Все экскурсии и мероприятия в Кировске
Индивидуально
до 4 чел.
10ч
79007 110₽
за 1-4 чел.
Зимняя рыбалка на озере Имандра
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
13 дек
14 дек
15 дек
ещё...
В группе
до 8 чел.
13ч
1450013 050₽
за 1 чел.
Зимнее путешествие в сердце Хибин с ночевкой
На снегоходах и снегоступах — к заповедным местам Севера, а вечером — банька и полярное сияние!
18 дек
25 дек
3 янв
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Доступно 2 экскурсии 🚌 в Кировске на 2021 год, цены от 7110₽. Сегодня можно забронировать экскурсии на 📅 декабрь, январь и февраль
Последние отзывы «Экскурсии Кировска»
- ЮЮлия22 августа 2021Огромное спасибо Олегу и команде за эту поездку! Открыла для себя красоту Хибин! Посмотрела намного больше, чем предлагают другие туры. Организовано все отлично, четко, а борщ на стоянке вообще выше всяких похвал))) Непременно поеду ещё!
- ААлексей22 августа 2021Отличная экскурсия! Нам очень понравилось! Были вдвоём, нас возили индивидально на уаз Патриот (легковушка там не пройдет). Интересный маршрут, вкусно покормили, плавали одни на огромном озере на байдарках среди гор! Нереальные ощущения. Поели много ягод и собрали куча грибов)) вёл только не Олег, а его коллега. Однозначно рекомендую.
- ГГалина3 июля 2021Благодарность всей команде и Олегу за экскурсию и за его труд в организации экскурсий в сложных климатических условиях! Спасибо! Вы дарите туристам радость открытия новых мест и незабываемые впечатления!