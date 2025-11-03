Путешествие по историческим улицам Кирова начинается на крутом берегу реки Вятки.
Участники узнают о знаменитых людях, таких как хирург Бакулев и психиатр Бехтерев, а также о старинных зданиях и утраченных святынях.
Экскурсия включает посещение арт-объекта «Ворота Русского Севера» и прогулку по Спасской улице до Театральной площади. Подходит для взрослых и детей от 5 лет
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные загадки
- 🏛 Исторические места
- 🌟 Интересные факты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Возможность купить сувениры
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Стена памяти Вятки
- Ворота Русского Севера
- Успенский собор
- Театральная площадь
Описание квеста
Начнём на крутом берегу реки Вятки — в месте, которое называется кремлёвским холмом.
Вы рассмотрите композицию «Стена памяти Вятки» скульптурно-архитектурного ансамбля Преподобного Трифона Вятского.
Остановитесь у арт-объекта «Ворота Русского Севера», откуда открывается прекрасный вид на Успенский собор и Раздерихинский овраг.
Зайдёте в атмосферную сувенирную лавку на Вятском Арбате.
Прогуляетесь по Спасской улице, где сохранилось множество исторических домов, до Театральной площади — центра города. Остановимся у дома, где учились хирург Бакулев и психиатр Бехтерев
Я буду задавать вопросы — и вместе мы найдём ответы. Вы узнаете:
- Кто такие ушкуйники и откуда они приплыли
- Откуда взялась поговорка «На Вятке свои порядки»
- Какие известные люди родились и жили на вятской земле
- В каком доме останавливался царь Александр I и работали А. Герцен и М. Е. Салтыков-Щедрин
Организационные детали
- Будет интересно взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительные расходы — сувениры (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кирове
Провела экскурсии для 146 туристов
Я коренная кировчанка. Изучала историю родного Кирова, работала преподавателем, умею интересно рассказывать. У моего города богатая история, которой хочется поделиться с путешественниками!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
Наталья - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Много интересной информации, понравилось и взрослым, и подростку 14 лет. Прекрасное чувство юмора, глттв
Ю
Юлия
5 окт 2025
Хорошая экскурсия, мы так начали отмечать день рождения, узнали многое про наш родной город, гости были очень довольны прогулкой, спасибо нашему замечательному экскурсоводу, будем заказывать другие экскурсии 👍
Ксения
18 сен 2025
Огромная благодарность Наталье за интереснейшую и душевную экскурсию.
Посещали экскурсию в августе, остались очень довольны.
Прогулялись по самому сердцу Вятки и узнали любопытные факты из истории родного любимого города. Прекрасный рассказ с
Т
Татьяна
8 сен 2025
Экскурсия вызвала у нас только положительные эмоции. Была очень увлекательной и познавательной. Наталья очень любит родной город и с удовольствием делится своими знаниями. Рекомендуем.
Татьяна
19 авг 2025
Экскурсия прошла хорошо. Немного не структурировано, но возможно это наше восприятие.
Л
Леонид
6 авг 2025
Весьма доволен, все было как я и ожидал, интересно получилось.
Татьяна
4 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
С
Софья
28 июл 2025
Спасибо за увлекательную прогулку! Часть нашей компании в Кирове уже была на другой экскурсии, но было интересно послушать и другие факты о городе, посетить памятные места, узнать об известных людях, которые были выходцами из Вятской земли. А тем, кто в первые был в городе - влюбиться в город! Большая благодарность Наталье и успехов!
Н
Надежда
13 июл 2025
Большая благодарность Наталье за экскурсию. Все очень понравилось! Информация интересная, познавательная, структурированная. Два часа с удовольствием слушала и смотрела на историю города, время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна. Рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!
А
Александра
14 июн 2025
Огромное спасибо Наталье за отличную прогулку по городу! Много новой интересной информации. Очень приятно слушать такого заинтересованного рассказчика!
И
Ирина
13 июн 2025
Все оч. Хорошо
С
Селецкая
11 июн 2025
Экскурсия проводилась человеком, который влюблён в свой город, влюбила и нас, хочется вернуться ещё и ещё. И это заслуга экскурсовода. Наталья не только рассказала историю города, но и направила нас
О
Ольга
18 мая 2025
Экскурсия не подойдет детям от 5 лет, как указано в описании.
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, каждая третья экскурсия- семья с детьми. На мой вопрос, будет ли детям интересно, родители отвечают: «конечно, они
