию на протяжении свыше 2,5 часов. На следующий день мы с Ольгой ездили в монастыри. Ещё до экскурсии подробно обсудили что хотим посмотреть, какие экскурсии берём в каждом из монастырей. И правильно сделали - Кирилло-Белозерский монастырь огромен - сориентироваться на месте просто не реально. Плюс все экскурсии были забронированы заранее мы были уверены, что нас ожидают экскурсоводы на месте. Ольга забрала нас прямо от гостиницы, подъехала как договорились ко времени. По пути Ольга провела подробную путевую экскурсию. Конечно, затронули и производство лолока, и знаменитых людей, родившихся в сёлениях по пути следования. Узнали об истории образования монастырей, их истории. Экскурсия была отлично спланирована - везде было свободное время, заехали на обед в отличное кафе.
Обратно нас Ольга вернула к гостинице усталых, но очень довольных. Огромное спасибо за проведённую экскурсию, живое общение и тёплые отношения ко всем участникам нашей семейной команды.
+2
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Е
Елена
Дата посещения: 23 апр 2025
Ольга покорила наши сердца! Ни суеты, ни ненужных советов, ни ограничений по формату и по времени!!! Голос журчал как ручеёк, столько интересной и нужной информации!!! Спасибо вам огромное, наша поездка читать дальшеуменьшить
даже по прошествии недели, вспоминается и заставляет задуматься. То и дело мы лезем в интернет, чтобы уточнить детали, которые попали на фото. Всем советую, такие жемчужины древности нужны к посещению обязательно.
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Елизавета
Замечательная поездка в Ферапонтово и Кириллов с Ольгой. По дороге Ольга рассказывает об истории Вологды, о тех местах, где лежит наше путешествие. Отдельно хочется отметить красивую речь и приятный голос читать дальшеуменьшить
Ольги. В местах назначения свободного времени дается столько, сколько хочется. Ольга встретила меня на вокзале, а потом отвезла в гостиницу, подсказала, где вкусно поужинать и куда еще сходить. Очень рекомендую это путешествие, впечатление от поездки осталось замечательное 😊
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Д
Дмитрий
Прекрасная поездка. Ольга позвонила за несколько дней до, рассказала, какие экскурсии можно приобрести в каждом монастыре (а выбор там значительный). Мы ездили зимой, большого ажиотажа не было, поэтому приобрели все читать дальшеуменьшить
на месте, там Ольга тоже помогла сориентироваться. В дороге Ольга много рассказывала про Вологду и регион, про сами монастыри, их историю, очень содержательный рассказ, было интересно слушать и узнавать много нового. Что важно, во время посещения монастырей нас никто никуда не торопил, спокойно посмотрели все, что хотели. Остались. Олько самые положительные впечатления, рекомендую.
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