Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вы побываете в сердце Хибин, а они займут местечко в вашем.



На этой неспешной экскурсии на дорогу уйдет не много времени, а вот прогулкам и любованию природой мы уделим достаточно внимания. Проедем по живописному ущелью и устроим пикник у водопада с правдивым названием Красивый. И конечно, будут саамские легенды об этом крае и рассказы о том, как появились Хибины.