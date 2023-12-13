Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток
В трёх городах республики находятся три главных мечети.
Мы отправимся в однодневное путешествие, чтобы увидеть каждую: мечеть «Сердце Матери» в стиле хай-тек, «Гордрость мусульман» для 30 тысяч верующих и одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни».
Заодно прогуляемся по центру Грозного, зайдём в Парк чудес и взглянем на столицу с высоты небоскрёбов «Грозного-Сити».
Мы отправимся в однодневное путешествие, чтобы увидеть каждую: мечеть «Сердце Матери» в стиле хай-тек, «Гордрость мусульман» для 30 тысяч верующих и одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни».
Заодно прогуляемся по центру Грозного, зайдём в Парк чудес и взглянем на столицу с высоты небоскрёбов «Грозного-Сити».
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Сначала мы поедем в Грозный. И посетим:
- Мечеть «Сердце Чечни» — не только место поклонения исповедующих ислам и значимая достопримечательность Чечни, но и одна из самых больших мечетей мира.
- Храм Михаила Архангела — одно из самых старых зданий в Грозном. Строился на пожертвования почти 30 лет и был посвящён покровителю воинов.
- «Грозный-Сити» — современный комплекс из семи высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города на площади 4,5 га.
- Цветочный парк, известный как Парк чудес и Парк влюблённых, является любимым местом горожан для прогулок. Вы увидите фонтан с высокими башнями, россыпь ярких цветов, огромное количество пышных деревьев, зелёных скульптур животных — медведей, оленей, слонов.
- Завершим знакомство с Грозным обедом в кафе с традиционной кухней.
Мечети Аргуна и Шали
- В Аргуне вы посетите уникальную мечеть в стиле хай-тек — «Сердце Матери». Днём своды мечети меняют оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью «Сердце Матери» освещается разноцветными лампами и прожекторами.
- В Шали увидите мечеть «Гордость мусульман» — самое крупное мусульманское молитвенное знание в европейской части Евразии. Здесь одновременно могут возносить молитвы 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — ещё около 70 тысяч.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер из любого удобного вам места в Кисловодске и обратно, услуги гида.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
Дополнительные расходы
- Обед — 600-700 руб. с человека.
- Вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 100 руб. с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от удобного вам адреса в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Кисловодске
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
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