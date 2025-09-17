Мои заказы

Первая встреча с Кировом

Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по ключевым этапам истории одного из старейших городов Приуралья, раскроем тайны его переименований и познакомимся с интересными фактами прошлого.

Вы увидите памятники, которые перенесут нас
читать дальше

в эпоху патриархального уклада, посетите важнейшие духовные места и откроете для себя уникальность природы этого края.

А как фотограф, я проведу вас по самым живописным местам, где можно сделать атмосферные фотографии, которые навсегда сохранят память об этих душевных вятских пейзажах.

Первая встреча с Кировом
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Путешествие в прошлое и настоящее Кирова Узнайте, как возник самый восточный город Древней Руси, какие секреты хранят его три имени и какую роль Киров сыграл в строительстве башен Московского Кремля. Мы пройдемся по старинным улицам, уютным дворикам и торговым площадям, окунемся в атмосферу Александровского сада и насладимся творениями городских скульпторов, вдохновленных дымковской игрушкой. Духовное и культурное наследие Познакомьтесь с историей Успенского Трифонова монастыря, который веками был сердцем духовной жизни города. Взгляните на Спасский собор, великолепно восстановленный памятник эпохи Екатерины II, и погрузитесь в атмосферу старой Вятки. Жемчужины природы Киров откроет вам свои природные сокровища — от высоких берегов с березовыми рощами до тихих парков, где оживает душа города. Важная информация: Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Клобукова
  • Александровский сад
  • Скульптуры стилизованные под нашу фирменную дымковскую игрушку
  • Композиции "Место встречи" и "Семья"
  • Чижевское городище
  • Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина
  • Особняк купца Тихона Булычёва
  • Спасский собор
  • Трифонов монастырь
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Киров
Завершение: Дом Витберга, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Алексей
17 сен 2025
Превосходно! Отличные локации, интересный рассказ, внимательный гид! Спасибо большое!
Р
Рузанна
20 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Евгением. Самые красивые виды берёзовой рощи, реки Вятки и города покорили с самого начала. Экскурсия прошла легко, интересно. Очень удобно, что Евгений был на своём авто. Рекомендую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии с таким интересным гидом❤️
D
Darya
22 июн 2025
Отличная экскурсия по городу, особенно интересно будет тем, кто впервые в городе, чтобы посмотреть самые основные достопримечательности и локации
С
Сергей
15 июн 2025
Увидели основные достопримечательности г. Кирова, всё очень понравилось, хороший экскурсовод, замечательно провёл экскурсию. Прекрасный, уютный, зелёный городок и добрые, и замечательные люди!
Е
Екатерина
21 апр 2025
Евгений,
Отличный специалист, великолепный рассказчик, и очень интересный человек
Его экскурсии брали в первый раз и не прогадали,
получали огромное удовольствие и от рассказа Евгения и от организации самого процесса. Все четко, грамотно, удобно, интересно.
Данная экскурсия стоит своих денег.
Д
Дарья
17 мар 2025
Потрясающий выбор - индивидуальная экскурсия! Гид Евгений провел по самым значимым местам Кирова, что 3 часа пролетели незаметно! В программе не только достопримечательности, но и удивительные природные объекты, виды на
читать дальше

город с различных локаций! Для любителей андеграунда тоже найдутся места, которые сможет показать Евгений. Евгений не просто экскурсовод, но и фотограф, который учтет и другие ваши пожелания при просмотре города, соориентирует по местной продукции или посоветует уютные заведения города.

Входит в следующие категории Кирова

