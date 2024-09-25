Киров: от истоков до возмужания

Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
Этнограф Костомаров писал: "Нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли её". Путешествие сквозь время и пространство поможет разобраться, что он имел в виду. От заселения до расцвета
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Кирова, сопоставляя развитие города с этапами жизни человека.

Вы увидите старинные дома, набережную Вятки, Хлыновский кремль, Архиерейское подворье и Спасский собор.

Узнаете, как заселялся край, его связи с Новгородом и Великим Устюгом, роль Кирова в истории страны, почему "вятские - мужики хватские" и кто такие ушкуйники. Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Кирова
  • 🏛 Посетить старинные дома и храмы
  • 🌊 Прогуляться по набережной Вятки
  • 📜 Понять роль Кирова в истории страны
  • 👥 Узнать о легендарных ушкуйниках
    • Киров: от истоков до возмужания
    Киров: от истоков до возмужания
    Киров: от истоков до возмужания
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Старинные дома
  • Набережная Вятки
  • Хлыновский кремль
  • Архиерейское подворье
  • Спасский собор

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Старинные дома
    • Набережную Вятки
    • Театральную площадь
    • Александровский сад
    • Архиерейское подворье
    • Спасский собор и Успенский Трифонов монастырь

    Вы узнаете:

    • Как заселялся наш край и какими легендами овеяно его появление
    • Каковы связи Кирова с Новгородом и Великим Устюгом
    • Какую роль наш город сыграл в истории страны
    • Почему «вятские — мужики хватские»
    • Кто такие ушкуйники

    Организационные детали

    Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На набережной Вятки
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Альховик
    25 сен 2024
    Приехали с мужем в Киров на 650-летие города. Заказали эту экскурсию и не пожалели! Большое спасибо Ирине за знакомство с историей города, все прошло очень душевно. Экскурсия была дополнена старыми фотографиями. Приятному общению с Ириной и прогулке по Кирову даже дождик не помешал))
    Экскурсию рекомендую.
    М
    15 сен 2024
    Ирина большой профессионал. Маршрут адаптируется под конкретную компанию. Информация подается продуманно, с повторами каждый раз на новом уровне, что позволяет лучше её структурировать и запоминать главное. Три часа прогулки пролетели незаметно. Киров произвел на нас хорошее впечатление и желание вернуться еще раз.
    Надежда
    14 сен 2024
    Ирина очень грамотный специалист и очень душевный человек. Учла, что на экскурсии и дети и взрослые (и даже с собакой разрешила на экскурсию). Знает историю не только города, но и
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    многих других регионов.
    Мы ехали с Питера и очень не зря!!! Фотограф она тоже отличный, везде нас толпой пофотографировала, где нужен был перерыв ждала, пока мы отдохнём. Советовала, что посмотреть после экскурсии, где покушать, что попробовать из особенного, посоветовала игру-квест)
    Спасибо🌹! Очень очень довольны прогулкой!

    Ирина очень грамотный специалист и очень душевный человек. Учла, что на экскурсии и дети и взрослые
    В
    3 сен 2024
    Мы были первый раз в Кирове. Экскурсия понравилась. Ирина по профессии историк. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень интересная подача материала. Узнали много нового и интересного об истории Кирова. Благодарим Ирину за интересную и обширную программу. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!!! Вера
    А
    20 авг 2024
    Ирина - прекрасный рассказчик, мы не заметили как прошли более чем 3х часовую версию экскурсии. Ирина невероятно начитанный, эрудированный и грамотный экскурсовод. Было крайне приятно, что Ирина знала ответы на все задаваемые вопросы о городе, зачастую лишь косвенно связанные с экскурсией. Нечасто встречаются по настоящему знающие, интересующиеся и любящие своё дело гиды. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!
    Ирина
    Ирина
    Ответ организатора:
    Спасибо большое за теплый отзыв.
    Татьяна
    10 авг 2024
    Впервые в Кирове.
    Очень понравилась экскурсия.
    Она состоялась не смотря на дождливую погоду. Местами пешая, местами на автомобиле.
    Благодарим Ирину за качественную, обширную и интересную программу.
    Ирина очень грамотный и интересный историк, влюбленный в свое дело.
    Всем рекомендуем.
    М
    4 авг 2024
    Экскурсовод Ирина, профессиональный историк. Отлично владеющий материалом по теме развития края и города, энтузиаст всей душой любящий и переживающий за свою родину. Узнали от неё много интересных фактов из истории становления, развития и настоящего города и области.

    Входит в следующие категории Кирова

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