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Экскурсии в Кировске

Найдено 21 экскурсия в Кировске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Летняя сказка Хибин
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Летняя сказка Хибин
Погрузиться в мир минералов и полюбоваться северными пейзажами - из Кировска
Завтра в 15:30
10 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Джиппинг
На машине
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
Завтра в 08:30
13 авг в 15:00
от 23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
На машине
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Апатиты: магия минералов в арт-центре
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 1500 ₽ за человека
Из Кировска в Хибины: к центру горного массива - на автомобиле и пешком
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Хибины: к центру горного массива - на автомобиле и пешком
Горные пейзажи, озёра и водопад - без затяжных подъёмов и усталости
12 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
На машине
Джиппинг
4 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Начало: В районе Ботанического сада
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
6500 ₽ за человека
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хибинский сувенир: мастер-класс по керамике в Кировске
Почувствовать местный колорит и создать сувенир с северным характером своими руками
Начало: На пр. Ленина
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от 5100 ₽ за всё до 3 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
На машине
Канатная дорога
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
Завтра в 12:00
13 авг в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Хибины на снегоступах: шагнуть в зимнюю сказку
Пешая
На снегоступах
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Хибины на снегоступах: шагнуть в зимнюю сказку
Из Кировска или Апатитов - навстречу приключениям с гидом-натуралистом
12 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Кировска к заливу Белого моря. Вас ждут хайкинг, водопады и панорамные виды. Программа подходит для всех возрастов
Начало: По вашему адресу в Кировске/Апатитах
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
На снегоступах
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
14 авг в 14:00
16 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
По Хибинам с учёным-экологом
Индивидуальная экскурсия по Хибинам с учёным-экологом. Узнайте о растениях, минералах и истории региона в компании самоеда Стёфы
Начало: От места вашего проживания
25 авг в 12:00
2 сен в 12:00
от 9400 ₽ за всё до 2 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Прогулки на каяках
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
Начало: На пляже озера Малый Вудъявр
15 авг в 15:00
22 авг в 12:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Кировска - в Териберку
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска - в Териберку
Отправиться на Крайний Север к холодному океану в своей тёплой компании
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
25 авг в 12:00
2 сен в 12:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Скрытые места Хибиногорска
На машине
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
25 авг в 12:30
2 сен в 12:30
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Начало: По договоренности
Расписание: Экскурсию можно провести в любой день по согласованию с гидом
2 июн в 11:00
3 июн в 11:00
4000 ₽ за человека
На краю света: Териберка и Северный Ледовитый океан
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На краю света: Териберка и Северный Ледовитый океан
Увлекательное путешествие в Териберку: водопады, пляжи и история на краю Северного Ледовитого океана ждут вас
Начало: В Кировске или Апатитах
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сияние ночного Кировска
На машине
2 часа
Индивидуальная
Сияние ночного Кировска
Огни города, саамские легенды и камни, что светятся в темноте
Начало: В удобном для вас месте
25 авг в 18:30
2 сен в 18:30
от 6000 ₽ за человека
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 9 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Начало: Ул. Ботанический сад, 29 (снаторий Тирвас)
1 сен в 11:30
2 сен в 11:30
10 000 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Дата посещения: 22 июл 2026
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально парой слов) могу охарактеризовать
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нашего прекрасного гида Ольгу. Она познакомила нас с замечательным местом недалеко от Кировска - национальным парком Хибины, 5 часов комбинированной (автомобильно-пешей) экскурсии прошли незаметно на одном дыхании, мы совсем не устали, хотя изначально очень переживали (нам надо было после экскурсии еще доехать до Мурманска-Териберки в этот же день). Ольга - настоящий профессионал и знает, чем увлечь, что интересное рассказать, ну а мы были готовы слушать и слушать её. А ещё она очень легкий, позитивный человечек, умница и красавица)

Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально+1
Есть такое понятие - "родственная душа", или как сейчас говорят "soul mate", вот именно так (буквально
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О
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Дата посещения: 8 мая 2026
Спасибо большое Оксане за чудесную поездку. Хочу отметить отличную организацию поездки: все прошло без сучка, без задоринки, а также быструю
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обратную связь по всем вопросам. Увезем с собой незабываемые эмоции и великолепные фотографии, мастерски сделанные Оксаной, что было для нас большим и приятным сюрпризом. Обязательно вернёмся, чтобы посмотреть другие красоты Севера.

