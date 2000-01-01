Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Озеро Гижгит и перевал Актопрак

Вы увидите спрятанное среди гор ⛰️ озеро Гижгит, ракроете историю 📖 его возникновения и узнаете, с чем связан необыкновенный цвет его воды. Преодолеете перевал Актопрак, оцените величественный пик Науджидза и полюбуетесь мирно пасущимися коровами и лошадьми. А еще по желанию попробуете блюда кавказской кухни 🥧, айран и напиток из горных трав.

«Город 🏙️ мертвых» и Чегемские водопады

Спустившись с перевала, мы попадем в Чегемское ущелье. Вы посетите село Эльтюбю, рассмотрите гигантскую стену с произведениями народного поэта Кайсына Кулиева, башню Балкаруковых и древний «город 🏙️ мертвых». А также увидите место, с которого начинается известный фильм 🎥 Балабанова «Война». В завершение побываете на изумительно красивых 🤩 Чегемских водопадах.

Организационные детали