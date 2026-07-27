Индивидуальная
до 4 чел.
Летняя сказка Хибин
Погрузиться в мир минералов и полюбоваться северными пейзажами - из Кировска
Завтра в 15:30
10 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
Завтра в 08:30
13 авг в 15:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: к центру горного массива - на автомобиле и пешком
Горные пейзажи, озёра и водопад - без затяжных подъёмов и усталости
12 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Начало: В районе Ботанического сада
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
Почувствовать местный колорит и создать сувенир с северным характером своими руками
Начало: На пр. Ленина
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от 5100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хибины на снегоступах: шагнуть в зимнюю сказку
Из Кировска или Апатитов - навстречу приключениям с гидом-натуралистом
12 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Кировска к заливу Белого моря. Вас ждут хайкинг, водопады и панорамные виды. Программа подходит для всех возрастов
Начало: По вашему адресу в Кировске/Апатитах
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
14 авг в 14:00
16 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
25 авг в 12:00
2 сен в 12:00
от 9400 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
Начало: На пляже озера Малый Вудъявр
15 авг в 15:00
22 авг в 12:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска - в Териберку
Отправиться на Крайний Север к холодному океану в своей тёплой компании
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
25 авг в 12:00
2 сен в 12:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
25 авг в 12:30
2 сен в 12:30
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Начало: По договоренности
Расписание: Экскурсию можно провести в любой день по согласованию с гидом
2 июн в 11:00
3 июн в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На краю света: Териберка и Северный Ледовитый океан
Увлекательное путешествие в Териберку: водопады, пляжи и история на краю Северного Ледовитого океана ждут вас
Начало: В Кировске или Апатитах
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сияние ночного Кировска
Огни города, саамские легенды и камни, что светятся в темноте
Начало: В удобном для вас месте
25 авг в 18:30
2 сен в 18:30
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Начало: Ул. Ботанический сад, 29 (снаторий Тирвас)
1 сен в 11:30
2 сен в 11:30
10 000 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 22 июл 2026
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально парой слов) могу охарактеризовать
+1
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О
Дата посещения: 8 мая 2026
Спасибо большое Оксане за чудесную поездку. Хочу отметить отличную организацию поездки: все прошло без сучка, без задоринки, а также быструю
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А
Дата посещения: 18 сен 2025
Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и
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Н
Дата посещения: 15 авг 2025
Очень благодарна Глебу за экскурсию и поход на голубые озера, за интересный рассказ об особенностях природы Кольского полуострова, о деревьях
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В
Дата посещения: 16 июл 2025
Это был уникальный опыт, своего рода путешествие во времени на миллионы лет назад в первозданное состояние матушки земли. Природа Хибин
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А
Дата посещения: 15 июл 2025
Мы в восторге! Обалденная экскурсия, а Оксана - самый лучший гид ever:) Мы увидели прекрасные Хибины, горные речки, озера, водопад,
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И
Спасибо гиду Евгению за потрясающую экскурсию в сердце Хибин. Старой дорогой геологов на внедорожнике мы проехали вдоль горной реки под
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Были на экскурсии с Евгением - маршрут соответствует описанию, машина удобная, Евгений приехал вовремя, рассказанный материал также интересен. К сожалению, персональной симпатии не случилось.
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А
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид. На машине доехали до
+6
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Отличная экскурсия! Честно, мы бы пешком столько не прошли. Гид Евгений потрясающий человек, который всей душой любит свой город и
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Всего 256 отзывов в Кировске
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Ответы на вопросы от путешественников по Кировску
Самые популярные экскурсии в Кировске
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Сейчас в Кировске можно забронировать 21 экскурсию от 1500 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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