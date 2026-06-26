Экскурсия по Кабардино-Балкарии начинается в Кисловодске и ведет по живописным горным дорогам.



Участники увидят Шато Эркен, где рыцарство Кавказа оживает, и Чегемские водопады, удивляющие отсутствием реки.



Завершится путешествие в целебных термальных источниках Гедуко, где можно расслабиться в одном из 14 бассейнов.



Этот маршрут предлагает уникальное сочетание природы и истории, даря незабываемые впечатления и возможность отдохнуть от городской суеты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, тёплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми красотами маршрута. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, хотя экскурсия и возможна, некоторые участки маршрута могут быть менее доступны из-за снега и холода, что может ограничить комфорт и впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.