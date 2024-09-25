Альховик Приехали с мужем в Киров на 650-летие города. Заказали эту экскурсию и не пожалели! Большое спасибо Ирине за знакомство с историей города, все прошло очень душевно. Экскурсия была дополнена старыми фотографиями. Приятному общению с Ириной и прогулке по Кирову даже дождик не помешал))

Экскурсию рекомендую.

М Марина Ирина большой профессионал. Маршрут адаптируется под конкретную компанию. Информация подается продуманно, с повторами каждый раз на новом уровне, что позволяет лучше её структурировать и запоминать главное. Три часа прогулки пролетели незаметно. Киров произвел на нас хорошее впечатление и желание вернуться еще раз.

Надежда читать дальше многих других регионов.

Мы ехали с Питера и очень не зря!!! Фотограф она тоже отличный, везде нас толпой пофотографировала, где нужен был перерыв ждала, пока мы отдохнём. Советовала, что посмотреть после экскурсии, где покушать, что попробовать из особенного, посоветовала игру-квест)

Спасибо🌹! Очень очень довольны прогулкой! Ирина очень грамотный специалист и очень душевный человек. Учла, что на экскурсии и дети и взрослые (и даже с собакой разрешила на экскурсию). Знает историю не только города, но и

В Вера Мы были первый раз в Кирове. Экскурсия понравилась. Ирина по профессии историк. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень интересная подача материала. Узнали много нового и интересного об истории Кирова. Благодарим Ирину за интересную и обширную программу. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной!!! Вера

А Анастасия Ирина - прекрасный рассказчик, мы не заметили как прошли более чем 3х часовую версию экскурсии. Ирина невероятно начитанный, эрудированный и грамотный экскурсовод. Было крайне приятно, что Ирина знала ответы на все задаваемые вопросы о городе, зачастую лишь косвенно связанные с экскурсией. Нечасто встречаются по настоящему знающие, интересующиеся и любящие своё дело гиды. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной! Ирина Ответ организатора: Спасибо большое за теплый отзыв.

Татьяна Впервые в Кирове.

Очень понравилась экскурсия.

Она состоялась не смотря на дождливую погоду. Местами пешая, местами на автомобиле.

Благодарим Ирину за качественную, обширную и интересную программу.

Ирина очень грамотный и интересный историк, влюбленный в свое дело.

Всем рекомендуем.