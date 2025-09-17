Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вы увидите памятники, которые перенесут нас читать дальше в эпоху патриархального уклада, посетите важнейшие духовные места и откроете для себя уникальность природы этого края.



Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по ключевым этапам истории одного из старейших городов Приуралья, раскроем тайны его переименований и познакомимся с интересными фактами прошлого.Вы увидите памятники, которые перенесут нас

Описание экскурсии Путешествие в прошлое и настоящее Кирова Узнайте, как возник самый восточный город Древней Руси, какие секреты хранят его три имени и какую роль Киров сыграл в строительстве башен Московского Кремля. Мы пройдемся по старинным улицам, уютным дворикам и торговым площадям, окунемся в атмосферу Александровского сада и насладимся творениями городских скульпторов, вдохновленных дымковской игрушкой. Духовное и культурное наследие Познакомьтесь с историей Успенского Трифонова монастыря, который веками был сердцем духовной жизни города. Взгляните на Спасский собор, великолепно восстановленный памятник эпохи Екатерины II, и погрузитесь в атмосферу старой Вятки. Жемчужины природы Киров откроет вам свои природные сокровища — от высоких берегов с березовыми рощами до тихих парков, где оживает душа города. Важная информация: Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дом Клобукова

Александровский сад

Скульптуры стилизованные под нашу фирменную дымковскую игрушку

Композиции "Место встречи" и "Семья"

Чижевское городище

Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина

Особняк купца Тихона Булычёва

Спасский собор

Трифонов монастырь Что включено Услуги гида

