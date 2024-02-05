Групповые экскурсии Кирова

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Кирове, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека
История шоколадного дела от майя до наших дней
Групповая
1 час
1 отзыв
История шоколадного дела от майя до наших дней
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Групповая
1 час
8 отзывов
Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
400 за человека
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Групповая
1 час
3 отзыва
Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
400 за человека
ШокоЛАД на новый ЛАД
Групповая
1 час
ШокоЛАД на новый ЛАД
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека
История шоколадного дела для самых маленьких
Групповая
1 час
История шоколадного дела для самых маленьких
Начало: Ул. Спасская, 15, Киров
Расписание: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
  2. История шоколадного дела от майя до наших дней
  3. Экскурсия в музее мороженого с мастер-классом и дегустацией
  4. Иммерсивная экскурсия «Такое разное мороженое» + 5 дегустаций
  5. ШокоЛАД на новый ЛАД
Какие места ещё посмотреть в Кирове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасский Собор
  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Чимбулатский комплекс
  4. Скала Камень
  5. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июне 2024
Сейчас в Кирове в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 400 до 400. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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