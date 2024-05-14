Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Кириллова

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Добро пожаловать в Кириллов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
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Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на обзорной экскурсии
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Оцените Казанский собор и старинные купеческие дома Симоновых, Сизьминых, Вальковых и Гублеров»
11 июня в 13:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Индивидуальная
4.5 часа
49 отзывов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Взглянуть на становлении монашеской жизни на Русском Севере через историю древних святынь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
«Кирилла Белозерского, Успенский собор, Троицкий собор, Покровская церковь, церковь преп»
11 июня в 17:00
12 июня в 15:00
10 670 за всё до 10 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
«А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв»
7 июля в 08:00
18 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
Начало: По договоренности
«На территории монастыря расположен главный собор — Успенский (1497 г»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Начало: По договоренности
«Важная информация: В монастыре есть действующие храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 10 чел.
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Шедевры на стенах собора Самое яркое сокровище монастыря — Рождественский собор 1490 года с уникальными фресками Дионисия Мудрого»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Действующий женский Горицкий монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Действующий женский Горицкий монастырь
Начало: По договоренности
«Вас ожидает Воскресенский собор XVI века, пронизанный исторической глубиной, и Троицкий собор XVI века, отражающий эпоху»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Была очень плохая погода, но мы даже не заметили. Выверенный маршрут, удачно подобранные перерывы, великолепная (я бы сказал академическая в
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    лучших традициях экскурсоводов-историков-искусствоведов) манера рассказа, сделали казалось бы провальную поездку незабываемой. Экскурсия длинная на весь день, но уезжать не хотелось. Кирилло-Белозерский монастырь огромный, хорошо бы ещё раз приехать. Евгению большое спасибо за внимание даже к мелочам, за профессионализм. Не побоюсь быть пафосным - за то, что открыл нам "Русский Север"

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно.
  • В
    Виолетта
    7 мая 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Евгений -профессионал своего дела! Необыкновенный рассказчик! Мы провели вместе практически весь день. Посмотрели три монастыря.
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    Погода менялась от ветра и дождя до голубого неба и солнца. Программу экскурсии Евгений составил заранее, все было расписано по минутам, было выделено время на самостоятельный осмотр, на обед. Евгений всегда был на связи. Мы успели посмотреть все что хотели, и никто не устал. Евгений очень приятный в общении человек, грамотный профессиональный экскурсовод, любящий и знающий свой город и край. Во время экскурсии так легко преподносил факты прошлого и современности, исторические даты и события нанизывал как бусинки на нитку, и в конце экскурсии получились целые бусы))) Мы очень рады, что познакомились с таким человеком, с таким гидом! Мы обязательно вернемся. Всем от души рекомендую Евгения!

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий. Экскурсия проходит на небольшом
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    пятачке центра городка без посещения монастыря, но очень насыщенная. Экскурсовод Надежда увлекла рассказом о прошлом и настоящем Кириллова. Позже мы самостоятельно посетили действительно огромный монастырь. Рекомендуем посетить даже не смотря на удалённость Кириллова от основных туристических путей.

    Честно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событийЧестно говоря, не ожидали, что в таком маленьком населённом пункте может быть столько интересных исторических событий
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
    Огромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. СпасибоОгромное спасибо нашему гиду Евгению. Очень профессионально, интересно и познавательно. Спасибо
  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Нашим гидом была Надежда. Это суперпрофи, очень интересный рассказ, отличное знание предмета, заботливая и пунктуальная. Очень рекомендуем.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Четко продуман план поездки, очень информативно и интересно. Предоставлены ответы на все наши вопросы. Очень понравилось, несмотря на погоду. Большое спасибо Ольге
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Ольга прекрасна. Экскурсией очень довольны. Все рассказывала очень подробно и интересно. Время пролетела незаметно. Еще хочу добавить, что Ольга отличный водитель и создает в машине комфортную обстановку. Огромное спасибо
  • Е
    Елена
    19 июля 2023
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Съездили с Ольгой в поездку в Ферапонтово и Кириллов., нашли в ее лице экскурсовода, знающего и любящего свой край. Не
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    было вопросов, на который она не смогла дать развернутый ответ. От всей души еще раз благодарим Ольгу за прекрасно проведенный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Кириллову в июне 2024
Сейчас в Кириллове в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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