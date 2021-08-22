Ю Юлия 5 Огромное спасибо Олегу и команде за эту поездку! Открыла для себя красоту Хибин! Посмотрела намного больше, чем предлагают другие туры. Организовано все отлично, четко, а борщ на стоянке вообще выше всяких похвал))) Непременно поеду ещё!

А Алексей 5 Отличная экскурсия! Нам очень понравилось! Были вдвоём, нас возили индивидально на уаз Патриот (легковушка там не пройдет). Интересный маршрут, вкусно покормили, плавали одни на огромном озере на байдарках среди гор! Нереальные ощущения. Поели много ягод и собрали куча грибов)) вёл только не Олег, а его коллега. Однозначно рекомендую.