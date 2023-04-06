По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка

Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день

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Ответы на вопросы
Из Кисловодска мы отправимся по самому живописному маршруту Кабардино-Балкарии.

Вы узнаете, как открытие Америки повлияло на кавказскую культуру, где обитают кабардинские рыцари и как водопад может существовать без реки. А в конце понежитесь в одном из 14 бассейнов целебного термального источника.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
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Описание

Что вас ожидает

По горным дорогам

Я заберу вас из Кисловодска и мы отправимся в путь. Дорогая пройдёт по красочным горным склонам, минуя отвесные скалы и ущелья. Дышите глубже — воздух здесь опьяняет.

Маршрут путешествия

  • Шато Эркен. Мы поедем к самому красивому замку на Кавказе, и я покажу, что не только Европа, но и Кабардино-Балкария может заявить о своих замках и кабардинских рыцарях. Да-да, рыцарство на Кавказе — не только сказки и легенды.
  • Чегемские водопады. Затем заедем в живописное Чегемское ущелье и посетим его знаменитые водопады. Они вас удивят: сами водопады есть, а реки наверху нет:) Здесь же пообедаем в чудесном горном ресторане и я расскажу о корнях и логике кавказской кухни.
  • Термальные источники. А после направимся к целебным источникам Гедуко, где можно выбрать один из 14 бассейнов и неспешно восстановить силы.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volkswagen Amarok
  • Оплачиваются отдельно:
    — общий бассейн в термальных источниках — 300 руб.
    — отдельный бассейн в термальных источниках — 500-700 руб.
    — обед в ресторане (согласно ценам в меню)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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