В трёх городах республики находятся три главных мечети.
Мы отправимся в однодневное путешествие, чтобы увидеть каждую: мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, «Гордость мусульман» для 30 тысяч верующих и одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни».
Заодно прогуляемся по центру Грозного, зайдём в Парк чудес и взглянем на столицу с высоты небоскрёбов «Грозного-Сити».
Мы отправимся в однодневное путешествие, чтобы увидеть каждую: мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, «Гордость мусульман» для 30 тысяч верующих и одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни».
Заодно прогуляемся по центру Грозного, зайдём в Парк чудес и взглянем на столицу с высоты небоскрёбов «Грозного-Сити».
Описание экскурсии
Сначала мы поедем в Грозный. И посетим:
- Мечеть «Сердце Чечни» — не только место поклонения исповедующих ислам и значимая достопримечательность Чечни, но и одна из самых больших мечетей мира.
- Храм Михаила Архангела — одно из самых старых зданий в Грозном. Строился на пожертвования почти 30 лет и был посвящён покровителю воинов.
- «Грозный-Сити» — современный комплекс из семи высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города на площади 4,5 га.
- Цветочный парк, известный как Парк чудес и Парк влюблённых, является любимым местом горожан для прогулок. Вы увидите фонтан с высокими башнями, россыпь ярких цветов, огромное количество пышных деревьев, зелёных скульптур животных — медведей, оленей, слонов.
- Завершим знакомство с Грозным обедом в кафе с традиционной кухней.
Мечети Аргуна и Шали
- В Аргуне вы посетите уникальную мечеть в стиле хай-тек — «Сердце матери». Днём своды мечети меняют оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью «Сердце матери» освещается разноцветными лампами и прожекторами.
- В Шали увидите мечеть «Гордость мусульман» — самое крупное мусульманское молитвенное знание в европейской части Евразии. Здесь одновременно могут возносить молитвы 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — ещё около 70 тысяч.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены трансфер из любого удобного вам места в Кисловодске и обратно, услуги гида.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону занимает 4 часа.
Дополнительные расходы
- Обед — 600-700 ₽ с чел.
- Вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 100 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам адреса в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1879 туристов
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается путешествиями по Северному Кавказу. Опытные проводники покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Давно хотела посетить Чечню, выбор пал на эту экскурсию.
Что понравилось:
- Машина, которая выдержит разные дороги и хорошее вождение - По дороге было достаточное количество санитарных остановок, что было для меня
Что понравилось:
- Машина, которая выдержит разные дороги и хорошее вождение - По дороге было достаточное количество санитарных остановок, что было для меня
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Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную машину прекрасный собеседник~Расул.
Получили море позитива, обновили все нейроны в голове, побывали в самых интересных местах по всей дороге до Грозного и по самому Грозному. Телефон пополнился множеством фотографий и видео роликов с нашими улыбками до ушей🥳 Огромное спасибо Расул! 🫶
Получили море позитива, обновили все нейроны в голове, побывали в самых интересных местах по всей дороге до Грозного и по самому Грозному. Телефон пополнился множеством фотографий и видео роликов с нашими улыбками до ушей🥳 Огромное спасибо Расул! 🫶
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Д
Очень понравилась поездка в Чечню, нам показали самые красивые места, которые только можно было увидеть. Руслан очень хороший организатор, водит просто прекрасно. Мы обязательно еще поедем с ним в экскурсии❤️ Спасибо!
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Получилось очень интересная и душевная поездка. Руслан создал нам атмосферу уюта и безопасности. Мы чувствовали себя с ним, как с хорошим другом!
Мы посмотрели все локации Чечни, которые были запланированы. Нас вкусно накормили, сделали классные фотографии и счастливыми привезли домой!
Следующая наша поездка с Русланом будет обязательно на лошадях! 😊🐴
Мы посмотрели все локации Чечни, которые были запланированы. Нас вкусно накормили, сделали классные фотографии и счастливыми привезли домой!
Следующая наша поездка с Русланом будет обязательно на лошадях! 😊🐴
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И
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! Руслану, большое спасибо за такой незабыааемый день!
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Ю
Отличная поездка. Всё комплаентно и хорошо!
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