Путешествие к термальным источникам и водопадам в окрестностях Кисловодска подарит вам незабываемые моменты отдыха.



Исследуйте Медовые водопады и Суворовские термальные источники, насладитесь их уникальными свойствами. В программе также посещение знаменитой Кольцо-горы, известной благодаря роману Лермонтова. Это идеальная возможность отдохнуть и насладиться природой Кавказа, не покидая пределы Кисловодска

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в термальных источниках. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой посещение возможно, но может быть ограничено погодными условиями, хотя термальные источники остаются доступными круглый год.

Сейчас август — это идеальное время.