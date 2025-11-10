апр
Программа тура по дням
Отправление из Перми
23:55 Отправление автобуса из Перми.
Экскурсия по Кирову, сладкий мастер-класс, музей Артико, Космический центр и планетарий
08:00 Приезд в г. Киров.
Завтрак в кафе города.
09:00-11:00 Обзорная экскурсия по городу.
Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.
Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками.
Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах. Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.
11:00-12:00 Посещение музея Леденцово с мастер-классом по изготовлению леденца.
Погрузитесь в сладкий мир традиционного производства кировских леденцов!
В музее «Леденцово» вам расскажут историю появления этих удивительных сладостей, раскроют секреты их приготовления и продемонстрируют, как из простых ингредиентов превращаются в настоящие произведения искусства.
На мастер-классе вы сможете не только увидеть процесс создания леденцов, но и попробовать себя в роли мастера!
С помощью опытных педагогов вы научитесь формировать собственные леденцы, которые сможете забрать с собой в качестве сувенира. Это увлекательное и вкусное занятие подарит вам не только новые знания, но и массу ярких эмоций!
12:00-13:00 Посещение музея Артико с мастер-классом – это уникальное место, где оживает кировское искусство.
Во время экскурсии вы познакомитесь с богатым наследием местных мастеров, их творениями и историей.
Музей предлагает погрузиться в атмосферу художественного творчества и прикоснуться к искусству в его самых разных проявлениях.
13:30 Обед в кафе города.
14:30 Посещение Космического центра и планетария.
Откройте для себя мир космоса!
В Космическом центре вы узнаете о достижениях в освоении Вселенной, а в Планетарии – погрузитесь в звездные путешествия с помощью современных технологий и наблюдений за планетами и галактиками.
17:00 Заселение в гостиницу, далее свободное время.
Музей Дымковской игрушки, музей Криолло и мастер-классы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00 Экскурсия в музей Дымковской игрушки с мастер-классом.
Познакомьтесь с историей знаменитых Дымковских игрушек, узнаете секреты их создания и раскраски. На мастер-классе под руководством мастерицы вы сделаете свою уникальную игрушку, которая станет прекрасным сувениром!
12:00 Посещение музея Криолло с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.
Погрузитесь в мир шоколада в музее «Криолло», где вам расскажут о процессе создания этого сладкого удовольствия и его истории.
На мастер-классе вы сможете своими руками создать шоколадную фигурку, освоив технику работы с высококачественным шоколадом и наслаждаясь процессом творчества.
13:30 Обед в кафе города.
14:30 Ориентировочное время выезда в Пермь.
23:50-00:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает размещение 1 ночь в отеле г. Кирова, а также 1 ночь в пути (автобус).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|Двухместное
|Двухместное + доп. место
|Одноместное
|24.04.2026–26.04.2026
|15 700
|15 700
|17 700
Скидки:
- Дети дошкольного возраста – 200 руб.
- Льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) – 80 руб.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Гостиница «Вятка»
Гостиница «Вятка» находится в Кирове. Уборка осуществляется ежедневно. За отдельную плату вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера выполнены в дизайнерском стиле, просторные и светлые. Вы можете себе выбрать номер любого класса, будь то Люкс, Стандарт, Полулюкс. В ванной комнате есть все предметы гигиены.
К вашим услугам бар, в котором можно выпить различные напитки и снэк-бар. За дополнительную плату можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Парк имени Кирова находится в 0,3 км. Александровский костел и железнодорожный вокзал Кирова расположены в 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
- Страховка по проезду в автобусе
- Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
- Проживание в гостинице с удобствами в номере
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе
- Питание, указанное в программе тура: завтраки и обеды
- 4 мастер-класса
Что не входит в цену
- Дополнительное место в автобусе - 4 000 руб. (по желанию, оплачивается при бронировании)
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Посещение музеев в свободное время
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Можно ли присоединиться к туру в других городах?
Вы можете присоединиться в следующих точках:
23:55 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
00:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.
00:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
00:45 – ост. Отворот на Майский.
01:00 – Нытвенский отворот.
01:05 – Григорьевский отворот.
01:10 – Отворот Кудымкар/Карагай.
02:00-02:15 – п. Карагай (автостанция).
05:00-05:15 – г. Омутнинск, АЗС Лукойл.
Есть ли скидки на тур?
Дети дошкольного возраста – 200 руб.
Льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) – 80 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
- Обращаем ваше внимание, что в некоторых объектах группы численностью более 30 человек разделяются на подгруппы.
- Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
- Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
- Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.