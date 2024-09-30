🦖 Уникальные находки парейазавров 🌍 Жуковлянские валуны возрастом 200-300 миллионов лет 🚗 Услуги гида и трансфер включены 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи 📅 Круглогодичное проведение

Путешествие из Кирова в Котельнич подарит незабываемые впечатления. Посетите Жуковлянские валуны, уникальные шаровидные камни возрастом от 200 до 300 миллионов лет.Узнайте о находках останков парейазавров и посетите тематический парк «Динозавры

на Вятке», где представлены 18 фигур древних животных. Экскурсия включает услуги гида и трансфер на автомобиле LADA Granta. Подходит для всей семьи и проходит круглый год. Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий

Описание экскурсии

Жуковлянские валуны — скопление шаровидных камней из среднезернистого и мелкозернистого известковистого песчаника. До них мы пройдём несложный пеший маршрут в 2,5 км. Затем на машине доедем до вершины горы, откуда нам откроется вид на реку и прибрежные зоны.

Тематический парк «Динозавры на Вятке» — место, где можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и узнать много нового о динозаврах. В центре города, в русле речки Балакиревицы, разместились 18 фигур древних животных. Самая большая — апатозавр длиной 25 метров и высотой 5 метров.

Организационные детали