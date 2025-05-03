Почувствовать дыхание леса на лыжной прогулке из Кировска
Мы отправимся к уникальному природному объекту — циркам горного массива Тахтарвумчорр.
Вы пройдёте по льду озера Малый Вудъявр, увидите Вудъяврские айсберги и место, где раньше находилась горно-научная станция.
Это отличная возможность почувствовать себя первопроходцем Заполярья, побыть наедине с природой и одновременно прикоснуться к истории края.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Мы окажемся в долине озера Малый Вудъявр, перейдём по льду на правый берег реки Вудъяврйок и поднимемся к циркам горного массива Тахтарвумчорр, ниспадающим с высоты плато отвесными стенами.
Затем скатимся по заснеженной долине ручья Западный Поачвумйок к северному берегу озера Малый Вудъявр — мимо места, где располагалась горно-научная станция «Тиетта». И конечно, в самой красивой точке маршрута устроим перекус, соорудив из снега надёжную защиту от ветра и непогоды — как настоящие полярники.
Во время путешествия вы:
Узнаете, что значит аббревиатура ОПТЭ и как зарождался активный туризм в Хибинах
Увидите Вудъяврские айсберги и услышите историю, как бесхозяйственность помогла создать популярные арт-объекты
Пройдёте по льду озера Малый Вудъявр и лично убедитесь, что его недаром называют жемчужиной Хибин
Оцените плоды тысячелетней работы ледника — удивительного ландшафтного дизайнера
Поймёте, как в диком неосвоенном краю могли сочетаться наука и эстетика
Кому подойдёт маршрут
Активным путешественникам с лыжной подготовкой (передвижение по пересечённой местности, подъём «ёлочкой» и «лесенкой», спуск с разворотами на месте и «лесенкой», торможение «плугом»).
Маршрут проходит в природной среде, имеет первую категорию сложности и относится к требующим специального сопровождения. Протяженность — 22 км, перепад высот — 320 м, имеются препятствия, характерные для лыжного туризма: наличие оврагов, легко проходимый лес, склоны.
Организационные детали
Программа ориентирована на участников с 14 лет (несовершеннолетние — только в сопровождении законных представителей). Возьмите с собой термос и перекус
От места встречи до места старта мы поедем на общественном транспорте. Билет оплачивается отдельно — 46 ₽ в одну сторону
Так как маршрут лыжный, вам понадобятся лыжи и палки, подходящие для передвижения по пересечённой местности (не беговые). Есть возможность арендовать комплект — 800 ₽
Мне необходимо зарегистрировать вас на маршрут, поэтому минимум за 2 дня до встречи пришлите, пожалуйста, ваше ФИО, дату рождения, город проживания и контактный телефон
По запросу могу организовать индивидуальную поездку — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Олимпийской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Кировске
Живу в Кировске. Работаю в Хибинах — месте, ставшем любовью всей моей жизни. По специальности педагог-психолог, много лет отработал тренером по спортивному туризму, участвовал и руководил маршрутами в Хибинах, в читать дальше
Карелии, в Крыму и на Кавказе. Выпускник школы гидов природного туризма в г. Кировске. Аттестованный экскурсовод (гид) Мурманской области. Инструктор-проводник пешеходного и лыжного туризма. Люблю движение, жизнь и историю с географией. Приглашаю к себе на экскурсии и в походы активных и любознательных людей, уже влюблённых или готовых влюбиться в Север.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Андрей
3 мая 2025
Отличная экскурсия! Николай - великолепный гид, и показал все 5 цирков. Рекомендую иметь как минимум первоначальную лыжную подготовку.