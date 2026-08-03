Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Отправляйтесь в уникальное путешествие к водопадам и термальным источникам, чтобы насладиться природой и зарядиться энергией. Откройте для себя новые горизонты
Путешествие к термальным источникам и водопадам в окрестностях Кисловодска подарит вам незабываемые моменты отдыха.
Исследуйте Медовые водопады и Суворовские термальные источники, насладитесь их уникальными свойствами. В программе также посещение знаменитой Кольцо-горы, известной благодаря роману Лермонтова. Это идеальная возможность отдохнуть и насладиться природой Кавказа, не покидая пределы Кисловодска
Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в термальных источниках. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение возможно, но может быть ограничено погодными условиями, хотя термальные источники остаются доступными круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Медовые водопады
Суворовские термальные источники
Кольцо-гора
Описание экскурсии
Медовые водопады
Отправляемся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.
Термальные источники
После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберëтесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год.
Гора Кольцо
Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8137 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все красиво и море впечатлений. С нами был водитель-гид,все рассказал,показал,везде нас провез куда мы планировали,а дорога сама по себе красива,мы проезжали через поля с подсолнухами,горы…. Мы были первый раз на Кавказе и влюбились в него! Огромное спасибо вам за экскурсию,все здорово!!!
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С
Светлана
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень здорово! Прокатил, рассказал, показал красоты своего края. Мы побывали на природных красотах (гора Кольцо) читать дальшеуменьшить
и на ферме с альпаками, пролетели на зиплайне над медовыми водопадами, заехали в очень уютное кафе, где попробовали вкусную домашнюю местную еду и завершили поездку в термальных источниках. Получили море удовольствия!! Руслан был очень пунктуален, вежлив и обходителен! Огромное спасибо за этот день!!!
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Наталья
По факту это не экскурсия, а скорее трансфер к Медовым водопадам и термальным источникам, но водитель очень приятный, это была наша последняя экскурсия, мы уже многое узнали о КМВ, если бы она была единственной, конечно, материала бы не хватило.
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Е
Елена
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий. Прекрасный маршрут, очень увлекательно, познавательно и красиво. Дмитрий замечательный гид и прекрасный собеседник, всё очень понравилось. Рекомендую 👍🏼
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Мария
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и обычаев. Сами места потрясающие, особенно горячие источники! Место релакса и наслаждения! Очень рекомендую данную экскурсию!
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Е
Елизавета
Водопады посмотрели, альпак покормили, на горы посмотрели))) и завершили все термальными источниками, остались очень довольны ❤️
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