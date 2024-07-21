скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1230011 070₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Посетить местный «парк юрского периода» и увидеть многовековые валуны
Начало: На Театральной площади
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
1170010 530₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Начало: Театральная площадь
7 авг в 00:00
8 авг в 00:00
88007 920₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 июля 2024Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
- ДДмитрий17 июля 2024Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!
- ССвелана8 июля 2024Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить массу положительной энергии. Путешествие поможет разглядеть красоту русской глубинки и особенности ландшафтного дизайна, созданные умелой рукой матушки природы.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Скидки»
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