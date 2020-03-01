Максим проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье

Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края

Максим
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Максим – ваш гид
В путешествии вы оцените красоту «швейцарских» озер неподалеку от селения Былым, услышите о старинном торговом пути и сражениях Тамерлана с Тохтамышем.

А Чегемское ущелье подарит встречу с величественными природными памятниками — водопадами, пещерами и источниками, в одном из которых вы сможете принять целебные ванны.
13000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье

Что вас ожидает

Зрелищные водоемы и исторический перевал
Из региона КМВ вы отправитесь в Баксанское ущелье, которое и приведет к Былымским озерам, двум рукотворным водоемам удивительной красоты. Во время остановки вы сможете сделать отличные кадры и полюбоваться панорамами. А затем на пути к Чегемскому ущелью будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина». Я расскажу о старинном торговом пути и упоминаниях о нем в летописях: «Тимур, снова оставив обоз, двинулся оттуда к крепостям Кулы и Тауса». Крепость, о которой говорится, находилась у селения Былым. А сошлись здесь войска грозного Тамерлана и хана Золотой орды Тохтамыша. В путешествии поговорим об этих эпизодах отдельно.

Бесподобное Чегемское ущелье
Это действительно одно из самых необычных ущелий Кавказа. Его узкие теснины чередуются с широкими, залитыми солнцем, долинами. Знаменито ущелье природными памятниками — водопадами, источниками и пещерами, часть из которых вы увидите в поездке. В программе будет знаменитая Чегемская теснина — Су-Аузу, которая врезается в Скалистый хребет и, извиваясь, проходит его известняковое тело. Ширина теснины местами не превышает 20 метров, в то время как стены обеих ее сторон уходят ввысь на 500-800 метров! Кроме того, я отвезу вас к впечатляющим Чегемским водопадам, которые еще совсем недавно называли «Шау-Денла», или «Стена водопадов».

⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость поездки.
  • В середине маршрута будет выделено время на обед в одном из проверенных заведений (оплачивается отдельно и не входит в стоимость экскурсии).
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
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