Мы отправимся к уникальному природному объекту — циркам горного массива Тахтарвумчорр. Вы пройдёте по льду озера Малый Вудъявр, увидите Вудъяврские айсберги и место, где раньше находилась горно-научная станция. Это отличная возможность почувствовать себя первопроходцем Заполярья, побыть наедине с природой и одновременно прикоснуться к истории края.

Описание экскурсии

Мы окажемся в долине озера Малый Вудъявр, перейдём по льду на правый берег реки Вудъяврйок и поднимемся к циркам горного массива Тахтарвумчорр, ниспадающим с высоты плато отвесными стенами.

Затем скатимся по заснеженной долине ручья Западный Поачвумйок к северному берегу озера Малый Вудъявр — мимо места, где располагалась горно-научная станция «Тиетта». И конечно, в самой красивой точке маршрута устроим перекус, соорудив из снега надёжную защиту от ветра и непогоды — как настоящие полярники.

Во время путешествия вы:

Узнаете, что значит аббревиатура ОПТЭ и как зарождался активный туризм в Хибинах

Увидите Вудъяврские айсберги и услышите историю, как бесхозяйственность помогла создать популярные арт-объекты

Пройдёте по льду озера Малый Вудъявр и лично убедитесь, что его недаром называют жемчужиной Хибин

Оцените плоды тысячелетней работы ледника — удивительного ландшафтного дизайнера

Поймёте, как в диком неосвоенном краю могли сочетаться наука и эстетика

Кому подойдёт маршрут

Активным путешественникам с лыжной подготовкой (передвижение по пересечённой местности, подъём «ёлочкой» и «лесенкой», спуск с разворотами на месте и «лесенкой», торможение «плугом»).

Маршрут проходит в природной среде, имеет первую категорию сложности и относится к требующим специального сопровождения. Протяженность — 22 км, перепад высот — 320 м, имеются препятствия, характерные для лыжного туризма: наличие оврагов, легко проходимый лес, склоны.

Организационные детали