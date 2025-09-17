Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по ключевым этапам истории одного из старейших городов Приуралья, раскроем тайны его переименований и познакомимся с интересными фактами прошлого.
Вы увидите памятники, которые перенесут нас
Вы увидите памятники, которые перенесут нас
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПутешествие в прошлое и настоящее Кирова Узнайте, как возник самый восточный город Древней Руси, какие секреты хранят его три имени и какую роль Киров сыграл в строительстве башен Московского Кремля. Мы пройдемся по старинным улицам, уютным дворикам и торговым площадям, окунемся в атмосферу Александровского сада и насладимся творениями городских скульпторов, вдохновленных дымковской игрушкой. Духовное и культурное наследие Познакомьтесь с историей Успенского Трифонова монастыря, который веками был сердцем духовной жизни города. Взгляните на Спасский собор, великолепно восстановленный памятник эпохи Екатерины II, и погрузитесь в атмосферу старой Вятки. Жемчужины природы Киров откроет вам свои природные сокровища — от высоких берегов с березовыми рощами до тихих парков, где оживает душа города. Важная информация: Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Клобукова
- Александровский сад
- Скульптуры стилизованные под нашу фирменную дымковскую игрушку
- Композиции "Место встречи" и "Семья"
- Чижевское городище
- Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина
- Особняк купца Тихона Булычёва
- Спасский собор
- Трифонов монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, Киров
Завершение: Дом Витберга, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Трансфер: легковой автомобиль LADA Vesta SW Cross
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
17 сен 2025
Превосходно! Отличные локации, интересный рассказ, внимательный гид! Спасибо большое!
Р
Рузанна
20 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Евгением. Самые красивые виды берёзовой рощи, реки Вятки и города покорили с самого начала. Экскурсия прошла легко, интересно. Очень удобно, что Евгений был на своём авто. Рекомендую начать знакомство с городом именно с этой экскурсии с таким интересным гидом❤️
D
Darya
22 июн 2025
Отличная экскурсия по городу, особенно интересно будет тем, кто впервые в городе, чтобы посмотреть самые основные достопримечательности и локации
С
Сергей
15 июн 2025
Увидели основные достопримечательности г. Кирова, всё очень понравилось, хороший экскурсовод, замечательно провёл экскурсию. Прекрасный, уютный, зелёный городок и добрые, и замечательные люди!
Е
Екатерина
21 апр 2025
Евгений,
Отличный специалист, великолепный рассказчик, и очень интересный человек
Его экскурсии брали в первый раз и не прогадали,
получали огромное удовольствие и от рассказа Евгения и от организации самого процесса. Все четко, грамотно, удобно, интересно.
Данная экскурсия стоит своих денег.
Отличный специалист, великолепный рассказчик, и очень интересный человек
Его экскурсии брали в первый раз и не прогадали,
получали огромное удовольствие и от рассказа Евгения и от организации самого процесса. Все четко, грамотно, удобно, интересно.
Данная экскурсия стоит своих денег.
Д
Дарья
17 мар 2025
Потрясающий выбор - индивидуальная экскурсия! Гид Евгений провел по самым значимым местам Кирова, что 3 часа пролетели незаметно! В программе не только достопримечательности, но и удивительные природные объекты, виды на
Входит в следующие категории Кирова
Похожие экскурсии из Кирова
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
Сегодня в 19:00
11 ноя в 00:00
5734 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской: индивидуальная экскурсия
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
11 ноя в 00:00
12 ноя в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.