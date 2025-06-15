2 дня
Когда зацветает папоротник, а русалки и лешие выходят на охоту: праздник Ивана Купала на Вятке
Погрузиться в языческие традиции, сплести венок, прыгнуть через костёр и перепробовать пиво
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Кирова, до 10:00
15 июн в 10:00
23 000₽ за человека
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