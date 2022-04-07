Грозный и Аргун

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

ВАЖНО! Для посещения данной экскурсии необходимо иметь при себе QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 ИЛИ справку о перенесенном в течении последних 6-ти месяцев заболевании ИЛИ действующий отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

Наличие защитной макси - обязательно.
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун
Грозный и Аргун

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
  • Грозный-Сити
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Сердце Матери»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Чеченская республика притягивает путешественников со всего мира своей неизведанностью. Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, столица Чеченской республики - Грозный - радостно встречает всех желающих поближе познакомится с культурой народа.

Данная поездка требует соблюдения дресс-кода: одежда с закрытыми плечами и коленями. При себе необходимо иметь паспорта.

Программа

  • Музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Первой остановкой в программе экскурсии станет Музей имени Ахмата Кадырова. Это величайшее сооружение зачаровывает с первых секунд – изысканные архитектурные формы, дорогостоящие материалы и декоративные детали делают музей-мемориал образцом искусства. Интересно посетить рабочий кабинет Ахмат-Хаджи Кадырова, в котором он, будучи на посту первого лидера Чечни, принимал исторически значимые решения. Коллекция личных вещей и наград позволит получить представление о его жизни и деятельности.

  • Грозный-Сити представляет собой ансамбль из семи высотных сооружений, состоящих из 18, 28, 30 и 40 этажей. Инженерные проекты зданий были разработаны с учетом сложных сейсмических условий локации. Раскинулся комплекс на берегу реки Сунжа. Экскурсия в Грозный-Сити также порадует впечатляющим видом на окресности со смотровой площадки.

  • Мечеть «Сердце Чечни». Самая посещаемая достопримечательность страны и одна из самых красивых мечетей мира. Вид мечети «Сердце Чечни» завораживает и переносит в древнюю эпоху мастеров-умельцев. Богемный османский стиль мечети слегка перекликается со стилистикой Голубой мечети в Стамбуле.

  • Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне. Название святыня получила в честь супруги первого руководителя Чечни. Мечеть спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от других мечетей мира. Увидев мечеть своими глазами, вы навсегда проникнитесь чувствами к этой стране.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Подъем на обзорную площадку на крыше торгового центра - 100 руб. Посещение мечети в Аргуне - 200 руб. Посещение мечети в Шали - 200 руб
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота, воскресенье в 05:00

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