Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Ущелья Кабардино-Балкарии

Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых — прикоснуться к наследию края

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Кисловодска
Вы проведете день среди величественных пейзажей каньонов, долин и буйных рек.

Оцените красоту главных водопадов региона и услышите легенду о горянках.

Посетите наиболее значимое историко-архитектурное место республики и разберетесь в ее самобытной этнической картине.

А также увидите с лучших ракурсов Баксанское ущелье и небесно-голубое Былымское озеро.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Чегемские красоты и Город 🏙️ мертвых
Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор ⛰️. А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мертвых. Я расскажу о захоронениях 5 в. н. э., склепах 9-11 вв., поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями.

Гижгит и великолепие «трехтысячников»
К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трехтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.

🍶 В путешествии вы услышите не только легенды и истории 📖 региона, но и узнаете о разном этническом происхождении народов, давших название республике: кабардинцев и балкарцев. А по традициям местного гостеприимства я обязательно угощу вас свежезаваренным чаем из горных трав.

Организационные детали

  • Обед в местном кафе оплачивается дополнительно
  • В поездке вы сможете приобрести сувениры 🎁 и изделия местных мастеров
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии
Ущелья Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Добрый день, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я увлекаюсь джипингом, футболом, настольным теннисом и шахматами. С удовольствием покажу вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод и расскажу о них интересные факты.
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Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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