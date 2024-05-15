Активный отдых в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Кировске, цены от 2 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Зимние Хибины - на снегоступах
Пешая
На снегоступах
скидка
20%
14 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 12:30
35002 800 за человека
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Айс-флоатинг в Белом море
Окунитесь в мир арктических приключений! Купание во льдах, прогулка к Волосяной сопке и вкусный ужин в Кандалакше ждут вас
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
47 000 за всё до 4 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг
Зимний айс-флоатинг на Белом море подарит незабываемые эмоции! Наденьте костюм и дрейфуйте среди льдов, наслаждаясь природой и спокойствием
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 14:00
12 ноя в 08:00
от 28 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    15 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
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    успели, рассказал и про города вокруг, и про сами горы. Из-за снега у нас была зимняя экскурсия на снегоступах, которыми Глеб нас обеспечил, пейзажи вокруг потрясающей красоты. При этом Глеб периодически делал остановки и рассказывал интересные факты, начиная от этимологии саамских названий и заканчивая ягодами, при этом используя наглядные карточки, редко встретишь такой уровень подготовки к экскурсиям. А сваренный кофе на горелке был просто волшебным, спасибо огромное за положительные эмоции!

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  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
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    первых минут увлекает в мир гор и долин. На снегоступах ходили впервые, что тоже вызвало положительные эмоции, а приготовленный Глебом кофе в окружении красивых заполярных пейзажей Хибин только восхищает тем, как до мельчайших деталей продуман маршрут. 4 часа пролетели незаметно.

  • А
    Андрей
    6 мая 2024
    Зимние Хибины - на снегоступах
    Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Активный отдых»

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  1. Зимние Хибины - на снегоступах
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  3. Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Сколько стоит экскурсия по Кировску в ноябре 2024
Сейчас в Кировске в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 47 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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