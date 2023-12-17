Термальные источники и водопады: путь здоровья

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения

Поездка к водопадами и термальным источникам в окрестностях Кисловодска подарит немало приятных минут для отдыха и оригинальных ракурсов для снимков.

Мы откроем для вас сказочный мир природы Кавказских Минеральных Вод и райские места для ценителей релакса вдали от шумных мегаполисов.
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Термальные источники и водопады: путь здоровья
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Медовые водопады

Отправляемся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.

Термальные источники

После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберëтесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год.

Гора Кольцо

Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова “Герой нашего времени” Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость поездки входит экологический сбор на Медовых водопадах
  • Выезд может быть организован из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается питание 500-600 руб. (средний чек)
  • Термальные источники 550 р с чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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