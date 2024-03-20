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В Чечню из Кисловодска - утром

Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали
В трёх городах республики находятся три главных мечети.

Мы отправимся в однодневное путешествие, чтобы увидеть каждую: мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек, «Гордость мусульман» для 30 тысяч верующих и одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни».

Заодно прогуляемся по центру Грозного, зайдём в Парк чудес и взглянем на столицу с высоты небоскрёбов «Грозного-Сити».
5
7 отзывов
В Чечню из Кисловодска - утром
В Чечню из Кисловодска - утром
В Чечню из Кисловодска - утром

Описание экскурсии

Сначала мы поедем в Грозный. И посетим:

  • Мечеть «Сердце Чечни» — не только место поклонения исповедующих ислам и значимая достопримечательность Чечни, но и одна из самых больших мечетей мира.
  • Храм Михаила Архангела — одно из самых старых зданий в Грозном. Строился на пожертвования почти 30 лет и был посвящён покровителю воинов.
  • «Грозный-Сити» — современный комплекс из семи высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города на площади 4,5 га.
  • Цветочный парк, известный как Парк чудес и Парк влюблённых, является любимым местом горожан для прогулок. Вы увидите фонтан с высокими башнями, россыпь ярких цветов, огромное количество пышных деревьев, зелёных скульптур животных — медведей, оленей, слонов.
  • Завершим знакомство с Грозным обедом в кафе с традиционной кухней.

Мечети Аргуна и Шали

  • В Аргуне вы посетите уникальную мечеть в стиле хай-тек — «Сердце матери». Днём своды мечети меняют оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью «Сердце матери» освещается разноцветными лампами и прожекторами.
  • В Шали увидите мечеть «Гордость мусульман» — самое крупное мусульманское молитвенное знание в европейской части Евразии. Здесь одновременно могут возносить молитвы 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — ещё около 70 тысяч.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены трансфер из любого удобного вам места в Кисловодске и обратно, услуги гида.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа.

Дополнительные расходы

  • Обед — 600-700 ₽ с чел.
  • Вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 100 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного вам адреса в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1879 туристов
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается путешествиями по Северному Кавказу. Опытные проводники покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Анна-Мария
Давно хотела посетить Чечню, выбор пал на эту экскурсию.
Что понравилось:
- Машина, которая выдержит разные дороги и хорошее вождение - По дороге было достаточное количество санитарных остановок, что было для меня
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важно, ввиду их частой необходимости - Посмотрели все заявленные локации. Понятное дело, что в саду цветов сейчас цветов нет, но думаю, летом там очень красиво. Посетили три мечети и православный храм, смотровую пришлось отложить на самый конец из-за раннего (не по расписанию) ухода смотровой на обед. Нас правда оттуда чуть не сдуло, но это другая история))
- Обед был в локальном заведении с местной кухней. Ну, разово попробовать интересно, спасибо!

Из пожеланий:
- По дороге было много самых разных заправок, но выбирались какие-то определенные места для санитарной остановки, чисто местные, судя по всему. Как следствие - вместо нормальных туалетов дырки в полу. Я после операции на колени и для меня это было однозначной проблемой, поскольку сесть на корточки я не могу. Возможно, мужчины просто не задумываются над такими нюансами. Также не порадовало отсутствие хоть какой-то туалетной бумаги - запас влажных салфеток закончился очень быстро.
- Люди бывают разные. Нам понравилась поездка и у нас не было каких-то претензий. Если мы молчаливы и не прыгаем от радости на каждой локации - это просто наша особенность. Мы много где были, мы не слишком общительны (видимо, по меркам Руслана). Аналогично с фотографиями - если мы не хотим фотографироваться, мы просто этого не хотим. Может не быть настроения, может быть не очень самочувствие - да множество причин. Это не потому, что что-то для нас не так)) Возможно, такие туристы еще не попадались, но думаю, стоит допускать, что людям может все нравиться и они будут при этом сдержанно реагировать. И не переживать на этот счет!

Экскурсия хорошая, разово съездить посмотреть регион интересно. Мечети понятно все новые, исторического там ничего нет. Возвращаться я бы не стала, рекомендовать - только при желании побывать именно в этих городах.

Спасибо большое Руслану за поездку! Успехов во всем.

Давно хотела посетить Чечню, выбор пал на эту экскурсию.
Давно хотела посетить Чечню, выбор пал на эту экскурсию.
Давно хотела посетить Чечню, выбор пал на эту экскурсию.
Давно хотела посетить Чечню, выбор пал на эту экскурсию.
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Тамара
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную машину прекрасный собеседник~Расул.
Получили море позитива, обновили все нейроны в голове, побывали в самых интересных местах по всей дороге до Грозного и по самому Грозному. Телефон пополнился множеством фотографий и видео роликов с нашими улыбками до ушей🥳 Огромное спасибо Расул! 🫶
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную
Замечательная поездка сегодня была в Чеченскую республику, с очень коммуникабельным, тактичным, добрым, аккуратно водит ухоженную комфортную
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Д
Очень понравилась поездка в Чечню, нам показали самые красивые места, которые только можно было увидеть. Руслан очень хороший организатор, водит просто прекрасно. Мы обязательно еще поедем с ним в экскурсии❤️ Спасибо!
Очень понравилась поездка в Чечню, нам показали самые красивые места, которые только можно было увидеть. Руслан
Очень понравилась поездка в Чечню, нам показали самые красивые места, которые только можно было увидеть. Руслан
Очень понравилась поездка в Чечню, нам показали самые красивые места, которые только можно было увидеть. Руслан
Очень понравилась поездка в Чечню, нам показали самые красивые места, которые только можно было увидеть. Руслан
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Юлия
Получилось очень интересная и душевная поездка. Руслан создал нам атмосферу уюта и безопасности. Мы чувствовали себя с ним, как с хорошим другом!
Мы посмотрели все локации Чечни, которые были запланированы. Нас вкусно накормили, сделали классные фотографии и счастливыми привезли домой!
Следующая наша поездка с Русланом будет обязательно на лошадях! 😊🐴
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И
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось! Руслану, большое спасибо за такой незабыааемый день!
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Ю
Отличная поездка. Всё комплаентно и хорошо!
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