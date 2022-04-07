Чеченская республика притягивает путешественников со всего мира своей неизведанностью. Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, столица Чеченской республики - Грозный - радостно встречает всех желающих поближе познакомится с культурой народа.

Данная поездка требует соблюдения дресс-кода: одежда с закрытыми плечами и коленями. При себе необходимо иметь паспорта.