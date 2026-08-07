Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Монастыри Северной Фиваиды в Кириллове открывают перед вами удивительные истории отшельников, ставших духовными авторитетами и повлиявших на развитие культуры региона.
Посетите один из крупнейших монастырей страны, объект из списка ЮНЕСКО, и читать дальшеуменьшить
таинственную «обитель женских слез».
В программе экскурсии: Кирилло-Белозерский монастырь с его мощной древней крепостью и памятником русского деревянного зодчества, Горицкий монастырь, служивший местом ссылки знатных женщин, и Ферапонтов монастырь с уникальными фресками Дионисия. В каждом монастыре есть действующие храмы, которые можно посетить по желанию.
После экскурсии вы сможете осмотреть экспозиции музеев-заповедников и набрать воды из святого источника Тихвинской иконы Божьей Матери
Лучшее время для посещения монастырей Северной Фиваиды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. Зимой и весной, несмотря на более суровые условия, монастыри открыты для посещения, что позволяет ощутить особую атмосферу этих мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирилло-Белозерский монастырь
Горицкий монастырь
Ферапонтов монастырь
Успенский собор
Троицкий собор
Покровская церковь
Церковь преп. Мартиниана
Церковь Богоявления с приделом преп. Ферапонта
Описание экскурсии
Культовые святыни вологодского края (осмотр снаружи)
В путешествии по окрестностям Кириллова я расскажу, как получилось, что именно здесь возникло несколько крупных и знаковых монастырей. Какой путь они прошли от землянок до крупных комплексов с серьезной фортификацией и как пережили исторические испытания. На какие средства существовали в разные столетия и когда появились первые каменные храмы на их территории. Вы узнаете об особенностях формирования монашества на Севере России и услышите предания о преподобных Кирилле Белозерском и Ферапонте Можайском. В нашей программе:
Кирилло-Белозерский монастырь. На берегу Сиверского озера вы посетите ансамбль музея-заповедника, поразитесь мощной древней крепости, узнаете о постройках, подаренных монастырю Василием III после рождения сына, и ценнейшем памятнике русского деревянного зодчества.
Горицкий монастырь, или «обитель женских слез». На берегу реки Шексна расположен самый известный женский монастырь, сохранившийся в Вологодчине как архитектурный ансамбль 16-19 вв. Я познакомлю вас с историей комплекса, со времен Ивана Грозного веками служившего местом ссылки знатных женщин.
Ферапонтов монастырь. Особое внимание уделим великолепно сохранившемуся ансамблю 15-17 вв. и разберем причины, по которым именно его включили в почетный список объектов культурного наследия. Здесь же вы узнаете об уникальных настенных фресках Дионисия: обитель — единственный в стране памятник, где фрески начала 16 века уцелели в авторском исполнении практически полностью.
В каждом монастыре есть действующие храмы: Преп. Кирилла Белозерского, Успенский собор, Троицкий собор, Покровская церковь, церковь преп. Мартиниана, церковь Богоявления с приделом преп. Ферапонта. При желании можно посетить и их.
Организационные детали
После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть экспозиции музеев-заповедников, а также набрать воды из святого источника Тихвинской иконы Божьей Матери.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кирилло-Белозерского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кириллове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1506 туристов
Меня зовут Евгений, я работаю в туризме и музейном деле более 15 лет. Очень люблю родной Кириллов, интересуюсь его историей. С радостью проведу вас по старинным тихим улочкам нашего уютного провинциального города и поделюсь накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антон
Дата посещения: 7 авг 2026
Отличный гид, со знанием предмета и, что самое главное, любовью к теме. Очень рекомендую.
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Н
Наталья
С большим удовольствием рекомендую посетить Монастыри Северной Фиваиды, в сопровождении гида Евгения. В интересной увлекательной манере преподносится исторический экскурс, очень познавательно (было для меня). Те факты, материалы, которые были рассказаны до читать дальшеуменьшить
посещения монастырей музейных комплексов, помогли увидеть целостную картину, а не разрозненные строения с достопримечательностями. Огромное спасибо Евгению за такое сопровождение и доброжелательность. Обязательно вернусь, т. к. по своим причинам не смогла увидеть Горицкий монастырь и город Кириллов.
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Марина
Экскурсия понравилась. Евгений - хороший рассказчик, отлично излагает материал, ответил на все вопросы. Программа составлена хорошо. Час - вокруг Кирилло-Белозерского монастыря (очень жаль, что посещение монастыря не включено в программу, но читать дальшеуменьшить
нам удалось посетить самим до начала экскурсии). Затем было посещение Горицкого монастыря. Евгений ознакомил нас с историй монастыря, рассказал много интересных фактов. Закончилась экскурсия в Ферапонтовом монастыре фактически в 17-00. Тут небольшое недопонимание. Длительность экскурсии была заявлена 5 часов. Но фактически, получилось 3. Фрески и экспозицию музея мы осмотрели самостоятельно.
Евгений
Ответ организатора:
Добрый день, Марина. Спасибо вам за отзыв. Программа с расчасовкой вам была отправлена заранее. Также в переписке обсуждался момент о читать дальшеуменьшить
времени начала экскурсии. Мною было пояснеео, что данный маршрут рассчитан на весь день начиная с 10.00 и до 17:00. Вы забронировать экскурсию с 14:00 поэтому и была скинута программа для ознакомления, согласно времени до конца рабрчего дня. Вас она изначально удовлетворила.
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Л
Лидия
Экскурсия очень интересная. Гид отлично знает материал и очень интересно рассказывает. Горицкий монастырь производит грустное впечатление. Несмотря на то, что нас весь день преследовал дождь и мы очень устали, экскурсией довольны
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Анастасия
Евгений, прекрасный рассказчик, эрудированный донельзя, любящий родной край, его историю и настоящее! Он точно стал нашим вторым любимым экскурсоводом, а их было немало:))) Крайне рекомендуем!!!
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Чичкова
В Рождественский день 07.01.2026 мы отправились в путешествие в Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри под руководством Евгения. Перед осмотром храмов монастырей Евгений рассказал про историю создания, архитектурный облик и наиболее ценные читать дальшеуменьшить
артефакты каждого монастыря. Мы побывали в купеческой лавке в г. Кириллове. Со стороны Евгения как экскурсовода, всё было проведено на высоком проф. уровне, за что мы очень благодарны. Теплом и заботой, под рассказ о купеческом быте и музыку Чайковского мы были согреты в купеческой лавке. Нужно отметить, что погода была -17°С и снег. Желаем Евгению дальнейших успехов и продвижения его замыслов! Рекомендуем экскурсии Евгения: интеллигентно, профессионально, заботливо, интересно.
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