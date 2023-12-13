В Чечню из Кисловодска - утром или вечером

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Обзор знаковых достопримечательностей Грозного, Аргуна и Шали в любое время суток

В трёх городах республики находятся три главных мечети.

Мы отправимся в однодневное путешествие, чтобы увидеть каждую: мечеть «Сердце Матери» в стиле хай-тек, «Гордрость мусульман» для 30 тысяч верующих и одну из самых больших мечетей мира — «Сердце Чечни».

Заодно прогуляемся по центру Грозного, зайдём в Парк чудес и взглянем на столицу с высоты небоскрёбов «Грозного-Сити».
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
В Чечню из Кисловодска - утром или вечером
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Сначала мы поедем в Грозный. И посетим:

  • Мечеть «Сердце Чечни» — не только место поклонения исповедующих ислам и значимая достопримечательность Чечни, но и одна из самых больших мечетей мира.
  • Храм Михаила Архангела — одно из самых старых зданий в Грозном. Строился на пожертвования почти 30 лет и был посвящён покровителю воинов.
  • «Грозный-Сити» — современный комплекс из семи высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города на площади 4,5 га.
  • Цветочный парк, известный как Парк чудес и Парк влюблённых, является любимым местом горожан для прогулок. Вы увидите фонтан с высокими башнями, россыпь ярких цветов, огромное количество пышных деревьев, зелёных скульптур животных — медведей, оленей, слонов.
  • Завершим знакомство с Грозным обедом в кафе с традиционной кухней.

Мечети Аргуна и Шали

  • В Аргуне вы посетите уникальную мечеть в стиле хай-тек — «Сердце Матери». Днём своды мечети меняют оттенки — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью «Сердце Матери» освещается разноцветными лампами и прожекторами.
  • В Шали увидите мечеть «Гордость мусульман» — самое крупное мусульманское молитвенное знание в европейской части Евразии. Здесь одновременно могут возносить молитвы 30 тысяч человек, а на прилегающей территории к мечети — ещё около 70 тысяч.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены трансфер из любого удобного вам места в Кисловодске и обратно, услуги гида.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа.

Дополнительные расходы

  • Обед — 600-700 руб. с человека.
  • Вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 100 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от удобного вам адреса в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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