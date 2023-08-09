Мы заберём вас из Кировска и отвезём на другую планету, где горные пейзажи и озёра способны непрерывно восхищать. Имя этой планеты — Хибины. Здесь забываешь обо всех заботах и только каждую секунду хочешь произнести: «Невероятно!». Для поездки не важны ваши физподготовка и возраст. Главное — готовность наслаждаться красотой. И много-много свободной памяти в телефоне!

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Описание

Что вас ожидает

Край прозрачных рек и озёр

Совершив небольшой автообзор Кировска, мы помчимся по самой красивой горной дороге за Полярным кругом. Вы побываете в долине озера Малый Вудъявр, которую называют «Хибинский Голливуд». Узнаете историю возникновения научной станции «Тиетта» на озёрном берегу и о её уникальной роли в освоении Хибин. Мы проедем по руслу реки Вудъяврйок и самой длинной долине Кукисвум, посетим озёра Длинное и Сердцевидное. Вы попробуете чистую ледяную воду из горных речек — на пути их будет несколько штук. И решите, заслужил ли водопад на реке Рисйок своё название — Красивый.

Отдых по-хибински

У горы Куэльпорр вы узнаете странную историю о «мирных» взрывах, которые гремели здесь в 1972 и 1984 гг. После активного созерцания местных красот мы отправимся к гостинице «Куэльпорр» — мекке любителей горного туризма. Погрузимся в особую атмосферу северного релакса, насладимся горячим чаем и полюбуемся на Хибинские вершины. Для восстановления сил мы предложим вам на выбор обед в гостинице или пикник на природе с мясом-гриль и запечёнными на костре овощами.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике

Подходит для детей любого возраста

В стоимость входит: трансфер, обзорная автоэкскурсия по Кировску, услуги водителя и гида

Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Обед в гостинице или пикник на природе — от 800 до 1200 руб. с человека