Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы

Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов

Дух Севера монолитной силой лежит на склонах сопок, в загадочных сейдах, таинственных водах Кольского.

Вы ощутите его в нашем путешествии по заповедным уголкам полуострова, слушая рассказы о древних культах саамов, старинных деревнях поморов и наслаждаясь безупречными видами Заполярья.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы
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Описание

Что вас ожидает

Колвица: история села и поход к водопадам

Мы встретимся в Кировске или Апатитах и отправимся в село, находящееся за Кандалакшей. Вы посетите первое и единственное карельское село на берегу Белого моря. А потом мы пойдем на небольшую прогулку к водопадам по эко-тропе, окруженной елово-березовым лесом. В этом красивом месте устроим чаепитие. Я покажу старые фотографии Колвицы, на которых вы увидите, какие постройки здесь были больше века назад. И расскажу о жизни местных народов — поморов и саамов.

Тайны Волосяной горы и незабываемые пейзажи

Далее доедем до места, с которого открывается вдохновляющий вид на беломорский залив. И после отправимся к Волосяной сопке, где вам предстоит несложный поход на вершину. На горе находится большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. А на капище есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. По пути вы услышите легенды и мифы о саамском месте силы и выясните, почему сюда запрещали приходить простым людям без шаманов. Поговорим о саамских верованиях, в целом, — я расскажу о культе высших богов и священных камней — сейдов. И конечно, за чашечкой чая из трав Кольского полуострова вы полюбуетесь новыми пейзажами Белого моря.

В течение дня я также поделюсь интересными фактами о самом Кольском полустрове — истории его формирования в послеледниковый период, обнаруженных останках мамонтов и захоронениях викингов. А еще открою секрет местного «золотого» острова!

Организационные детали

  • В экскурсию входит трансфер (всего около 300 км), чай из северных трав, групповая аптечка и полное сопровождение гида
  • С собой необходимо взять перекус на весь день, одевайтесь по погоде
  • Для участия в программе достаточно быть в неплохой физической форме, позволяющей вам отправиться на 1 прогулку и в 1 поход в течение дня (высота горы 550 м н. у. м)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кировске или Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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