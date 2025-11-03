читать дальше

все слушают, экскурсия останется у них памяти»!

Киров-город с богатой историей, много известных людей родились и жили в Вятке, оставили вклад не только в свою малую Родину, но и известны всех России! Тем более город Пермь одно время носил имя нашего известного земляка! Дети все запомнят и будут знать многие интересные факты по нашему городу, как связаны город Киров и Пермь. Так что, не переживайте, у Ваших детей останутся интересные факты о городе Кирове и об экскурсии в целом.

В моем детстве, с родителями посетила город Севастополь в возрасте 8 лет, на всю жизнь запомнила экскурсию, на которой рассказываю об адмирале Нахимове и Ушакове. Подросла и с удовольствием прочитала биографию этих замечательных людей!

Благодарю, что выбрали нашу экскурсию.