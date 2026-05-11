Лучшее время для посещения Белого моря, Колвицких водопадов и древнего места силы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года условия менее благоприятны, но для любителей зимних пейзажей и уединения путешествие может стать уникальным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Колвицкие водопады
Волосяная гора
Белое море
Описание экскурсии
Колвица: история села и поход к водопадам
Мы встретимся в Кировске или Апатитах и отправимся в село, находящееся за Кандалакшей. Вы посетите первое и единственное карельское село на берегу Белого моря. А потом мы пойдем на небольшую прогулку к водопадам по эко-тропе, окруженной елово-березовым лесом. В этом красивом месте устроим чаепитие. Я покажу старые фотографии Колвицы, на которых вы увидите, какие постройки здесь были больше века назад. И расскажу о жизни местных народов — поморов и саамов.
Тайны Волосяной горы и незабываемые пейзажи
Далее доедем до места, с которого открывается вдохновляющий вид на беломорский залив. И после отправимся к Волосяной сопке, где вам предстоит несложный поход на вершину. На горе находится большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. А на капище есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. По пути вы услышите легенды и мифы о саамском месте силы и выясните, почему сюда запрещали приходить простым людям без шаманов. Поговорим о саамских верованиях, в целом, — я расскажу о культе высших богов и священных камней — сейдов. И конечно, за чашечкой чая из трав Кольского полуострова вы полюбуетесь новыми пейзажами Белого моря.
В течение дня я также поделюсь интересными фактами о самом Кольском полустрове — истории его формирования в послеледниковый период, обнаруженных останках мамонтов и захоронениях викингов. А еще открою секрет местного «золотого» острова!
Организационные детали
В экскурсию входит трансфер (всего около 300 км), чай из северных трав, групповая аптечка и полное сопровождение гида
С собой необходимо взять перекус на весь день, одевайтесь по погоде
Для участия в программе достаточно быть в неплохой физической форме, позволяющей вам отправиться на 1 прогулку и в 1 поход в течение дня (высота горы 550 м н. у. м)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировске или Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 853 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух читать дальшеуменьшить
лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Дата посещения: 8 мая 2026
Спасибо большое Оксане за чудесную поездку. Хочу отметить отличную организацию поездки: все прошло без сучка, без задоринки, а также быструю обратную связь по всем вопросам. Увезем с собой незабываемые эмоции и великолепные фотографии, мастерски сделанные Оксаной, что было для нас большим и приятным сюрпризом. Обязательно вернёмся, чтобы посмотреть другие красоты Севера.
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И
Илья
Кандалакша, ты невероятна! ✨ Покорены красотой здешних мест. Водопад гремит так, что закладывает уши, а Кандалакшский залив заставляет замереть от восторга — ощущение, что находишься на краю света. Порадовало, что дороги читать дальшеуменьшить
здесь отличные — никакого тряского бездорожья, только кайф от управления и красивые виды за окном. И, конечно, огромное спасибо нашему гиду Оксане! Таких рассказчиков надо поискать — слушать его было одно удовольствие. Столько знаний, историй и настоящей северной мудрости. Видно, что человек живет этим местом. Если будете в этих краях — обязательно берите экскурсию, не пожалеете!
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Н
Наталья
потрясающая экскурсия, огромное спасибо Оксане за профессиональный подход, позитивный настрой, за новые знания и за вкусное угощение! все локации по программе огонь!! 🔥!! мы обязательно вернемся за новыми впечатлениями!
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Вера
Спасибо большое Оксане с Дюной, за великолепный день! Было лучшим решением отдохнуть от каталки и насладиться морем, горами и видами. Давно мечтала потрогать Белое море:) Плюс бонус в виде замечательной пушистой Дюны, с которой фотографии получились еще более душевными
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Елена
Очень красивый маршрут, потрясающие виды, вкусные ягоды) Замечательный гид Оксана, прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора, любящий и берегущий свой край. Если приедем еще раз - обязательно сходим в какой-нибудь тур с ней еще раз) Успехов в работе! Обнимаем!
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Д
Дмитрий
Гид очень добродушный и очень хорошо рассказывает про Хибины. С гидом было очень весело ходит по горам. Она сделала нам прекраснейший перекус и приготовила вкусный чай с рафинадом. Когда мы спускались с горы, мы не сходили а катались!!!
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