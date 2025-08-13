Мои заказы

Сладкое путешествие в Киров. Новогодний автобусный тур из Перми

Сладкое путешествие в Киров
Приглашаем вас в увлекательное новогоднее путешествие по одному из самых красивых и исторических городов России — Кирову! Двухдневный автобусный тур подарит вам незабываемые впечатления от праздничного города и знакомство с
уникальными музеями.

Вас ждёт погружение в традиции, искусство и культуру региона, а также увлекательные мастер-классы по созданию дымковской игрушки, разноцветных леденцов и шоколадных фигурок.

Этот тур — идеальный способ провести новогодние каникулы, познакомиться с богатым наследием Кирова и создать собственные уникальные сувениры, которые станут лучшими подарками к праздникам. Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

4.7
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми

23:55 Отправление автобуса из Перми.

2 день

Экскурсия по Кирову. Космический центр и планетарий. Музей дымковской игрушки

08:00 Приезд в г. Киров. Завтрак в кафе города.

08:30-10:30 Обзорная экскурсия по городу. Погрузитесь в атмосферу исторического города, наполненного тайнами и традициями.

Во время экскурсии вы познакомитесь с яркими страницами истории, увлекательными культурными и архитектурными памятниками. Узнаете о прошлом и настоящем Кирова, его уникальной культуре и народных ремеслах.

Это путешествие откроет перед вами разнообразие этого прекрасного города, который гармонично сочетает старину и современность.

10:30-12:00 Посещение космического центра и планетария. Откройте для себя мир космоса! В Космическом центре вы узнаете о достижениях в освоении Вселенной, а в Планетарии — погрузитесь в звездные путешествия с помощью современных технологий и наблюдений за планетами и галактиками.

12:00 Экскурсия в музей дымковской игрушки с мастер-классом. Познакомьтесь с историей знаменитых Дымковских игрушек, узнаете секреты их создания и раскраски.

На мастер-классе под руководством мастерицы вы сделаете свою уникальную игрушку, которая станет прекрасным сувениром!

14:30 Обед в кафе города.

16:00 Заселение в гостиницу, далее свободное время.

3 день

Сладкие музеи с мастер-классами

10:00 Посещение музея Леденцово с мастер-классом по изготовлению леденца.

Погрузитесь в сладкий мир традиционного производства кировских леденцов!

В музее «Леденцово» вам расскажут историю появления этих удивительных сладостей, раскроют секреты их приготовления и продемонстрируют, как из простых ингредиентов превращаются в настоящие произведения искусства.

На мастер-классе вы сможете не только увидеть процесс создания леденцов, но и попробовать себя в роли мастера! С помощью опытных педагогов вы научитесь формировать собственные леденцы, которые сможете забрать с собой в качестве сувенира.

Это увлекательное и вкусное занятие подарит вам не только новые знания, но и массу ярких эмоций!

11:00-13:00 Свободное время для покупки сувениров.

13:00-14:00 Посещение музея Артико с мастер-классом — это уникальное место, где оживает кировское искусство.

Во время экскурсии вы познакомитесь с богатым наследием местных мастеров, их творениями и историей. Музей предлагает погрузиться в атмосферу художественного творчества и прикоснуться к искусству в его самых разных проявлениях.

14:30 Обед в кафе города.

16:00 Посещение музея Криолло с мастер-классом по изготовлению шоколадной фигурки.

Погрузитесь в мир шоколада в музее «Криолло», где вам расскажут о процессе создания этого сладкого удовольствия и его истории.

На мастер-классе вы сможете своими руками создать шоколадную фигурку, освоив технику работы с высококачественным шоколадом и наслаждаясь процессом творчества.

17:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.

01:30-02:30 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает размещение 1 ночь в отеле г. Кирова, а также 1 ночь в пути (автобус).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

УсловияДвухместное (номер стандарт)Двухместное + доп. местоОдноместное (номер стандарт)
03.01–05.01.2615 70015 70017 700

Скидки:

  1. Дети дошкольного возраста – 200 руб.
  2. Льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) – 80 руб.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Вятка»

1 ночь

Гостиница «Вятка» находится в Кирове. Уборка осуществляется ежедневно. За отдельную плату вы можете заказать трансфер до любого места. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера выполнены в дизайнерском стиле, просторные и светлые. Вы можете себе выбрать номер любого класса, будь то Люкс, Стандарт, Полулюкс. В ванной комнате есть все предметы гигиены.

