Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин

Новогодние праздники - это прекрасное время для поездки на Эльбрус

Новогодние праздники – это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяные водопады и расслабляющих отдых в горячих источниках.

Путешествуя с нами, вы ощутите на себе радушие народов Кавказа, познакомитесь с их самобытной культурой. Отдохните душой и телом, оставив все переживания в уходящем году.
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Атмосфера Кавказа. Новый год среди снежных вершин
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Новый год в Кавказском ресторане
Новый год в Кавказском ресторане
Отдохнем и повеселимся на праздничном банкете с национальными блюдами и танцами
Термальный источник
Термальный источник
Только представьте, как будет приятно расслабить свое тело в этой лечебной и теплой воде
Вдохновляющие виды с нового ракурса
Вдохновляющие виды с нового ракурса
Отправимся на конную прогулку по живописным горным склонам

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пятигорск

Приезд в Минеральные Воды, самостоятельный трансфер в Пятигорск.

Заселение в гостиницу «Маск».

Свободное время.

2 день

Последний день декабря. Пятигорск - Машук - Железноводск

Сбор группы в гостинице

Обзорная экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли и дом М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.

Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в Кавказском ресторане.

Последний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - Железноводск
3 день

Поездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источник

Поездка на Чегемские водопады, красивое место в Чегемском ущелье. Зимой вода в водопаде замерзает и превращается в огромные ледяные нити, длиною более 5 м.

После мы отправимся отдохнуть в ваннах Термального источника «Гедуко» (бассейны находятся на открытом воздухе, температура воды 42С.)

Поездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источникПоездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источник
4 день

Посещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - Эльбрус

Баксанское ущелье. Одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы – Эльбрус.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Посещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - ЭльбрусПосещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - ЭльбрусПосещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - Эльбрус
5 день

Поездка в Северную Осетию. Куртатинское ущелье - Средневековая крепость

Экскурсия в Куртатинское ущелье, которое образовалось в результате прорыва скальных массивов рекой Фиагдон.

Экскурсия в Родовые средневековые башни.

Посещение статуи Георгия Победоносца в скале.

Посещение Дзивгисской средневековой крепости, которая в былые времена охраняла вход в Фиагдонскую котловину.

Поездка в Северную Осетию. Куртатинское ущелье - Средневековая крепостьПоездка в Северную Осетию. Куртатинское ущелье - Средневековая крепость
6 день

В гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - трансфер до Минеральных вод

Экскурсия на Медовые водопады.

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).

Экскурсия в Кисловодске с посещением основных достопримечательностей: аллея курортного парка, мостик «Дамский каприз», зеркальный пруд.

Трансфер в аэропорт и на ж/д Вокзал в 19:00 в Минеральные Воды.

В гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - трансфер до Минеральных водВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - трансфер до Минеральных водВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - трансфер до Минеральных водВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - трансфер до Минеральных вод

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Маск» в Пятигорске в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 14 000 руб. за весь период тура.

Скидка детям до 12 лет включительно - 10%.

Варианты проживания

Гостиница «Маск»

5 ночей

В каждом номере есть кондиционер, фен, место для работы, телевизор и холодильник. Просторный номер в лаконичном дизайне позволит расслабиться даже после длинного и насыщенного дня.

Гостиница находится в торговой части города, на пересечении основных дорог. У вас не возникнет трудностей в поиске мест для покупки памятных сувениров.

Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»Гостиница «Маск»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в 2-х/3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Трансфер в рамках тура
  • Питание (завтраки)
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на термальные источники «Гедуко»
  • Экологические сборы
  • Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды (в последний день поездки 04.01.2023)
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Трансфер до гостиницы Маск в Пятигорске (самостоятельное размещение 30.12.2022)
  • Новогодний банкет 6 500 руб. с человека (по желанию)
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер, входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 14 000 руб. за весь период тура
  • Подъемы на канатной дороге (Домбай – 1 200 руб., Эльбрус – 1 600 руб., Машук – 360 руб.)
  • Конная прогулка 350 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
  • купальные принадлежности для посещения термальных источников;
  • личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Нужен ли загранпаспорт?

Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, куда мы заезжаем, входят в состав РФ. Для въезда на территории республик заграничный паспорт не нужен.

Я еду один/одна. Я могу забронировать номер с подселением?

В гостиницах есть 2-х/3-х местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди наших туристов окажется еще кто-то, кто захочет забронировать номер с подселением.

Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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