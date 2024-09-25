Этнограф Костомаров писал: "Нет ничего в русской истории темнее судьбы Вятки и земли её". Путешествие сквозь время и пространство поможет разобраться, что он имел в виду. От заселения до расцвета
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старинные дома
- Набережную Вятки
- Театральную площадь
- Александровский сад
- Архиерейское подворье
- Спасский собор и Успенский Трифонов монастырь
Вы узнаете:
- Как заселялся наш край и какими легендами овеяно его появление
- Каковы связи Кирова с Новгородом и Великим Устюгом
- Какую роль наш город сыграл в истории страны
- Почему «вятские — мужики хватские»
- Кто такие ушкуйники
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Вятки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кирове
Провела экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Ирина. Я историк, учитель и лицензированный гид. Живу в Кирове более 15 лет. С радостью показываю гостям его самые интересные места и делюсь накопленными знаниями. Также занимаюсь волонтёрской деятельностью по сохранению культурного наследия города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Альховик
25 сен 2024
Приехали с мужем в Киров на 650-летие города. Заказали эту экскурсию и не пожалели! Большое спасибо Ирине за знакомство с историей города, все прошло очень душевно. Экскурсия была дополнена старыми фотографиями. Приятному общению с Ириной и прогулке по Кирову даже дождик не помешал))
Экскурсию рекомендую.
Экскурсию рекомендую.
М
Марина
15 сен 2024
Ирина большой профессионал. Маршрут адаптируется под конкретную компанию. Информация подается продуманно, с повторами каждый раз на новом уровне, что позволяет лучше её структурировать и запоминать главное. Три часа прогулки пролетели незаметно. Киров произвел на нас хорошее впечатление и желание вернуться еще раз.
Надежда
14 сен 2024
Ирина очень грамотный специалист и очень душевный человек. Учла, что на экскурсии и дети и взрослые (и даже с собакой разрешила на экскурсию). Знает историю не только города, но и
В
Вера
3 сен 2024
Мы были первый раз в Кирове. Экскурсия понравилась. Ирина по профессии историк. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень интересная подача материала. Узнали много нового и интересного об истории Кирова. Благодарим Ирину за интересную и обширную программу. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!!! Вера
А
Анастасия
20 авг 2024
Ирина - прекрасный рассказчик, мы не заметили как прошли более чем 3х часовую версию экскурсии. Ирина невероятно начитанный, эрудированный и грамотный экскурсовод. Было крайне приятно, что Ирина знала ответы на все задаваемые вопросы о городе, зачастую лишь косвенно связанные с экскурсией. Нечасто встречаются по настоящему знающие, интересующиеся и любящие своё дело гиды. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо большое за теплый отзыв.
Татьяна
10 авг 2024
Впервые в Кирове.
Очень понравилась экскурсия.
Она состоялась не смотря на дождливую погоду. Местами пешая, местами на автомобиле.
Благодарим Ирину за качественную, обширную и интересную программу.
Ирина очень грамотный и интересный историк, влюбленный в свое дело.
Всем рекомендуем.
Очень понравилась экскурсия.
Она состоялась не смотря на дождливую погоду. Местами пешая, местами на автомобиле.
Благодарим Ирину за качественную, обширную и интересную программу.
Ирина очень грамотный и интересный историк, влюбленный в свое дело.
Всем рекомендуем.
М
Михаил
4 авг 2024
Экскурсовод Ирина, профессиональный историк. Отлично владеющий материалом по теме развития края и города, энтузиаст всей душой любящий и переживающий за свою родину. Узнали от неё много интересных фактов из истории становления, развития и настоящего города и области.
Входит в следующие категории Кирова
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