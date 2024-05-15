скидка
20%
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Зимние Хибины - на снегоступах
Путешествие по заснеженным Хибинам на снегоступах подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с историей и природой региона
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 12:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 12:30
35002 800₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Айс-флоатинг в Белом море
Окунитесь в мир арктических приключений! Купание во льдах, прогулка к Волосяной сопке и вкусный ужин в Кандалакше ждут вас
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг
Зимний айс-флоатинг на Белом море подарит незабываемые эмоции! Наденьте костюм и дрейфуйте среди льдов, наслаждаясь природой и спокойствием
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 14:00
12 ноя в 08:00
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина15 мая 2024Экскурсию до сих пор вспоминаем с теплотой и радостью) Глеб пошёл навстречу нам по поводу удобного времени, чтобы мы все
- ТТатьяна10 мая 2024Благодарим Глеба за познавательную экскурсию по заснеженным Хибинам. Глеб хорошо знает историю и особенности Хибин, любит свой край и с
- ААндрей6 мая 2024Благодарен Глебу за интересный и познавательный поход по зимним Хибинам. Замечательный маршрут, живописные панорамы, погружение в историю края и особенности природы горных Хибин.
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Активный отдых»
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