К вашим услугам бар, в котором можно выпить различные напитки и снэк-бар. За дополнительную плату можно заказать доставку еды и напитков в номер.

Парк имени Кирова находится в 0,3 км. Александровский костел и железнодорожный вокзал Кирова расположены в 1,4 км.

Отель «Спутник»

1 ночь

Отель «Спутник» расположился в развитом районе Кирова со всей необходимой инфраструктурой поблизости. Он станет отличным выбором для короткой поездки или более долгого путешествия. Любителей активного отдыха порадует близость к спортивным центрам.

Номерной фонд составляет большое количество вариантов размещения, отличающихся по вместимости и категории. В числе удобств — несколько спальных мест, кондиционер, телефон для связи с администратором, беспроводной Wi-Fi, собственный санузел, выход на балкон.

В номере можно воспользоваться холодильником и кулером, а также заказать доставку блюд или напитков. При отеле действует кафе с разнообразным меню и кулинария. Кроме этого, в нескольких минутах ходьбы доступны магазины продуктов и другие рестораны.

Для проведения деловых встреч и рабочих переговоров оборудован конференц-зал на 40 человек, оснащенный всей нужной техникой, есть возможность организации питания.

Расслабиться можно в банном комплексе, включающем деревянную баню и сауну с прохладным бассейном. В окрестностях можно погулять в Филейском парке, посетить горнолыжную базу, прокатиться на яхте по реке Вятка. Расстояние до центра — 4,6 км, до ж/д вокзала — 7,9 км, до аэропорта Победилово — 26 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение нашим сотрудником из Перми и обратно, контроль всех вопросов
  • Проживание в гостинице с удобствами в номере
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки и обеды
  • 4 мастер-класса
Что не входит в цену
  • Дополнительное место в автобусе - 4 000 руб. (по желанию, оплачивается при бронировании)
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Посещение музеев в свободное время
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе пауэрбанк для дополнительного удобства.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли присоединиться к туру в других городах?

Вы можете присоединиться в следующих точках:

23:55 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.

00:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.

00:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.

00:45 – ост. Отворот на Майский.

01:00 – Нытвенский отворот.

01:05 – Григорьевский отворот.

01:10 – Отворот Кудымкар/Карагай.

02:00-02:15 – п. Карагай (автостанция).

05:00-05:15 – г. Омутнинск, АЗС Лукойл.

Есть ли скидки на тур?

Дети дошкольного возраста – 200 руб.
Льготные категории (пенсионеры, студенты, школьники) – 80 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать?
  1. Обращаем ваше внимание, что в некоторых объектах группы численностью более 30 человек разделяются на подгруппы.
  2. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
  3. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
  4. Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
Сергей
13 авг 2025
Интересно,узнал новое о соседях!
Есть с чем сравнить в хорошем виде.
Интересно,узнал новое о соседях!Интересно,узнал новое о соседях!
О
Овчинникова
6 авг 2025
Менеджер Елена Третьякова быстро и легко оформила тур так, что у меня не было вопросов. За это ей 5 звёзд. Сопровождающая Елена тоже очень понравилась, грамотный, внимательный, доброжелательный и вежливый
человек. Сам тур вполне себе хорош. За короткое время удалось столько всего посетить, очень насыщено. Завтраки и обеды были вкусные. Ездила с ребенком 11 лет, ей все понравилось.
Спасибо, "Большая страна", за проведенные выходные.

Е
Елена
6 авг 2025
Были в туре " Прикамская мозаика". Все понравилось. Организация хорошая. Все очень доброжелательные. Особенно хочется отметить экскурсовода Ирину, с которой нам посчастливилось путешествовать в город Кунгур. Спасибо за организацию отдыха!!!

Тур входит в следующие категории Кирова

