Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!

Озеро Гижгит, перевал Актопрак, село Эльтюбю и Чегемское ущелье на авто-пешеходной экскурсии

Андрей
Андрей – Гид из Кисловодска
Мы отправимся на комфортабельном внедорожнике в волшебный мир водопадов, древних селений, ущелий и захватывающих дух видов.

Вы проедете по перевалу Актопрак, увидите самое живописное озеро Кабардино-Балкарии и исследуете таинственный некрополь.

Я покажу лучшие смотровые площадки, расскажу интересные факты о Кавказе и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось 👍.
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Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!

Что вас ожидает

Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Вы увидите спрятанное среди гор ⛰️ озеро Гижгит, ракроете историю 📖 его возникновения и узнаете, с чем связан необыкновенный цвет его воды. Преодолеете перевал Актопрак, оцените величественный пик Науджидза и полюбуетесь мирно пасущимися коровами и лошадьми. А еще по желанию попробуете блюда кавказской кухни 🥧, айран и напиток из горных трав.

«Город 🏙️ мертвых» и Чегемские водопады
Спустившись с перевала, мы попадем в Чегемское ущелье. Вы посетите село Эльтюбю, рассмотрите гигантскую стену с произведениями народного поэта Кайсына Кулиева, башню Балкаруковых и древний «город 🏙️ мертвых». А также увидите место, с которого начинается известный фильм 🎥 Балабанова «Война». В завершение побываете на изумительно красивых 🤩 Чегемских водопадах.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном внедорожнике
  • С собой нужно обязательно иметь паспорт
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!
Знакомьтесь, Кабардино-Балкария!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Кисловодске и с юношеских лет провожу много времени в горах. Экскурсиями профессионально занимаюсь более пяти лет. Всегда с радостью делюсь красотой нашего региона, никогда не ограничиваю путешественников во времени и учитываю все индивидуальные пожелания.
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