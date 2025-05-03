Мои заказы

На лыжах - к сияющим циркам

Почувствовать дыхание леса на лыжной прогулке из Кировска
Мы отправимся к уникальному природному объекту — циркам горного массива Тахтарвумчорр.

Вы пройдёте по льду озера Малый Вудъявр, увидите Вудъяврские айсберги и место, где раньше находилась горно-научная станция.

Это отличная возможность почувствовать себя первопроходцем Заполярья, побыть наедине с природой и одновременно прикоснуться к истории края.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Мы окажемся в долине озера Малый Вудъявр, перейдём по льду на правый берег реки Вудъяврйок и поднимемся к циркам горного массива Тахтарвумчорр, ниспадающим с высоты плато отвесными стенами.

Затем скатимся по заснеженной долине ручья Западный Поачвумйок к северному берегу озера Малый Вудъявр — мимо места, где располагалась горно-научная станция «Тиетта». И конечно, в самой красивой точке маршрута устроим перекус, соорудив из снега надёжную защиту от ветра и непогоды — как настоящие полярники.

Во время путешествия вы:

  • Узнаете, что значит аббревиатура ОПТЭ и как зарождался активный туризм в Хибинах
  • Увидите Вудъяврские айсберги и услышите историю, как бесхозяйственность помогла создать популярные арт-объекты
  • Пройдёте по льду озера Малый Вудъявр и лично убедитесь, что его недаром называют жемчужиной Хибин
  • Оцените плоды тысячелетней работы ледника — удивительного ландшафтного дизайнера
  • Поймёте, как в диком неосвоенном краю могли сочетаться наука и эстетика

Кому подойдёт маршрут

Активным путешественникам с лыжной подготовкой (передвижение по пересечённой местности, подъём «ёлочкой» и «лесенкой», спуск с разворотами на месте и «лесенкой», торможение «плугом»).

Маршрут проходит в природной среде, имеет первую категорию сложности и относится к требующим специального сопровождения. Протяженность — 22 км, перепад высот — 320 м, имеются препятствия, характерные для лыжного туризма: наличие оврагов, легко проходимый лес, склоны.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на участников с 14 лет (несовершеннолетние — только в сопровождении законных представителей). Возьмите с собой термос и перекус
  • От места встречи до места старта мы поедем на общественном транспорте. Билет оплачивается отдельно — 46 ₽ в одну сторону
  • Так как маршрут лыжный, вам понадобятся лыжи и палки, подходящие для передвижения по пересечённой местности (не беговые). Есть возможность арендовать комплект — 800 ₽
  • Мне необходимо зарегистрировать вас на маршрут, поэтому минимум за 2 дня до встречи пришлите, пожалуйста, ваше ФИО, дату рождения, город проживания и контактный телефон
  • По запросу могу организовать индивидуальную поездку — подробности уточняйте в переписке

Николай
Николай — ваш гид в Кировске
Живу в Кировске. Работаю в Хибинах — месте, ставшем любовью всей моей жизни. По специальности педагог-психолог, много лет отработал тренером по спортивному туризму, участвовал и руководил маршрутами в Хибинах, в
читать дальше

Карелии, в Крыму и на Кавказе. Выпускник школы гидов природного туризма в г. Кировске. Аттестованный экскурсовод (гид) Мурманской области. Инструктор-проводник пешеходного и лыжного туризма. Люблю движение, жизнь и историю с географией. Приглашаю к себе на экскурсии и в походы активных и любознательных людей, уже влюблённых или готовых влюбиться в Север.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Андрей
Андрей
3 мая 2025
Отличная экскурсия! Николай - великолепный гид, и показал все 5 цирков. Рекомендую иметь как минимум первоначальную лыжную подготовку.
Отличная экскурсия! Николай - великолепный гид, и показал все 5 цирков. Рекомендую иметь как минимум первоначальную лыжную подготовку.Отличная экскурсия! Николай - великолепный гид, и показал все 5 цирков. Рекомендую иметь как минимум первоначальную лыжную подготовку.

Входит в следующие категории Кировска

