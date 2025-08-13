2 день

Экскурсия по Кирову. Космический центр и планетарий. Музей дымковской игрушки

08:00 Приезд в г. Киров. Завтрак в кафе города.

08:30-10:30 Обзорная экскурсия по городу. Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.

Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками. Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах.

Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.

10:30-12:00 Посещение космического центра и планетария. Откройте для себя мир космоса! В Космическом центре вы узнаете о достижениях в освоении Вселенной, а в Планетарии — погрузитесь в звездные путешествия с помощью современных технологий и наблюдений за планетами и галактиками.

12:00 Экскурсия в музей дымковской игрушки с мастер-классом. Познакомьтесь с историей знаменитых Дымковских игрушек, узнаете секреты их создания и раскраски.

На мастер-классе под руководством мастерицы вы сделаете свою уникальную игрушку, которая станет прекрасным сувениром!

14:30 Обед в кафе города.

16:00 Заселение в гостиницу, далее свободное время.

