Вы побываете в сердце Хибин, а они займут местечко в вашем.
На этой неспешной экскурсии на дорогу уйдет не много времени, а вот прогулкам и любованию природой мы уделим достаточно внимания. Проедем по живописному ущелью и устроим пикник у водопада с правдивым названием Красивый. И конечно, будут саамские легенды об этом крае и рассказы о том, как появились Хибины.
На этой неспешной экскурсии на дорогу уйдет не много времени, а вот прогулкам и любованию природой мы уделим достаточно внимания. Проедем по живописному ущелью и устроим пикник у водопада с правдивым названием Красивый. И конечно, будут саамские легенды об этом крае и рассказы о том, как появились Хибины.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Экскурсия сезонная и проходит с июня до середины октября.
Что вас ожидает
Красота северной природы
- Мы побываем в долине озера «Малый вудъявр», проедем по самому длинному и красивому ущелью гор «Кукисвумчорр», которое разделяет Хибины на две части. Будем делать остановки в самых красивых местах, около горных бирюзовых озер и речек с чистейшей, прозрачной водой. Проедем через перевалы и морены (ледниковые отложения), которым много миллионов лет, и которые можно увидеть только в Хибинах, вдоль скальных образований, к самому центру Хибинских гор.
- Затем посетим смотровую площадку, где когда-то давно был рудник, где добывали полезные ископаемые. Сейчас это место безопасно — вас впечатлят открывающиеся панорамные виды.
- Прогуляемся вдоль самого красивого водопада в Хибинах, сделаем сотни снимков, чтобы не упустить ни одной детали, и увезти с собой как можно больше впечатлений.
- Посетим базу спасателей и гостиницу «Куэльпорр», и там, в тишине и спокойствии, мы устроим пикник прямо на свежем воздухе — с видом на величественные горы. Что может быть лучше для восстановления сил?
Самое интересное о Хибинах
Это не просто видовая поездка: в пути я расскажу, как формировались Хибины, какие места мы проезжаем; объясню, что такое морены и скальные цирки, а если встретятся, покажу растения из Красной книги. Вспомним и саамские легенды — вместе попробуем отделить в них волшебство и вымысел от описания возможных исторических событий.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, услуги водителя и аккредитованного гида, пикник в самом сердце Хибин и чай из горных Хибинских трав
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Подходит для всех возрастов, любой физической подготовки, для детей любого возраста
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей дружной команды.
- Одежду выбирайте спортивную, по погоде, а обувь удобную: погода в горах часто меняется
- При необходимости мы предоставим вам дождевики
- Если есть какие-то заболевания, то рекомендуется взять с собой индивидуальную аптечку, у нас также будет общая аптечка
- В гостинице, при желании, вы сможете перекусить (за дополнительную плату)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в г. Кировск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Провели экскурсии для 132 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двухЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Kamil
10 окт 2023
Очень понравился гид! Интересные факты, детальный маршрут завораживающий
Наталья
19 сен 2023
Спасибо Оксане за увлекательную поездку. Было интересно и комфортно.
Станислав
5 сен 2023
Поездка в Хибины понравилась. Оксана отличный экскурсовод. Великолепно водит машину. Спасибо за вкусный чай с бутербродами. Рекомендую посетить Хибины с Оксаной!
Никита
14 авг 2023
Великолепная поездка по живописнейшим местам, интересный рассказ о Хибинах и чаепитие с бутербродами и сладким в самой дальней точке маршрута.
Один из ярчайших моментов поездки по Кольскому.
Оксана отличный экскурсовод, водитель и собеседник.
Однозначно рекомендую!
Один из ярчайших моментов поездки по Кольскому.
Оксана отличный экскурсовод, водитель и собеседник.
Однозначно рекомендую!
Е
Елена
3 авг 2023
Спасибо большое за прекрасное, познавательное путешествие. Очень понравился гид, легко, непринужденно, с ней чувствуешь себя комфортно, где то даже с юмором. Рассказывала от и до, услышали много интересного про места,
Ольга
1 авг 2023
Оксана, спасибо за увлекательное приключение! Мы классно провели этот день (и погода была просто чудесная)! 5 часов пролетели как на одном дыхании. Узнали много нового и интересного, некоторые факты стали настоящим открытием. Очень рады, что попали именно к вам!
Л
Любовь
19 сен 2022
Это была отличная прогулка! Интересный рассказ о формировании, истории и изучении Хибин, отличные локации. Чаепитие, как приятный бонус! Все прошло замечательно, гид очень отзывчивый!
А
Александр
29 авг 2022
Всё очень понравилось! Замечательная поездка в горы со всеми переменами погода. Оксана подобрала классные места для остановок и фото и видеосьемки. Позитивно, качественно и просто в тему первого дня отпуска в Заполярье. P. S. Отдельное спасибо за вкусный чай
М
Марина
18 авг 2022
Стихия, История, Величие - так кратко можно сказать о впечатлениях сегодняшнего дня. А наш гид, - проводник к сердцу вечной красоты. Обязательно расскажем об этом увлекательном путешествии и приедем снова.
А
Алена
15 авг 2022
Провели чудесный день с Оксаной!
Маршрут супер!
Невероятно красивые пейзажи и самый интересный рассказ о всех местах посещения!
экскурсия пролетела незаметно и очень активно!
Супер!
а ещё бонус в окончании -на обратной дороге нашли огромное количество грибов!!!
Оксана потрясающий гид и очень приятная девушка!!!!!!
Маршрут супер!
Невероятно красивые пейзажи и самый интересный рассказ о всех местах посещения!
экскурсия пролетела незаметно и очень активно!
Супер!
а ещё бонус в окончании -на обратной дороге нашли огромное количество грибов!!!
Оксана потрясающий гид и очень приятная девушка!!!!!!
Дмитрий
12 авг 2022
Оксана, спасибо Вам большое за незабываемое путешествие, отличное настроение и прекрасное путешествие по Хибинам!
P. S. За чай из хибинских трав и вкусное печенье - отдельное спасибо!)
P. S. За чай из хибинских трав и вкусное печенье - отдельное спасибо!)
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