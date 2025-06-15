Найдено 1 тур в Кирове , цена 23 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

На машине 2 дня Когда зацветает папоротник, а русалки и лешие выходят на охоту: праздник Ивана Купала на Вятке Погрузиться в языческие традиции, сплести венок, прыгнуть через костёр и перепробовать пиво Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кирова, до 10:00 23 000 ₽ за человека

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