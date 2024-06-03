Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 38 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Кисловодске, цены от 3 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Чегемские водопады, спадающие с одной из стен ущелья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
«По пути остановимся у Чегемских водопадов: Малого, Большого и Главного»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
Манящий Эльбрус из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975 за всё до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
52 отзыва
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Чегемские водопады — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000 за человека
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000 за всё до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Кавказ, о котором вы слышали
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
«Чегемское ущелье с одноимёнными водопадами и Адай-Су»
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
🚗 На машине
Групповая
10 часов
1 отзыв
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
«Вы проедете по перевалу, через который проходил старинный торговый путь, посетите мистический некрополь, побываете в самом древнем поселении республики, восхититесь мощными водопадами и отдохнёте у озера с водой небесного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
««Город мертвых» и Чегемские водопады»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
««Город мертвых» и Чегемские водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000 за всё до 5 чел.
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Вы узнаете, как образовались водопады и какие легенды с ними связаны»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Чегемские водопады — место, которое в разные сезоны предстает по-новому»
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Эльтюбю
Мини-группа
11 часов
86 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
«Что вас ожидает: Живописные Чегемские водопады, прилегающий к ним рыночек, на котором продаются теплые действительно качественные вязаные из шерсти вещи, мед, варенья и т»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600 за человека
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«А в Чегемской ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты Кабардино-Балкарской республики»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Затем заедем в живописное Чегемское ущелье и посетим его знаменитые водопады»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Ключевой точкой нашего путешествия станут знаменитые Чегемские водопады»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Полет на параплане в Чегеме
🪂 На параплане
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Полет на параплане в Чегеме
Начало: Заберем по вашему адресу. Города КМВ
«Это водопады Малый, Большой и Главный»
Расписание: Каждый день, но предварительно согласовать по погоде!
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за человека
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Чегемские красоты и Город мёртвых Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Верхний Чегем
🛣 Джиппинг
Мини-группа
11 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты нашей республики»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000 за человека
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Там же увидим Чегемские водопады,другим их названием стало Плачущие водопады, потому что общая картина создает впечатление, словно скалы плачут»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
«Следующая остановка древнее Балкарское селение Эл-Тюбю где вы сможете проникнуться местным колоритом,продолжаем путешествие по Чегемскому ущелью к водопадам,где отведаем местную кухню»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам»
Расписание: в любой день в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Начало: Г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
«Кавказ — место, где величественные горы сливаются с мощными скалами, ущельями, водопадами и живописными реками»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
«Во время поездки мы посетим озёра Гижгит, древнее селение Эль-Тюбю и знаменитые Чегемские водопады»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Джип-тур: Чегемские водопады, некрополь Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, некрополь Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«А еще полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь и раскроете загадочные легенды, связанные с этим краем»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7 утра
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
20 000 за всё до 7 чел.
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
«памятник природы, группа водопадов на реках Адайсу, Сакал-Туп и Каяарты, впадающих в реку Чегем»
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых
«Чегемские водопады: сюда заглянем утром, чтобы полюбоваться ажурными струями воды в узком ущелье и позавтракать вкуснейшими хычинами»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 5 чел.
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
«1⃣ Водопад Адай-СуВы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
    Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
    Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
  • П
    Полина
    22 мая 2024
    Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
    Виды безумно красивые,восхищена ими
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
    Прекрасный гид Владимир,был очень терпелив к нашей шумной компании🤗 машина чистая и удобная! очень интересно рассказывал,показал нам потрясающие виды на Кавказ! очень интересная экскурсия,бирюзовое озеро Гижгит и заснеженные хребты Кавказа-завораживают!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
    Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой угадать не возможно, но
    читать дальше

    это ни капли не расстроило. Спасибо большое гиду Никите за комфортное вождение, отличную машину, интересные рассказы о местных особенностях и традициях. Информации было именно столько, сколько нужно, без лишних разговоров ни о чем, от которых только устаешь. Ездайте и наслаждайтесь природой и прекрасными видами!))

    Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодойДаже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодойДаже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодойДаже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
    Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о городах Кавказских Минеральных Вод
    читать дальше

    и КБР. Вообще мне очень нравится формат экскурсий в минигруппах, это удобно и комфортно. Я мечтала полетать на параплане в Чегемском ущелье и нам повезло с погодой, поэтому экскурсия оправдала все мои ожидания!!! 🏔️🙌

    Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию оЗдравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
    Заказывали экскурсию на Чегем и полет на параплане. Полет оставил очень яркие впечатления, благодаря инструктору и организатору Олегу, спокойный и
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    ответственный человек, мастер и профессионал своего дела. Спасибо Олегу за доставленное удовольствие и положительные эмоции!!! Если хотите полетать обращайтесь только к Олегу.

  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
    Всё отлично,рекомендую!
    Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!Всё отлично,рекомендую!
  • Л
    Лариса
    29 апреля 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Эльтюбю
    В середине апреля в составе мини-группы на внедорожнике Патриот ездили в горы, Кабардино-Балкария. Отдельно хочу отметить нашего замечательного гида Михаила
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    - спокойного, уверенного в себе, очень эрудированного, к тому же очень деликатного и уважительного молодого человека. Всю дорогу он заботился обо всех членах нашей маленькой группы из шести человек, и в вопросах выхода из машины на остановках, и в вопросах питания, и по санитарным проблемам). Также наша группа подобралась очень дружная и интересная, можно сказать-группа единомышленников. Никто не задерживал других на остановках, все вовремя собирались, не было раздражающей болтовни суеты. Посетили очень красивые локации на озере Гижгит, бывший карьер, необычайно красивого цвета, который все время меняется а зависимости от состояния неба! Очень красивые горы, добрались до высот 2500 м, проезжали Безенгийскую стену(вдалеке), около селения Эльтюбю посетили древнее захоронение (наподобие города мертвых). В середине пути разыгралась стихия с грозой и градом, что совсем не помешало впечатлениям, а наоборот- добавило атмосферы горным видам! Водитель очень умело справлялся с управлением машины в сложных условиям, все чувствовали себя очень спокойно. За небольшую доплату с согласия всех участников группы мы ещё заехали на самый большой водопад в Кабардино-Балкарии, высотой 87 м, на границе с Грузией, увидели труднодоступную гору Техтенген (4700 м), и совсем не пожалели о своем решении! Всем любителям гор советую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чегемские водопады»

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  3. Манящий Эльбрус из Кисловодска
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  5. Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
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