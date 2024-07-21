Экскурсии со скидкой в Кирове до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Кирове, цены от 7 920 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
скидка
10%
25 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1230011 070 за всё до 2 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
На машине
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Посетить местный «парк юрского периода» и увидеть многовековые валуны
Начало: На Театральной площади
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1170010 530 за всё до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
На машине
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Начало: Театральная площадь
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
88007 920 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
  2. Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
  3. Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Какие места ещё посмотреть в Кирове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Музей истории шоколада Криолло
  2. Спасский Собор
  3. Чимбулатский комплекс
  4. Скала Камень
  5. Скала Часовой
  6. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Кирову в августе 2024
Сейчас в Кирове в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 7 920 до 11 070 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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