В путешествии по окрестностям Кириллова я расскажу, как получилось, что именно здесь возникло несколько крупных и знаковых монастырей. Какой путь они прошли от землянок до крупных комплексов с серьезной фортификацией и как пережили исторические испытания. На какие средства существовали в разные столетия и когда появились первые каменные храмы на их территории. Вы узнаете об особенностях формирования монашества на Севере России и услышите предания о преподобных Кирилле Белозерском и Ферапонте Можайском. В нашей программе:
В каждом монастыре есть действующие храмы: Преп. Кирилла Белозерского, Успенский собор, Троицкий собор, Покровская церковь, церковь преп. Мартиниана, церковь Богоявления с приделом преп. Ферапонта. При желании можно посетить и их.
После экскурсии вы сможете самостоятельно осмотреть экспозиции музеев-заповедников, а также набрать воды из святого источника Тихвинской иконы Божьей Матери.