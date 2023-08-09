Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
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Описание
Что вас ожидает
Край прозрачных рек и озёр
Совершив небольшой автообзор Кировска, мы помчимся по самой красивой горной дороге за Полярным кругом. Вы побываете в долине озера Малый Вудъявр, которую называют «Хибинский Голливуд». Узнаете историю возникновения научной станции «Тиетта» на озёрном берегу и о её уникальной роли в освоении Хибин. Мы проедем по руслу реки Вудъяврйок и самой длинной долине Кукисвум, посетим озёра Длинное и Сердцевидное. Вы попробуете чистую ледяную воду из горных речек — на пути их будет несколько штук. И решите, заслужил ли водопад на реке Рисйок своё название — Красивый.
Отдых по-хибински
У горы Куэльпорр вы узнаете странную историю о «мирных» взрывах, которые гремели здесь в 1972 и 1984 гг. После активного созерцания местных красот мы отправимся к гостинице «Куэльпорр» — мекке любителей горного туризма. Погрузимся в особую атмосферу северного релакса, насладимся горячим чаем и полюбуемся на Хибинские вершины. Для восстановления сил мы предложим вам на выбор обед в гостинице или пикник на природе с мясом-гриль и запечёнными на костре овощами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Подходит для детей любого возраста
- В стоимость входит: трансфер, обзорная автоэкскурсия по Кировску, услуги водителя и гида
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Обед в гостинице или пикник на природе — от 800 до 1200 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во-первых, максимально деликатное вождение по абсолютному бездорожью (трепетное отношение, так как я в положении).
Во-вторых, индивидуальный подход- акцент именно на тех моментах, которые были бы интересны именно нам с супругом, что говорит о колоссальной начитанности Александра.
В-третьих, ну конечно это захватывающий дух Хибин.
В-четвертых, забота со стороны организаторов о перекусе и чае)
Гид забрал нас прямо из дома и помчал в сказочную горную красоту. По пути мы узнали о культуре саамов, об истории возникновения и становления Хибин, о значениях наименования гор (и о казусах в названиях, которые придумывали учёные "на саамский манер"), о диких обитателях гор от озёрных глубин и до облаков; о техногенном влиянии и катастрофах.
Погуляли по множеству красивейших мест, потоптали июльский горный снег и узнали почему он розовый и пахнет арбузом 🍉.
Ещё нам разрешили взять с собой собаку, которая носилась по горам с неменьшим восторгом, чем мы сами)) и охотилась на леммингов.
А самое замечательное, что можно было остановиться там, где хочется (у того же снега, например).
Рекомендую всем съездить в такое путешествие!