Максим проводит ещё 5 экскурсий

Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Погрузитесь в историю и природу Кавказа: озера, перевалы и водопады ждут вас в этом увлекательном путешествии
Джип-тур к Былымским озерам и Чегемскому ущелью предлагает уникальную возможность насладиться красотой Кавказа.
Участники увидят рукотворные водоемы неподалеку от селения Былым и узнают о старинном торговом пути через перевал Актопрак. Чегемское читать дальшеуменьшить
ущелье впечатлит своими природными памятниками: водопадами, пещерами и источниками. В одном из них можно принять целебные ванны. Трансфер включен в стоимость, а обед в проверенном заведении оплачивается отдельно. Это путешествие обещает стать незабываемым приключением
Лучшее время для джип-тура к Былымским озерам и Чегемскому ущелью - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для путешествий, а маршруты доступны и комфортны. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотами природы, однако стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой и в начале весны, с ноября по март, экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Былымские озера
Перевал Актопрак
Чегемское ущелье
Чегемская теснина
Чегемские водопады
Описание экскурсии
Зрелищные водоемы и исторический перевал
Из региона КМВ вы отправитесь в Баксанское ущелье, которое и приведет к Былымским озерам, двум рукотворным водоемам удивительной красоты. Во время остановки вы сможете сделать отличные кадры и полюбоваться панорамами. А затем на пути к Чегемскому ущелью будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина». Я расскажу о старинном торговом пути и упоминаниях о нем в летописях: «Тимур, снова оставив обоз, двинулся оттуда к крепостям Кулы и Тауса». Крепость, о которой говорится, находилась у селения Былым. А сошлись здесь войска грозного Тамерлана и хана Золотой орды Тохтамыша. В путешествии поговорим об этих эпизодах отдельно.
Бесподобное Чегемское ущелье
Это действительно одно из самых необычных ущелий Кавказа. Его узкие теснины чередуются с широкими, залитыми солнцем, долинами. Знаменито ущелье природными памятниками — водопадами, источниками и пещерами, часть из которых вы увидите в поездке. В программе будет знаменитая Чегемская теснина — Су-Аузу, которая врезается в Скалистый хребет и, извиваясь, проходит его известняковое тело. Ширина теснины местами не превышает 20 метров, в то время как стены обеих ее сторон уходят ввысь на 500-800 метров! Кроме того, я отвезу вас к впечатляющим Чегемским водопадам, которые еще совсем недавно называли «Шау-Денла», или «Стена водопадов».
⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость поездки.
В середине маршрута будет выделено время на обед в одном из проверенных заведений (оплачивается отдельно и не входит в стоимость экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1371 туриста
В регионе Кавказских Минеральных Вод живу более 10 лет. И столько же времени — профессиональный гид. Я работаю на большинстве экскурсионных маршрутов, но мне хочется познакомить наших гостей с малоизвестными уголками Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юлия
Экскурсия очень интересная, насыщенная впечатлениями. Места божественной красоты. Гид Максим очень эрудированный, много и интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Доброжелателен и компетентен. Хотелось бы включить в экскурсию Эльтюбю (некрополь), это по читать дальшеуменьшить
пути, очень красивое место.
Из минусов - машина для 4 туристов тесновата. На заднем сиденье с комфортом могут разместиться двое. Если трое (среднего телосложения), то центральный человек будет сильно зажат. Но в целях экономии, конечно, и такой вариант подходит (стоимость берется за машину, а не за количество туристов). В целом экскурсией очень довольны. Фото прошлого года, нынешние снимки ещё не отредактировала.
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Юлия
Эту экскурсию выбирали по принципу посмотреть не растиражированные места, а увидеть дикую природу в первозданном виде. Это была вторая наша экскурсия с Максимом и вновь всё прошло отлично, интересный рассказ, читать дальшеуменьшить
безопасное вождение по горным дорогам. Дорога долгая, но мы делали остановки. В итоге ожидания того стоили. Виды прекрасные, увидели и солнце в горах, и грозу, и альпийские луга, и отвесные скалы. Перевал Актопрак прекрасен, масштаб пейзажа потрясает, ты стоишь в центре, а вокруг тебя со всех сторон горы. Делали много остановок для фото, рассказ Максима интересен, не перегружен. В Чегемской теснине Максим даёт возможность пройти пешком среди отвесных скал, вдоль горной реки, маршрут безопасен, очень живописен. Экскурсию рекомендую всем, кто хочет увидеть первозданную красоту.
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Е
Екатерина
Максима очень приятно слушать, много интересной информации, дорога пролетает незаметно! Места очень тихие, красивые. Комфортное вождение, интеллигентное общение, остались только приятные впечатления - большое спасибо!
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Н
Надежда
У нас с Максимом уже не первая экскурсия и как всегда очень интересный рассказ. Сам маршрут продуман на отлично. Виды классные. Посетить этот тур нужно обязательно.
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Владимир
Все супер. Виды. Локации. Интересная беседа.
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