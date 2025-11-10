2 день

Экскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарий

08:00 Приезд в г. Киров.

Завтрак в кафе города.

09:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу.

Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.

Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками.

Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах. Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.

11:00-12:00 Посещение музея Леденцово с мастер-классом по изготовлению леденца.

Погрузитесь в сладкий мир традиционного производства кировских леденцов!

В музее «Леденцово» вам расскажут историю появления этих удивительных сладостей, раскроют секреты их приготовления и продемонстрируют, как из простых ингредиентов превращаются в настоящие произведения искусства.

На мастер-классе вы сможете не только увидеть процесс создания леденцов, но и попробовать себя в роли мастера!

С помощью опытных педагогов вы научитесь формировать собственные леденцы, которые сможете забрать с собой в качестве сувенира. Это увлекательное и вкусное занятие подарит вам не только новые знания, но и массу ярких эмоций!

12:00-13:00 Посещение музея Артико с мастер-классом – это уникальное место, где оживает кировское искусство.

Во время экскурсии вы познакомитесь с богатым наследием местных мастеров, их творениями и историей.

Музей предлагает погрузиться в атмосферу художественного творчества и прикоснуться к искусству в его самых разных проявлениях.

13:30 Обед в кафе города.

14:30 Посещение Космического центра и планетария.

Откройте для себя мир космоса!

В Космическом центре вы узнаете о достижениях в освоении Вселенной, а в Планетарии – погрузитесь в звездные путешествия с помощью современных технологий и наблюдений за планетами и галактиками.

17:00 Заселение в гостиницу, далее свободное время.