Спасибо большое Оксане за чудесную поездку. Хочу отметить отличную организацию поездки: все прошло без сучка, без
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А
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Дата посещения: 18 сен 2025
Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и
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веселой, Вы показали, как много прекрасного нас окружает, а мы, порой, этого не замечаем. С Вашими рассказами мир вокруг кажется необычным и чудесным, а кофе на газовой горелке, да еще и в таком живописном месте - отдельный вид наслаждения! Мы получили бурю эмоций, воспоминаний в копилку и просто насладились чистым горным воздухом, а также отдохнули от городской суеты.

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Н
По Хибинам с учёным-экологом
Дата посещения: 15 авг 2025
Очень благодарна Глебу за экскурсию и поход на голубые озера, за интересный рассказ об особенностях природы Кольского полуострова, о деревьях
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и животных, о минералах. Получила большую радость от путешествия по Хибинам и приятное общение. Глеб оказался очень хорошим фотографом, и наша группа получила в подарок замечательные фотографии нашего путешествия и очень тонкие фотографии природы. Спасибо!

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В
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Дата посещения: 16 июл 2025
Это был уникальный опыт, своего рода путешествие во времени на миллионы лет назад в первозданное состояние матушки земли. Природа Хибин
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завораживает. Оксана превосходный гид и замечательный человек. Столько интересных фактов рассказала о Хибинах, проехали по самым непролазным дорогам, т.к. она ещё и прекрасный водитель. Показала самые крутые места и пофоткала нас по нашей просьбе. И в завершении путешествия - накормила нас вкусностями с настоящим Иван-чаем. Огромное спасибо!

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А
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Дата посещения: 15 июл 2025
Мы в восторге! Обалденная экскурсия, а Оксана - самый лучший гид ever:) Мы увидели прекрасные Хибины, горные речки, озера, водопад,
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великолепные смотровые! Оксана очень интересно рассказала и про Хибины, и про Кольский полуостров, и историю этого всего, и интересные жизненные ситуации, и про саму природу. Было очень красиво, очень комфортно и познавательно. В конце экскурсии Оксана нас напоила очень вкусным чаем, устроив пикник с прекрасным видом на горы. Природа незабываемая, экскурсия прекрасная, очень хочется ещё!!

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И
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Спасибо гиду Евгению за потрясающую экскурсию в сердце Хибин. Старой дорогой геологов на внедорожнике мы проехали вдоль горной реки под
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увлекательные рассказы про историю края, историю горнодобычи и геологию. Евгений показал очень красивые места, дал время насладиться атмосферой гор. Всем очень понравилось путешествие. Одназначно рекомендую!

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Александра
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Были на экскурсии с Евгением - маршрут соответствует описанию, машина удобная, Евгений приехал вовремя, рассказанный материал также интересен. К сожалению, персональной симпатии не случилось.
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А
Хибины на снегоступах: шагнуть в зимнюю сказку
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид. На машине доехали до
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места, выдал снаряжение (палки и гамаши). Весь подъем и спуск следил за перемещениями и состоянием (когда нужен отдых, как лучше пройти). Кроме всего прочего, он ещё и бёрдвотчер, было здорово выслеживать разных птиц и узнавать, кто это. Узнали много нового о геологии, биологии, экологии Хибин и не только. Забрались (и главное - спустились) на хребет, выпили наверху чай с конфетами, прогулялись, осмотрели великолепные виды на горы, перевалы, озёра.
После спуска посетили бонусом еще одно озеро.

Всем однозначно рекомендую и маршрут, и, главное - гида. Не пожалеете!

Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.+6
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
Экскурсия просто потрясающая! Ездили вдвоём с сыном (18 лет). Максим - прекрасный, эрудированный рассказчик, заботливый гид.
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Марина
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отличная экскурсия! Честно, мы бы пешком столько не прошли. Гид Евгений потрясающий человек, который всей душой любит свой город и
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конечно Хибины! Рассказал нам очень много информации и по истории, и по фильмам, и из жизни. Обо всем позаботился, был дождь и нам сразу предложили дождевики. Очень рекомендую данную экскурсию с Евгением!

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Всего 256 отзывов в Кировске

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Ответы на вопросы от путешественников по Кировску

Самые популярные экскурсии в Кировске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
  1. Летняя сказка Хибин;
  2. В Хибины из Кировска на внедорожниках;
  3. Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету;
  4. Апатиты: магия минералов в арт-центре;
  5. Из Кировска в Хибины: к центру горного массива - на автомобиле и пешком.
Что посмотреть в Кировске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Таинственный Лес;
  2. Снежная деревня.
Сколько стоит экскурсия по Кировску в августе 2026
Сейчас в Кировске можно забронировать 21 экскурсию от 1500 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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