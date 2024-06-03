1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Чегемские водопады, спадающие с одной из стен ущелья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
«По пути остановимся у Чегемских водопадов: Малого, Большого и Главного»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
«Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе»
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье: групповая экскурсия
Путешествие по Кабардино-Балкарии: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье и древнее село Эльтюбю. Оцените красоту природы и узнайте о местной культуре
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Чегемские водопады — одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00, в пятницу в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По согласованию
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кавказ, о котором вы слышали
Озеро Гижгит, скала Арка, перевал Актопрак, Чегемские водопады и Адай-Су - на авто из Кисловодска
«Чегемское ущелье с одноимёнными водопадами и Адай-Су»
Завтра в 17:00
9 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Горный вояж: Актопрак, Эльтюбю и водопады
Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы
Начало: По вашему адресу
«Вы проедете по перевалу, через который проходил старинный торговый путь, посетите мистический некрополь, побываете в самом древнем поселении республики, восхититесь мощными водопадами и отдохнёте у озера с водой небесного цвета»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
««Город мертвых» и Чегемские водопады»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии
««Город мертвых» и Чегемские водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - к Чегемским водопадам
Горы, водопады, волшебный замок и горячие источники на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы оцените стилизованный под старину сказочный замок, Чегемские водопады и минеральные источники с целебной водой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
«В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
«Вы узнаете, как образовались водопады и какие легенды с ними связаны»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур «Водопады Чегема и ледники горы Тихтенген-тау»
Горные ущелья, город мёртвых, ледник на вулкане и древние башни за 1 день
Начало: Кисловодск
«Чегемские водопады — место, которое в разные сезоны предстает по-новому»
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
«Одной из точек нашего путешествия станут Чегемские водопады – украшение Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
«Что вас ожидает: Живописные Чегемские водопады, прилегающий к ним рыночек, на котором продаются теплые действительно качественные вязаные из шерсти вещи, мед, варенья и т»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«А в Чегемской ущелье навестите одноимённые водопады, которые вырываются прямо из скал и являются яркой визитной карточкой Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты Кабардино-Балкарской республики»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
«Затем заедем в живописное Чегемское ущелье и посетим его знаменитые водопады»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и Чегемские водопады в мини-группе
Оценить красоты Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
«Ключевой точкой нашего путешествия станут знаменитые Чегемские водопады»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Кисловодск
«Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Полет на параплане в Чегеме
Начало: Заберем по вашему адресу. Города КМВ
«Это водопады Малый, Большой и Главный»
Расписание: Каждый день, но предварительно согласовать по погоде!
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
«Чегемские красоты и Город мёртвых Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе»
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Жемчужины Кисловодска
Получите незабываемые впечатления, покорив перевал Актопрак и увидев сокровища Верхнего Чегема
Начало: Забираем по адресу проживания
«Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты нашей республики»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Кисловодска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Кисловодске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Изумрудное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Начало: КМВ
«Там же увидим Чегемские водопады,другим их названием стало Плачущие водопады, потому что общая картина создает впечатление, словно скалы плачут»
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по перевалу Актопрак, озеру Гижгит, Чегемским водопадам
Начало: Индивидуально
«Следующая остановка древнее Балкарское селение Эл-Тюбю где вы сможете проникнуться местным колоритом,продолжаем путешествие по Чегемскому ущелью к водопадам,где отведаем местную кухню»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам»
Расписание: в любой день в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Начало: Г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
«Кавказ — место, где величественные горы сливаются с мощными скалами, ущельями, водопадами и живописными реками»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
«Во время поездки мы посетим озёра Гижгит, древнее селение Эль-Тюбю и знаменитые Чегемские водопады»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, некрополь Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«А еще полюбуетесь водопадами и ущельями, исследуете древний некрополь и раскроете загадочные легенды, связанные с этим краем»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7 утра
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бирюзовая жемчужина-озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
Начало: Пр. Мира,1 или от вашего места проживания
«памятник природы, группа водопадов на реках Адайсу, Сакал-Туп и Каяарты, впадающих в реку Чегем»
Расписание: Ежедневно 7.00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Другие горы: к подножью Тихтенген через Чегемское ущелье
Исследовать труднодоступные безлюдные уголки Кавказа и посетить Город мертвых
«Чегемские водопады: сюда заглянем утром, чтобы полюбоваться ажурными струями воды в узком ущелье и позавтракать вкуснейшими хычинами»
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
«1⃣ Водопад Адай-СуВы посетите 30-метровый водопад, который никого не оставляет равнодушным»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Всё отлично, это была моя мечта и она сбылась. Моя душа развернулась и я вздохнула всю эту мощь гор. Олегу большое спасибо за весь маршрут, всё было на высшем пилотаже!
- ООльга1 июня 2024Остались в восторге от экскурсии и замечательных открывшихся видов. Михаилу огромное спасибо за комфортную поездку и интересные рассказы.
- ИИрина24 мая 2024Очень красивые места, впечатляет! Всем рекомендую!
- ППолина22 мая 2024Виды безумно красивые,восхищена ими
- ААнастасия21 мая 2024Прекрасный гид Владимир,был очень терпелив к нашей шумной компании🤗 машина чистая и удобная! очень интересно рассказывал,показал нам потрясающие виды на Кавказ! очень интересная экскурсия,бирюзовое озеро Гижгит и заснеженные хребты Кавказа-завораживают!
- ЮЮлия14 мая 2024Даже плохая погода, размытая дорога, низкая облачность и дождь не помешали насладиться красотой Кавказа. С погодой угадать не возможно, но
- ЕЕлена10 мая 2024Здравствуйте! На экскурсию мы ездили с водителем и гидом Магомедом, который старался максимально дать информацию о городах Кавказских Минеральных Вод
- ИИрина1 мая 2024Заказывали экскурсию на Чегем и полет на параплане. Полет оставил очень яркие впечатления, благодаря инструктору и организатору Олегу, спокойный и
- ММария1 мая 2024Всё отлично,рекомендую!
- ЛЛариса29 апреля 2024В середине апреля в составе мини-группы на внедорожнике Патриот ездили в горы, Кабардино-Балкария. Отдельно хочу отметить нашего замечательного гида Михаила
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Чегемские водопады»
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