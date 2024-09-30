Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам

Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Путешествие из Кирова в Котельнич подарит незабываемые впечатления. Посетите Жуковлянские валуны, уникальные шаровидные камни возрастом от 200 до 300 миллионов лет.

Узнайте о находках останков парейазавров и посетите тематический парк «Динозавры
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на Вятке», где представлены 18 фигур древних животных. Экскурсия включает услуги гида и трансфер на автомобиле LADA Granta. Подходит для всей семьи и проходит круглый год. Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦖 Уникальные находки парейазавров
  • 🌍 Жуковлянские валуны возрастом 200-300 миллионов лет
  • 🚗 Услуги гида и трансфер включены
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📅 Круглогодичное проведение
    • Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
    Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
    Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Жуковлянские валуны
  • Тематический парк «Динозавры на Вятке»

    • Описание экскурсии

    Жуковлянские валуны — скопление шаровидных камней из среднезернистого и мелкозернистого известковистого песчаника. До них мы пройдём несложный пеший маршрут в 2,5 км. Затем на машине доедем до вершины горы, откуда нам откроется вид на реку и прибрежные зоны.

    Тематический парк «Динозавры на Вятке» — место, где можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и узнать много нового о динозаврах. В центре города, в русле речки Балакиревицы, разместились 18 фигур древних животных. Самая большая — апатозавр длиной 25 метров и высотой 5 метров.

    Организационные детали

    • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле LADA Granta. Имеется детское автокресло
    • Время в пути — 1,5 часа в одну сторону
    • Экскурсия проходит круглогодично. Зимой маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий. Подробности обсудим в переписке

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Театральной площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Кирова

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