Чеченская республика притягивает путешественников со всего мира своей неизведанностью. Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, столица Чеченской республики - Грозный - радостно встречает всех желающих поближе познакомится с культурой народа.
Данная поездка требует соблюдения дресс-кода: одежда с закрытыми плечами и коленями. При себе необходимо иметь паспорта.
Музей Ахмат-Хаджи Кадырова. Первой остановкой в программе экскурсии станет Музей имени Ахмата Кадырова. Это величайшее сооружение зачаровывает с первых секунд – изысканные архитектурные формы, дорогостоящие материалы и декоративные детали делают музей-мемориал образцом искусства. Интересно посетить рабочий кабинет Ахмат-Хаджи Кадырова, в котором он, будучи на посту первого лидера Чечни, принимал исторически значимые решения. Коллекция личных вещей и наград позволит получить представление о его жизни и деятельности.
Грозный-Сити представляет собой ансамбль из семи высотных сооружений, состоящих из 18, 28, 30 и 40 этажей. Инженерные проекты зданий были разработаны с учетом сложных сейсмических условий локации. Раскинулся комплекс на берегу реки Сунжа. Экскурсия в Грозный-Сити также порадует впечатляющим видом на окресности со смотровой площадки.
Мечеть «Сердце Чечни». Самая посещаемая достопримечательность страны и одна из самых красивых мечетей мира. Вид мечети «Сердце Чечни» завораживает и переносит в древнюю эпоху мастеров-умельцев. Богемный османский стиль мечети слегка перекликается со стилистикой Голубой мечети в Стамбуле.
Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне. Название святыня получила в честь супруги первого руководителя Чечни. Мечеть спроектирована в стиле хай-тек, что кардинально отличает ее от других мечетей мира. Увидев мечеть своими глазами, вы навсегда проникнитесь чувствами к этой стране.