Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское

Два ущелья Кабардино-Балкарии

4.5
2 отзыва
Великолепная поездка по красотам природы Кабардино-Балкарии.

В путешествии вы услышите не только легенды и истории региона, но и узнаете о разном этническом происхождении народов, давших название республике: кабардинцев и балкарцев.

А по традициям местного гостеприимства я обязательно угощу вас свежезаваренным чаем из горных трав.
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское

Что вы увидите 🤩

  • Чегемские водопады
  • Город мертвых
  • Охранная башня
  • Озеро Гижгит
  • живописный перевал Актопрак
Чегемские красоты и Город мёртвых
Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор.
А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мёртвых. Я расскажу о захоронениях V в. н. э., склепах IX-XI вв. , поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями. Увидите охранную башню XIV века и познакомитесь с творчеством «народного поэта Кайсына Кулиева» В народном проекте «Книга в камне»
Гижгит и великолепие «трёхтысячников».
Баксанское ущелье и озеро Гижгит
К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трёхтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Не забудьте паспорт и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: г. Кисловодск улица Кирова 1
 Что входит
  • Проезд на внедорожнике
  • Чай из горных трав.
 Что не входит
  • Питание
  • Эко сборы.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Не забудьте паспорт и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий У.
Дмитрий У.
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Дмитрий У. проводит ещё 4 экскурсии

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