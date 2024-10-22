Из Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за день

Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии встретимся с Эльбрусом. В Северной Осетии заедем в Беслан и попробуем осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.

А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
4.75
4 отзыва
Из Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Из Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Из Кисловодска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

  • Завтрак в Кабаpдинo-Балкаpии. Вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом.
  • Беслан, где вас ждут осетинские пироги. Вы увидите, как их готовят, и обязательно попробуете на вкус!
  • Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности.
  • Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Увидите мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела.
  • Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве.
  • Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман».

Примерный тайминг экскурсии:

  • 6:00–6:30 — выезд.
  • ⁠9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы).
  • 11:00 — Беслан.
  • 12:00 — Магас.
  • 13:00 — Грозный.
  • 17:00 — Аргун.
  • 18:30 — Шали.
  • 23:00–00:00 — возвращение в Кисловодск.

Организационные детали

  • К Эльбрусу мы не подъезжаем.
  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла и бустеры.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет.
  • Отдельно оплачивается: билет в музей Кадырова — 250 ₽ за чел., билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 965 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
22 окт 2024
Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами, давал советы, никого не торопил, шутил, напоил горячим чаем.
Посетили многие места, вкусно пообедали с прекрасным видом на город Грозный.
Спасибо большое, и отдельное спасибо гиду Марату!
Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,Ездили на экскурсию с прекрасным человеком и гидом Маратом. Очень интересно рассказывал информацию, делился разными фактами,
Максимова
6 окт 2024
29.09 мы посетили чудесный Грозный. Нашим гидом был Рамазан – интересно рассказывал обо всем, делился различными фактами как из историй окружающих, так и из своей жизни. Мы в восторге от
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традиций и обычаев республик, а особенно от столицы Чечни. Конечно, времени в самом городе практически нет, так как дорога долгая, а программа насыщенная: обед проходил примерно в 12:30 в заведении с местной кухней, куда нас привез гид (там не было оплаты картой, что странно, но было вкусно).

Выезд был в 5:30 утра. Завтрака по пути не было – по программе должна была быть дегустация осетинских пирогов, но гид посчитал программу данного тура растянутой и не стал ей следовать (сообщил, что увидел ее лишь накануне вечером). Остановились по пути мы лишь на заправке, выпили кофе и съели пирожок. Посетили Беслан (мемориал), Грозный, Аргун и Шали. К сожалению, половина программы точно не была реализована – нас заранее об этом не предупредили. Считаю, что стоимость в таком случае должна была быть изменена.

В целом, все понравилось! Очень рекомендую!

Т
17 сен 2024
Экскурсия по республикам очень понравилась! Организатор Хасан качественно расставил акценты и объяснил преимущества. Наш гид-водитель Тахир - профессионален во всем! Спасибо ему за комфорт и заботу.
Экскурсия по республикам очень понравилась! Организатор Хасан качественно расставил акценты и объяснил преимущества. Наш гид-водитель ТахирЭкскурсия по республикам очень понравилась! Организатор Хасан качественно расставил акценты и объяснил преимущества. Наш гид-водитель ТахирЭкскурсия по республикам очень понравилась! Организатор Хасан качественно расставил акценты и объяснил преимущества. Наш гид-водитель ТахирЭкскурсия по республикам очень понравилась! Организатор Хасан качественно расставил акценты и объяснил преимущества. Наш гид-водитель Тахир
Наталия
7 сен 2024
Отлично организованная экскурсия! Замечательный гид Расул! Получили массу положительных эмоций и впечатлений! Благодаря нашему гиду продегустировли национальную кухню. Поездка была комфортной!

Входит в следующие категории Кисловодска

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