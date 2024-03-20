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важно, ввиду их частой необходимости - Посмотрели все заявленные локации. Понятное дело, что в саду цветов сейчас цветов нет, но думаю, летом там очень красиво. Посетили три мечети и православный храм, смотровую пришлось отложить на самый конец из-за раннего (не по расписанию) ухода смотровой на обед. Нас правда оттуда чуть не сдуло, но это другая история))

- Обед был в локальном заведении с местной кухней. Ну, разово попробовать интересно, спасибо!



Из пожеланий:

- По дороге было много самых разных заправок, но выбирались какие-то определенные места для санитарной остановки, чисто местные, судя по всему. Как следствие - вместо нормальных туалетов дырки в полу. Я после операции на колени и для меня это было однозначной проблемой, поскольку сесть на корточки я не могу. Возможно, мужчины просто не задумываются над такими нюансами. Также не порадовало отсутствие хоть какой-то туалетной бумаги - запас влажных салфеток закончился очень быстро.

- Люди бывают разные. Нам понравилась поездка и у нас не было каких-то претензий. Если мы молчаливы и не прыгаем от радости на каждой локации - это просто наша особенность. Мы много где были, мы не слишком общительны (видимо, по меркам Руслана). Аналогично с фотографиями - если мы не хотим фотографироваться, мы просто этого не хотим. Может не быть настроения, может быть не очень самочувствие - да множество причин. Это не потому, что что-то для нас не так)) Возможно, такие туристы еще не попадались, но думаю, стоит допускать, что людям может все нравиться и они будут при этом сдержанно реагировать. И не переживать на этот счет!



Экскурсия хорошая, разово съездить посмотреть регион интересно. Мечети понятно все новые, исторического там ничего нет. Возвращаться я бы не стала, рекомендовать - только при желании побывать именно в этих городах.



Спасибо большое Руслану за поездку! Успехов во всем.