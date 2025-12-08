Мои заказы

Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми. Осень-зима

Сладкое путешествие в Киров
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых красивых и исторических городов России — Кирову! Двухдневный автобусный тур подарит вам незабываемые впечатления и знакомство с уникальными музеями.

Вас ждёт погружение
читать дальше

в традиции, искусство и культуру региона, а также увлекательные мастер-классы по созданию дымковских игрушек, леденцов и шоколадных фигурок.

Этот тур — идеальный способ познакомиться с богатым наследием Кирова и создать собственные уникальные сувениры. Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми. Осень-зимаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми. Осень-зимаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми. Осень-зимаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми

23:55 Отправление автобуса из Перми.

Отправление из ПермиОтправление из Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарий

08:00 Приезд в г. Киров.

Завтрак в кафе города.

09:00-11.00 Обзорная экскурсия по городу.

Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.

Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками.

Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах. Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.

11:00-12:00 Посещение музея Леденцово с мастер-классом по изготовлению леденца.

Погрузитесь в сладкий мир традиционного производства кировских леденцов!

В музее «Леденцово» вам расскажут историю появления этих удивительных сладостей, раскроют секреты их приготовления и продемонстрируют, как из простых ингредиентов превращаются в настоящие произведения искусства.

На мастер-классе вы сможете не только увидеть процесс создания леденцов, но и попробовать себя в роли мастера!

С помощью опытных педагогов вы научитесь формировать собственные леденцы, которые сможете забрать с собой в качестве сувенира. Это увлекательное и вкусное занятие подарит вам не только новые знания, но и массу ярких эмоций!

12:00-13:00 Посещение музея Артико с мастер-классом – это уникальное место, где оживает кировское искусство.

Во время экскурсии вы познакомитесь с богатым наследием местных мастеров, их творениями и историей.

Музей предлагает погрузиться в атмосферу художественного творчества и прикоснуться к искусству в его самых разных проявлениях.

13.30 Обед в кафе города.

14:30 Посещение Космического центра и планетария.

Откройте для себя мир космоса!

В Космическом центре вы узнаете о достижениях в освоении Вселенной, а в Планетарии – погрузитесь в звездные путешествия с помощью современных технологий и наблюдений за планетами и галактиками.

17:00 Заселение в гостиницу, далее свободное время.

Экскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарийЭкскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Музей Дымковской игрушки, музей Криолло и мастер-классы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

10:00 Экскурсия в музей Дымковской игрушки с мастер-классом.

Познакомьтесь с историей знаменитых Дымковских игрушек, узнаете секреты их создания и раскраски. На мастер-классе под руководством мастерицы вы сделаете свою уникальную игрушку, которая станет прекрасным сувениром!

12:00 Посещение музея Криолло с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.

Погрузитесь в мир шоколада в музее «Криолло», где вам расскажут о процессе создания этого сладкого удовольствия и его истории.

На мастер-классе вы сможете своими руками создать шоколадную фигурку, освоив технику работы с высококачественным шоколадом и наслаждаясь процессом творчества.

13:30 Обед в кафе города.

14:30 Ориентировочное время выезда в Пермь.

23:50-00:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Музей Дымковской игрушки, музей Криолло и мастер-классыМузей Дымковской игрушки, музей Криолло и мастер-классыМузей Дымковской игрушки, музей Криолло и мастер-классыМузей Дымковской игрушки, музей Криолло и мастер-классы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение 1 ночь в отеле г. Кирова, а также 1 ночь в пути (автобус).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

УсловияДвухместное (номер стандарт)Двухместное + доп. местоОдноместное (номер стандарт)
20.02–22.02.2615 70015 70017 700
27.03–29.03.2615 70015 70017 700

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Скидки:

  1. Дети дошкольного возраста – 200 руб.
  2. Льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) – 80 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Вятка»

1 ночь

Гостиница «Вятка» находится в Кирове. Уборка осуществляется ежедневно. За отдельную плату вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера выполнены в дизайнерском стиле, просторные и светлые. Вы можете себе выбрать номер любого класса, будь то Люкс, Стандарт, Полулюкс. В ванной комнате есть все предметы гигиены.

К вашим услугам бар, в котором можно выпить различные напитки и снэк-бар. За дополнительную плату можно заказать доставку еды и напитков в номер.

Парк имени Кирова находится в 0,3 км. Александровский костел и железнодорожный вокзал Кирова расположены в 1,4 км.

Гостиница «Вятка»Гостиница «Вятка»Гостиница «Вятка»Гостиница «Вятка»Гостиница «Вятка»Гостиница «Вятка»Гостиница «Вятка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
  • Проживание в гостинице с удобствами в номере
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки и обеды
  • 4 мастер-класса
Что не входит в цену
  • Дополнительное место в автобусе - 4 000 руб. (по желанию, оплачивается при бронировании)
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Посещение музеев в свободное время
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли присоединиться к туру в других городах?

Вы можете присоединиться в следующих точках:

23:55 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.

00:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.

00:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.

00:45 – ост. Отворот на Майский.

01:00 – Нытвенский отворот.

01:05 – Григорьевский отворот.

01:10 – Отворот Кудымкар/Карагай.

02:00-02:15 – п. Карагай (автостанция).

05:00-05:15 – г. Омутнинск, АЗС Лукойл.

Есть ли скидки на тур?

Дети дошкольного возраста – 200 руб.
Льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) – 80 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать?
  1. Обращаем ваше внимание, что в некоторых объектах группы численностью более 30 человек разделяются на подгруппы.
  2. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
  3. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
  4. Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Кирова

Похожие туры из Кирова

Сладкое путешествие в Киров. Новогодний автобусный тур из Перми
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сладкое путешествие в Киров. Новогодний автобусный тур из Перми
Начало: Пермь
3 янв в 10:00
15 700 ₽ за человека
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми
На автобусе
3 дня
-
2%
Сладкое путешествие в Киров. Автобусный тур из Перми
Начало: Пермь
24 апр в 10:00
15 700 ₽16 000 ₽ за человека
Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми
На автобусе
3 дня
-
4%
Шоколад, сыр и вятское гостеприимство. Автобусный гастротур в Киров из Перми
Начало: Г. Пермь
2 мая в 10:00
17 200 ₽18 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кирове
Все туры из Кирова