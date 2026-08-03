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Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)

Отправляйтесь в уникальное путешествие к водопадам и термальным источникам, чтобы насладиться природой и зарядиться энергией. Откройте для себя новые горизонты
Путешествие к термальным источникам и водопадам в окрестностях Кисловодска подарит вам незабываемые моменты отдыха.

Исследуйте Медовые водопады и Суворовские термальные источники, насладитесь их уникальными свойствами. В программе также посещение знаменитой Кольцо-горы, известной благодаря роману Лермонтова. Это идеальная возможность отдохнуть и насладиться природой Кавказа, не покидая пределы Кисловодска
4.9
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Медовые водопады
  • ♨️ Суворовские термальные источники
  • 🏞️ Кольцо-гора
  • 🚗 Удобный выезд из любого города КМВ
  • 📸 Отличные ракурсы для фото

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в термальных источниках. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение возможно, но может быть ограничено погодными условиями, хотя термальные источники остаются доступными круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Кисловодска)

Что можно увидеть

  • Медовые водопады
  • Суворовские термальные источники
  • Кольцо-гора

Описание экскурсии

Медовые водопады

Отправляемся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.

Термальные источники

После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберëтесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год.

Гора Кольцо

Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Выезд может быть организован из любого города КМВ
  • Дополнительно оплачивается питание — 500-600 ₽ (средний чек), термальные источники — 700 ₽/чел., Медовые водопады — 200 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8137 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все красиво и море впечатлений. С нами был водитель-гид,все рассказал,показал,везде нас провез куда мы планировали,а дорога сама по себе красива,мы проезжали через поля с подсолнухами,горы…. Мы были первый раз на Кавказе и влюбились в него! Огромное спасибо вам за экскурсию,все здорово!!!
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все
Замечательно провели время,посетили водопады,покатались на зиплайне(погода немного подвела,был дождь,но это не помешало нашим планам),посетили термальные источники,все
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С
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень здорово! Прокатил, рассказал, показал красоты своего края. Мы побывали на природных красотах (гора Кольцо)
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и на ферме с альпаками, пролетели на зиплайне над медовыми водопадами, заехали в очень уютное кафе, где попробовали вкусную домашнюю местную еду и завершили поездку в термальных источниках. Получили море удовольствия!! Руслан был очень пунктуален, вежлив и обходителен! Огромное спасибо за этот день!!!

Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень
Экскурсия к Медовым водопадам и термальным источникам с гидом Русланом превзошла все наши ожидания!! Все ооочень
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Наталья
По факту это не экскурсия, а скорее трансфер к Медовым водопадам и термальным источникам, но водитель очень приятный, это была наша последняя экскурсия, мы уже многое узнали о КМВ, если бы она была единственной, конечно, материала бы не хватило.
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Е
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
Прекрасный маршрут, очень увлекательно, познавательно и красиво. Дмитрий замечательный гид и прекрасный собеседник, всё очень понравилось. Рекомендую 👍🏼
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
12 октября 2024г ездили на экскурсию по маршруту Медовые водопады-Суворовские термальные источники, проводил экскурсию гид Дмитрий.
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Мария
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и обычаев. Сами места потрясающие, особенно горячие источники! Место релакса и наслаждения! Очень рекомендую данную экскурсию!
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и
Спасибо потрясающему гиду Марату, рассказывал о крае и местах которые посещали, рассказ много местных легенд и
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Е
Водопады посмотрели, альпак покормили, на горы посмотрели))) и завершили все термальными источниками, остались очень довольны ❤️
Водопады посмотрели, альпак покормили, на горы посмотрели))) и завершили все термальными источниками, остались очень довольны ❤️
Водопады посмотрели, альпак покормили, на горы посмотрели))) и завершили все термальными источниками, остались очень довольны ❤️
Водопады посмотрели, альпак покормили, на горы посмотрели))) и завершили все термальными источниками, остались очень довольны ❤️
Водопады посмотрели, альпак покормили, на горы посмотрели))) и завершили все термальными источниками, остались очень довольны ❤️
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