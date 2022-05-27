Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие на внедорожнике по Кабардино-Балкарии подарит незабываемые впечатления. Вы увидите величественное озеро Гижгит, узнаете его историю и насладитесь его необычным цветом. Преодолев перевал Актопрак, откроете для себя захватывающие виды на пик Науджидза. Посетите Чегемское ущелье, село Эльтюбю и знаменитый «город мертвых».
Завершите экскурсию у Чегемских водопадов, наслаждаясь природной красотой и культурным наследием региона
Завершите экскурсию у Чегемских водопадов, наслаждаясь природной красотой и культурным наследием региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельное путешествие на внедорожнике
- 🌊 Посещение уникальных природных объектов
- 🏞️ Величественные виды и перевалы
- 🏛️ Древние селения и некрополи
- 📸 Лучшие смотровые площадки для фото
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться всеми красотами региона. В это время природа оживает, и вы сможете увидеть озеро и водопады во всей их красе. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее. В зимние месяцы доступ к некоторым местам может быть ограничен, но зимние пейзажи имеют свою уникальную привлекательность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- Город мертвых
Описание экскурсии
Озеро Гижгит и перевал Актопрак
Вы увидите спрятанное среди гор озеро Гижгит, ракроете историю его возникновения и узнаете, с чем связан необыкновенный цвет его воды. Преодолеете перевал Актопрак, оцените величественный пик Науджидза и полюбуетесь мирно пасущимися коровами и лошадьми. А еще по желанию попробуете блюда кавказской кухни, айран и напиток из горных трав.
«Город мертвых» и Чегемские водопады
Спустившись с перевала, мы попадем в Чегемское ущелье. Вы посетите село Эльтюбю, рассмотрите гигантскую стену с произведениями народного поэта Кайсына Кулиева, башню Балкаруковых и древний «город мертвых». А также увидите место, с которого начинается известный фильм Балабанова «Война». В завершение побываете на изумительно красивых Чегемских водопадах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- С собой нужно обязательно иметь паспорт
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 252 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Кисловодске и с юношеских лет провожу много времени в горах. Экскурсиями профессионально занимаюсь более пяти лет. Всегда с радостью делюсь красотой нашего региона, никогда не ограничиваю путешественников во времени и учитываю все индивидуальные пожелания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия прошла на высшем уровне, из пяти возможных звездочек мы бы поставили десять! Хочется особо отметить организацию этой поездки, начиная от шикарной машины, наличия влажных салфеток, пакетов для мусора и
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Экскурсия прошла отлично. Места, которые мы посетили вызывают только восторг. Красота природы завораживает, не верится, что такие места возможны к посещению! Андрей прекрасно организовал весь маршрут, его чувство юмора скрашивало переезды по лакациям маршрута, рассказы по местам пребывания и по дороге исчерпывающие. Путешествие запомнится надолго. Автомобиль комфортный, есть противокавадные средства. Рекомендую всем.
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Т
Экскурсия была очень интересная, насыщенная, на хорошем комфортабельном автомобиле. Солнце, горы, пейзажы невероятной красоты! Андрей интересно рассказывает, отвечает на все интересующие вопросы. Продумано всё до мелочей, включая воду и конфеты для пассажиров. Спасибо Андрею за хорошую фотосессию с красивых ракурсов. Однозначно будем рекомендовать знакомым и друзьям.
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Андрей - это лучший гид по северному кавказу! Отзыв пишу спустя долгое время, но помнится все, как будто только что съездили: забота, организация, комфортная машина, внимание к ребенку и к нашим пожеланиям.
Хочется вернуться только к нему за новыми путешествиями!
Хочется вернуться только к нему за новыми путешествиями!
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Е
Андрей Большой специалист своего дела. Учитывает пожелания клиентов,очень классный юмор. Было интересно,смешно и захватывающе. Довозит в целостности и сохранности с максимальным комфортом
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