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традиций и обычаев республик, а особенно от столицы Чечни. Конечно, времени в самом городе практически нет, так как дорога долгая, а программа насыщенная: обед проходил примерно в 12:30 в заведении с местной кухней, куда нас привез гид (там не было оплаты картой, что странно, но было вкусно).



Выезд был в 5:30 утра. Завтрака по пути не было – по программе должна была быть дегустация осетинских пирогов, но гид посчитал программу данного тура растянутой и не стал ей следовать (сообщил, что увидел ее лишь накануне вечером). Остановились по пути мы лишь на заправке, выпили кофе и съели пирожок. Посетили Беслан (мемориал), Грозный, Аргун и Шали. К сожалению, половина программы точно не была реализована – нас заранее об этом не предупредили. Считаю, что стоимость в таком случае должна была быть изменена.



В целом, все понравилось! Очень рекомендую!