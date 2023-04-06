Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Из Кисловодска мы отправимся по самому живописному маршруту Кабардино-Балкарии.
Вы узнаете, как открытие Америки повлияло на кавказскую культуру, где обитают кабардинские рыцари и как водопад может существовать без реки. А в конце понежитесь в одном из 14 бассейнов целебного термального источника.
Вы узнаете, как открытие Америки повлияло на кавказскую культуру, где обитают кабардинские рыцари и как водопад может существовать без реки. А в конце понежитесь в одном из 14 бассейнов целебного термального источника.
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Описание
Что вас ожидает
По горным дорогам
Я заберу вас из Кисловодска и мы отправимся в путь. Дорогая пройдёт по красочным горным склонам, минуя отвесные скалы и ущелья. Дышите глубже — воздух здесь опьяняет.
Маршрут путешествия
- Шато Эркен. Мы поедем к самому красивому замку на Кавказе, и я покажу, что не только Европа, но и Кабардино-Балкария может заявить о своих замках и кабардинских рыцарях. Да-да, рыцарство на Кавказе — не только сказки и легенды.
- Чегемские водопады. Затем заедем в живописное Чегемское ущелье и посетим его знаменитые водопады. Они вас удивят: сами водопады есть, а реки наверху нет:) Здесь же пообедаем в чудесном горном ресторане и я расскажу о корнях и логике кавказской кухни.
- Термальные источники. А после направимся к целебным источникам Гедуко, где можно выбрать один из 14 бассейнов и неспешно восстановить силы.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Amarok
- Оплачиваются отдельно:
— общий бассейн в термальных источниках — 300 руб.
— отдельный бассейн в термальных источниках — 500-700 руб.
— обед в ресторане (согласно ценам в меню)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Кисловодске
Провёл 402 экскурсии для 591 туриста
Меня зовут Иван, я гид и организатор авторских туров на комфортабельном внедорожнике Фольксваген. По образованию — преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора.Задать вопрос
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