Чегемские красоты и Город мёртвых

Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор.

А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мёртвых. Я расскажу о захоронениях V в. н. э., склепах IX-XI вв. , поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями. Увидите охранную башню XIV века и познакомитесь с творчеством «народного поэта Кайсына Кулиева» В народном проекте «Книга в камне»

Гижгит и великолепие «трёхтысячников».

Баксанское ущелье и озеро Гижгит

К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трёхтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.

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