Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов

Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь

5
1 отзыв
Индивидуально
для 10 чел.
За монастырями в заповедных землях Севера зачастую стоят удивительные судьбы отшельников, ставших их основателями, получивших огромный духовный авторитет и повлиявших на развитие культуры во всем регионе.

К истокам этого феномена вы прикоснетесь в одном из крупнейших монастырей страны, комплексе из списка ЮНЕСКО (таких объектов в России всего 30!) и таинственной «обители женских слез».
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
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Что вас ожидает

Культовые святыни вологодского края (осмотр снаружи)

В путешествии по окрестностям Кириллова я расскажу, как получилось, что именно здесь возникло несколько крупных и знаковых монастырей. Какой путь они прошли от землянок до крупных комплексов с серьезной фортификацией и как пережили исторические испытания. На какие средства существовали в разные столетия и когда появились первые каменные храмы на их территории. Вы узнаете об особенностях формирования монашества на Севере России и услышите предания о преподобных Кирилле Белозерском и Ферапонте Можайском. В нашей программе:

  • Кирилло-Белозерский монастырь. На берегу Сиверского озера вы посетите ансамбль музея-заповедника, поразитесь мощной древней крепости, узнаете о постройках, подаренных монастырю Василием III после рождения сына, и ценнейшем памятнике русского деревянного зодчества.
  • Горицкий монастырь, или «обитель женских слез». На берегу реки Шексна расположен самый известный женский монастырь, сохранившийся в Вологодчине как архитектурный ансамбль 16-19 вв. Я познакомлю вас с историей комплекса, со времен Ивана Грозного веками служившего местом ссылки знатных женщин.
  • Ферапонтов монастырь. Особое внимание уделим великолепно сохранившемуся ансамблю 15-17 вв. и разберем причины, по которым именно его включили в почетный список объектов культурного наследия. Здесь же вы узнаете об уникальных настенных фресках Дионисия: обитель — единственный в стране памятник, где фрески начала 16 века уцелели в авторском исполнении практически полностью.

В каждом монастыре есть действующие храмы: Преп. Кирилла Белозерского, Успенский собор, Троицкий собор, Покровская церковь, церковь преп. Мартиниана, церковь Богоявления с приделом преп. Ферапонта. При желании можно посетить и их.

Организационные детали

После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть экспозиции музеев-заповедников, а также набрать воды из святого источника Тихвинской иконы Божьей Матери.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Кирилло-Белозерского монастыря
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
6 янв 2022
Спасибо Евгению за прекрасную экскурсию. Чувствуется любовь к своему краю, к истории. Несмотря на большое количество информации, мы не устали от этого. Материал давался интересно, много запомнилось. Буду рекомендовать своим друзьям

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