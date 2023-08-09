Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету

Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Мы заберём вас из Кировска и отвезём на другую планету, где горные пейзажи и озёра способны непрерывно восхищать. Имя этой планеты — Хибины. Здесь забываешь обо всех заботах и только каждую секунду хочешь произнести: «Невероятно!». Для поездки не важны ваши физподготовка и возраст. Главное — готовность наслаждаться красотой. И много-много свободной памяти в телефоне!
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Из Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
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Описание

Что вас ожидает

Край прозрачных рек и озёр

Совершив небольшой автообзор Кировска, мы помчимся по самой красивой горной дороге за Полярным кругом. Вы побываете в долине озера Малый Вудъявр, которую называют «Хибинский Голливуд». Узнаете историю возникновения научной станции «Тиетта» на озёрном берегу и о её уникальной роли в освоении Хибин. Мы проедем по руслу реки Вудъяврйок и самой длинной долине Кукисвум, посетим озёра Длинное и Сердцевидное. Вы попробуете чистую ледяную воду из горных речек — на пути их будет несколько штук. И решите, заслужил ли водопад на реке Рисйок своё название — Красивый.

Отдых по-хибински

У горы Куэльпорр вы узнаете странную историю о «мирных» взрывах, которые гремели здесь в 1972 и 1984 гг. После активного созерцания местных красот мы отправимся к гостинице «Куэльпорр» — мекке любителей горного туризма. Погрузимся в особую атмосферу северного релакса, насладимся горячим чаем и полюбуемся на Хибинские вершины. Для восстановления сил мы предложим вам на выбор обед в гостинице или пикник на природе с мясом-гриль и запечёнными на костре овощами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Подходит для детей любого возраста
  • В стоимость входит: трансфер, обзорная автоэкскурсия по Кировску, услуги водителя и гида
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Обед в гостинице или пикник на природе — от 800 до 1200 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
9 авг 2023
Добрый день. Были с мужем на экскурсии и что хочется отдельно отметить, так это нашего гида-Александра.
Во-первых, максимально деликатное вождение по абсолютному бездорожью (трепетное отношение, так как я в положении).
Во-вторых, индивидуальный подход- акцент именно на тех моментах, которые были бы интересны именно нам с супругом, что говорит о колоссальной начитанности Александра.
В-третьих, ну конечно это захватывающий дух Хибин.
В-четвертых, забота со стороны организаторов о перекусе и чае)
Добрый день. Были с мужем на экскурсии и что хочется отдельно отметить, так это нашего гида-Александра.Добрый день. Были с мужем на экскурсии и что хочется отдельно отметить, так это нашего гида-Александра.
Ксения
28 июля 2023
Было сказочно!
Гид забрал нас прямо из дома и помчал в сказочную горную красоту. По пути мы узнали о культуре саамов, об истории возникновения и становления Хибин, о значениях наименования гор (и о казусах в названиях, которые придумывали учёные "на саамский манер"), о диких обитателях гор от озёрных глубин и до облаков; о техногенном влиянии и катастрофах.
Погуляли по множеству красивейших мест, потоптали июльский горный снег и узнали почему он розовый и пахнет арбузом 🍉.
Ещё нам разрешили взять с собой собаку, которая носилась по горам с неменьшим восторгом, чем мы сами)) и охотилась на леммингов.

А самое замечательное, что можно было остановиться там, где хочется (у того же снега, например).
Рекомендую всем съездить в такое путешествие!

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