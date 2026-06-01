Приглашаю вас отправиться в удивительное место в долине реки Немда.
Вы увидите величественный столб Часовой и скалу Камень, прогуляетесь по заповедным уголкам природы и узнаете легенды о богатыре Чимбулате.
Вы увидите величественный столб Часовой и скалу Камень, прогуляетесь по заповедным уголкам природы и узнаете легенды о богатыре Чимбулате.
Описание экскурсииКотельнич: валуны и динозавры Мы отправимся к Жуковлянским валунам — уникальному скоплению шаровидных камней из известковистого песчаника. До этих природных памятников ведёт лёгкий пеший маршрут протяжённостью 2,5 км, после которого на машине мы поднимемся на вершину горы, откуда открывается потрясающий вид на реку и её прибрежные зоны. Затем посетим тематический парк «Динозавры на Вятке», где вас ждёт увлекательная прогулка под открытым небом и знакомство с 18 фигурами древних животных, расположенными в русле речки Балакиревицы. Главная звезда парка — гигантский апатозавр длиной 25 метров и высотой 5 метров. Важная информация:
- Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта. Имеется детское автокресло.
- Время в пути — 1,5 часа в одну сторону.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Трансфер: легковой автомобиль Лада Гранта. Имеется детское автокресло
- Время в пути - 1,5 часа в одну сторону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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