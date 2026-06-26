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По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка

Путешествие из Кисловодска по живописным местам Кабардино-Балкарии. Откройте для себя замки, водопады и термальные источники. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Экскурсия по Кабардино-Балкарии начинается в Кисловодске и ведет по живописным горным дорогам.

Участники увидят Шато Эркен, где рыцарство Кавказа оживает, и Чегемские водопады, удивляющие отсутствием реки.

Завершится путешествие в целебных термальных источниках Гедуко, где можно расслабиться в одном из 14 бассейнов.

Этот маршрут предлагает уникальное сочетание природы и истории, даря незабываемые впечатления и возможность отдохнуть от городской суеты
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные дороги
  • 🏰 Уникальные замки и рыцари
  • 💦 Чегемские водопады
  • ♨️ Целебные термальные источники
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, тёплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми красотами маршрута. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, хотя экскурсия и возможна, некоторые участки маршрута могут быть менее доступны из-за снега и холода, что может ограничить комфорт и впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка

Что можно увидеть

  • Шато Эркен
  • Чегемские водопады
  • Термальные источники Гедуко

Описание экскурсии

По горным дорогам

Я заберу вас из Кисловодска и мы отправимся в путь. Дорога пройдёт по красочным горным склонам, минуя отвесные скалы и ущелья. Дышите глубже — воздух здесь опьяняет.

Маршрут путешествия

  • Шато Эркен. Мы поедем к самому красивому замку на Кавказе, и я покажу, что не только Европа, но и Кабардино-Балкария может заявить о своих замках и кабардинских рыцарях. Да-да, рыцарство на Кавказе — не только сказки и легенды.
  • Чегемские водопады. Затем заедем в живописное Чегемское ущелье и посетим его знаменитые водопады. Они вас удивят: сами водопады есть, а реки наверху нет:) Здесь же пообедаем в чудесном горном ресторане, и я расскажу о корнях и логике кавказской кухни.
  • Термальные источники. А после направимся к целебным источникам Гедуко, где можно выбрать один из 14 бассейнов и неспешно восстановить силы.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Amarok
  • Оплачивается отдельно:
    — общий бассейн в термальных источниках — 300 руб.
    — отдельный бассейн в термальных источниках — 500-700 руб.
    — обед в ресторане (согласно ценам в меню)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1962 туристов
Я гид, преподаватель истории, археологии и музейного дела, краевед, фотограф, видеограф. С радостью покажу наши края и расскажу о них интересные факты, весело и с чувством юмора. Специализируюсь на культуре и
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истории нашего края от глубокой антропологии наших предков до сегодняшнего дня. Всегда любил горы, путешествия и исследования, и благодарен судьбе и путешественникам за возможность делиться своими знаниями. Главное для меня — видеть восторг в глазах и любовь к природе и истории нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
А
В силу сложившихся обстоятельств поехали не по Кабардино-Балкарии, а на Бермамыт. У нас получилась не просто экскурсия, а целое приключение. На экскурсии было много прекрасных видов, очень переменчивая погода и отличный гид Иван в рассказах которого были как исторические факты, так и просто житейские истории о Кавказе и людях, проживающих на этих землях.
В силу сложившихся обстоятельств поехали не по Кабардино-Балкарии, а на Бермамыт. У нас получилась не просто
В силу сложившихся обстоятельств поехали не по Кабардино-Балкарии, а на Бермамыт. У нас получилась не просто
В силу сложившихся обстоятельств поехали не по Кабардино-Балкарии, а на Бермамыт. У нас получилась не просто
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Н
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные источники. Спасибо Алексею за погружение в историю Кавказа, спокойное и уверенное вождение. Однозначно рекомендую экскурсию.
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные
За один день удалось собрать целый калейдоскоп впечатлений: романтичный замок, величественная природа Кавказа, вкусная еда, термальные
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Т
Чудесные впечатления, много интересного узнали о крае, Иван прекрасный рассказчик, с отличным уровнем знаний истории. Подача очень легкая, в форме непринужденной беседы. Несмотря на длительную экскурсию, совершенно не устали.
Спасибо за прекрасно проведенный день!
Чудесные впечатления, много интересного узнали о крае, Иван прекрасный рассказчик, с отличным уровнем знаний истории. Подача
Чудесные впечатления, много интересного узнали о крае, Иван прекрасный рассказчик, с отличным уровнем знаний истории. Подача
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А
Иван- великолепный экскурсовод, историк с огромными знаниями и ЧЕЛОВЕЧНЫЙ человек.
Чувствовали себя с ним защищёнными даже перед могучей силой природы!
Красоты Кавказа - горы впечатлений!
100 баллов из 100.
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Алла
Забронировали экскурсию - Кабардино- Балкария- перезагрузка. И не ошиблись!
Во-первых нам очень повезло с гидом- водителем Иваном! Посмотрев отзывы о нем, мы решили, что на экскурсию поедем только с ним.
Очень интересный
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гид, историк, хорошо поставленная грамотная речь, великолепный собеседник с чувством юмора, и просто приятный умный человек!
Во- вторых: экскурсия прошла на "Ура", т. к. локации прекрасные, атмосферные, технично продуманный маршрут!
По желанию останавливались где хотели, попить кофе, сфотографироваться не только где положено, и вся поездка проходила на эмоциональном подъеме!
Большая благодарность Ивану за такую чудесную, познавательную экскурсию!
Очень надеемся, что снова встретимся еще хотя бы раз, и конечно от души рекомендуем туристам таких экскурсий и такого гида!!

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Ольга
Поездка с Алексеем получилась очень душевная, без спешки и суеты. Чудесные виды, интересный рассказ об истории края, вкуснейшая еда и релакс в горячих ваннах, что еще нужно для хорошего отдыха! Обязательно будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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