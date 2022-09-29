Максим проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для джип-тура к Былымским озерам и Чегемскому ущелью - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для путешествий, а маршруты доступны и комфортны. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотами природы, однако стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой и в начале весны, с ноября по март, экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода.

ущелье впечатлит своими природными памятниками: водопадами, пещерами и источниками. В одном из них можно принять целебные ванны. Трансфер включен в стоимость, а обед в проверенном заведении оплачивается отдельно. Это путешествие обещает стать незабываемым приключением

Описание экскурсии

Зрелищные водоемы и исторический перевал

Из региона КМВ вы отправитесь в Баксанское ущелье, которое и приведет к Былымским озерам, двум рукотворным водоемам удивительной красоты. Во время остановки вы сможете сделать отличные кадры и полюбоваться панорамами. А затем на пути к Чегемскому ущелью будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина». Я расскажу о старинном торговом пути и упоминаниях о нем в летописях: «Тимур, снова оставив обоз, двинулся оттуда к крепостям Кулы и Тауса». Крепость, о которой говорится, находилась у селения Былым. А сошлись здесь войска грозного Тамерлана и хана Золотой орды Тохтамыша. В путешествии поговорим об этих эпизодах отдельно.

Бесподобное Чегемское ущелье

Это действительно одно из самых необычных ущелий Кавказа. Его узкие теснины чередуются с широкими, залитыми солнцем, долинами. Знаменито ущелье природными памятниками — водопадами, источниками и пещерами, часть из которых вы увидите в поездке. В программе будет знаменитая Чегемская теснина — Су-Аузу, которая врезается в Скалистый хребет и, извиваясь, проходит его известняковое тело. Ширина теснины местами не превышает 20 метров, в то время как стены обеих ее сторон уходят ввысь на 500-800 метров! Кроме того, я отвезу вас к впечатляющим Чегемским водопадам, которые еще совсем недавно называли «Шау-Денла», или «Стена водопадов».

⛲ На обратном пути можно будет остановиться у термального источника, где вы, при желании, примете минеральные ванны.

Организационные детали