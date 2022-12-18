Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)

Вы посетите Жемчужину Кабардино-Балкарии - Чегемское ущелье

Вы посетите Жемчужину Кабардино-Балкарии — Чегемское ущелье, где располагается знаменитая достопримечательность — Чегемские водопады со своими потрясающими пейзажами, пробуждающие свободу, восторг и изумление. Шато-Эркен считается самой новой достопримечательностью Кавказа. Почувствуете умиротворяющую эпоху рыцарских времен, сочетающуюся с красотой природы
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)
Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко (Три в 1)

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье с исчезающими водопадами
  • Замок Шато Эркен
  • Термальных источниках Гедуко
  • Озеро Тамбукан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чегемское ущелье с исчезающими водопадами

Чегемские водопады — это визитная карточка Кабардино-Балкарии и всего Кавказа. Чегемское ущелье, с одной стороны, потрясает и завораживает, но с другой стороны, и пугает. Кажется, что ты находишься в большом каменном мешке с открытым верхом. Ширина ущелья в самом узком месте составляет 25 метров. Высота скал составляет до 300 м. В Чегемском ущелье с одной стороны течет с огромной скоростью горная река Чегем, с другой стороны над тобой нависают огромные скалы, по которым стекают маленькие струйки воды.
Успейте насладиться исчезающим памятником природы и чудом света. По пути к ним будем проезжать знаменитое озеро Тамбукан, лечебная грязь которого используется во многих здравницах. Это место рекомендуется посетить тем, кто желает ощутить прохладу неповторимой природы и ощутить могущество скал.

Замок Шато Эркен

Это Архитектурный шедевр Романовского стиля XI-XII века, не уступающий лучшим Европейским замкам. Расположен замок неподалеку от г. Нальчик возле села Черная Речка. Стоит замок посреди лазурного озера, удачно гармонируя со спокойной водой, по которой грациозно плавают лебеди и утки на фоне окружающих виноградников. Владелец замка был признанным виноделом не только в России, но и в Европе. Только здесь можно приобрести настоящее вино с местных виноградников. .

Расслабитесь в Термальных источниках Гедуко

Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Термальная вода в «ГЕДУКО» помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы. Термальный горячий и Контрастный холодный плавательные бассейны. Отличная возможность поправить здоровье для любителей активного отдыха. Температура +30 и +25. Данное место рекомендуется тем, кто хочет приятно расслабиться с пользой для здоровья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение смотровой площадки Чегемские водопады
  • Вход на территорию замка Шато Эркен
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Экскурсия в самом замке Шато Эркен (индивидуальная 30-40 минут 3000р)
  • Вход на термальные бассейны(от 200 р)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дети только от 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

😎ИндивидуальныеГоры🍀Природа и пейзажи☀️На весь деньГолубые озера🗽Популярные места💧ВодопадыДомбай🏡ВыездныеАрхыз💦Чегемские водопадыМедовые водопады🧖SPA🏰Дворцы, замки и особнякиТермальные источникиЧегемское ущелье

Похожие туры в Кисловодске

Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
12 часов
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.9
34 отзыва
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
Давайте отправимся в путешествие по Кабардино-Балкарии
Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
4 000 за 1 человека
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Denis
Denis
4.8
39 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
3 500 за 1 человека
Замки Кабардино-Балкарии
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
4.7
7 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
А вы знали, что в Кабардино-Балкарии есть замки
Проспект Мира, 1, Кисловодск
22 дек
25 дек
29 дек
2 янв
2 000 за 1 человека
Башни, озера и замок - очарование и гостеприимство Кабардино-Балкарии
11 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
Нет отзывов
Башни, озера и замок - очарование и гостеприимство Кабардино-Балкарии
Дорогие туристы, на этой экскурсии мы отправимся в Кабардино-Балкарию
Забираю туристов от места их проживания
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
13 000 за 1 человека
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.7
3 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Великолепная поездка по красотам природы Кабардино-Балкарии
г. Кисловодск улица Кирова 1
13 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
15 000 за всё до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
3 отзыва
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
в вашем отеле
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
14 000 за всё до 2 чел.
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
4.5
29 отзывов
Чегемские водопады - уникальная природа Кабардино-Балкарии
Горные вершины, стремительные реки, водопады, карстовое озеро
Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
20 дек
22 дек
24 дек
25 дек
2 000 за 1 человека
Путешествие к Озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
38 отзывов
Путешествие к Озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье с водопадами
Кабардино-Балкария - одна из красивейших республик Северного Кавказа
Мы заберём вас от места вашего пребывания
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 2 700 за 1 человека
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.8
50 отзывов
Фантастическая Кабардино-Балкария в путешествии на внедорожнике
Встретить озеро-хамелеон, поймать брызги водопадов и проникнуться красотой каньонов и ущелий
Кисловодск!! Заезд сбор участников Ессентуки, Пяти...
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
35203 168 за 1 человека
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
4 отзыва
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 15 000 за всё до 5 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Из Кисловодска - в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии и отдохнуть в целебных горячих водах
у вашего отеля
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
от 14 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