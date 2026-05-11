Лучшее время для посещения Белого моря, Колвицких водопадов и древнего места силы - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальное время года условия менее благоприятны, но для любителей зимних пейзажей и уединения путешествие может стать уникальным опытом.

Путешествие по заповедным уголкам Кольского полуострова подарит уникальную возможность ощутить дух Севера в древних саамских культах и старинных поморских деревнях. На экскурсии по Белому морю и Колвицким водопадам вы услышите увлекательные рассказы о жизни местных народов, насладитесь прекрасными видами Заполярья и узнаете о таинственных сейдах. Не упустите шанс совершить несложный поход на Волосяную сопку и увидеть древнее капище с звенящими камнями

Описание экскурсии

Колвица: история села и поход к водопадам

Мы встретимся в Кировске или Апатитах и отправимся в село, находящееся за Кандалакшей. Вы посетите первое и единственное карельское село на берегу Белого моря. А потом мы пойдем на небольшую прогулку к водопадам по эко-тропе, окруженной елово-березовым лесом. В этом красивом месте устроим чаепитие. Я покажу старые фотографии Колвицы, на которых вы увидите, какие постройки здесь были больше века назад. И расскажу о жизни местных народов — поморов и саамов.

Тайны Волосяной горы и незабываемые пейзажи

Далее доедем до места, с которого открывается вдохновляющий вид на беломорский залив. И после отправимся к Волосяной сопке, где вам предстоит несложный поход на вершину. На горе находится большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. А на капище есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. По пути вы услышите легенды и мифы о саамском месте силы и выясните, почему сюда запрещали приходить простым людям без шаманов. Поговорим о саамских верованиях, в целом, — я расскажу о культе высших богов и священных камней — сейдов. И конечно, за чашечкой чая из трав Кольского полуострова вы полюбуетесь новыми пейзажами Белого моря.

В течение дня я также поделюсь интересными фактами о самом Кольском полустрове — истории его формирования в послеледниковый период, обнаруженных останках мамонтов и захоронениях викингов. А еще открою секрет местного «золотого» острова!

Организационные детали