Лучшее время для посещения монастырей Северной Фиваиды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет максимально насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее. Зимой и весной, несмотря на более суровые условия, монастыри открыты для посещения, что позволяет ощутить особую атмосферу этих мест.

Монастыри Северной Фиваиды в Кириллове открывают перед вами удивительные истории отшельников, ставших духовными авторитетами и повлиявших на развитие культуры региона.Посетите один из крупнейших монастырей страны, объект из списка ЮНЕСКО, и

таинственную «обитель женских слез». В программе экскурсии: Кирилло-Белозерский монастырь с его мощной древней крепостью и памятником русского деревянного зодчества, Горицкий монастырь, служивший местом ссылки знатных женщин, и Ферапонтов монастырь с уникальными фресками Дионисия. В каждом монастыре есть действующие храмы, которые можно посетить по желанию. После экскурсии вы сможете осмотреть экспозиции музеев-заповедников и набрать воды из святого источника Тихвинской иконы Божьей Матери

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Культовые святыни вологодского края (осмотр снаружи)

В путешествии по окрестностям Кириллова я расскажу, как получилось, что именно здесь возникло несколько крупных и знаковых монастырей. Какой путь они прошли от землянок до крупных комплексов с серьезной фортификацией и как пережили исторические испытания. На какие средства существовали в разные столетия и когда появились первые каменные храмы на их территории. Вы узнаете об особенностях формирования монашества на Севере России и услышите предания о преподобных Кирилле Белозерском и Ферапонте Можайском. В нашей программе:

Кирилло-Белозерский монастырь . На берегу Сиверского озера вы посетите ансамбль музея-заповедника, поразитесь мощной древней крепости, узнаете о постройках, подаренных монастырю Василием III после рождения сына, и ценнейшем памятнике русского деревянного зодчества.

. На берегу Сиверского озера вы посетите ансамбль музея-заповедника, поразитесь мощной древней крепости, узнаете о постройках, подаренных монастырю Василием III после рождения сына, и ценнейшем памятнике русского деревянного зодчества. Горицкий монастырь, или «обитель женских слез» . На берегу реки Шексна расположен самый известный женский монастырь, сохранившийся в Вологодчине как архитектурный ансамбль 16-19 вв. Я познакомлю вас с историей комплекса, со времен Ивана Грозного веками служившего местом ссылки знатных женщин.

. На берегу реки Шексна расположен самый известный женский монастырь, сохранившийся в Вологодчине как архитектурный ансамбль 16-19 вв. Я познакомлю вас с историей комплекса, со времен Ивана Грозного веками служившего местом ссылки знатных женщин. Ферапонтов монастырь. Особое внимание уделим великолепно сохранившемуся ансамблю 15-17 вв. и разберем причины, по которым именно его включили в почетный список объектов культурного наследия. Здесь же вы узнаете об уникальных настенных фресках Дионисия: обитель — единственный в стране памятник, где фрески начала 16 века уцелели в авторском исполнении практически полностью.

В каждом монастыре есть действующие храмы: Преп. Кирилла Белозерского, Успенский собор, Троицкий собор, Покровская церковь, церковь преп. Мартиниана, церковь Богоявления с приделом преп. Ферапонта. При желании можно посетить и их.

Организационные детали

После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть экспозиции музеев-заповедников, а также набрать воды из святого источника Тихвинской иконы Божьей Матери.