Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие на внедорожнике по Кабардино-Балкарии подарит незабываемые впечатления. Вы увидите величественное озеро Гижгит, узнаете его историю и насладитесь его необычным цветом. Преодолев перевал Актопрак, откроете для себя захватывающие виды на пик Науджидза. Посетите Чегемское ущелье, село Эльтюбю и знаменитый «город мертвых».



Завершите экскурсию у Чегемских водопадов, наслаждаясь природной красотой и культурным наследием региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время природа оживает, и вы сможете увидеть озеро и водопады во всей их красе. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но зимние пейзажи имеют свою уникальную привлекательность.

Сейчас август — это идеальное время.